SHEREZADE ELEVA UN CANTO POR LA UNIÓN Y LA PAZ CON “IMAGINA”

La artista mirandina contó con el apoyo de artistas como Negrito Man, José Inés y Santaella.

Septiembre, mes dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, trajo consigo gratas sorpresas musicales, como “IMAGINA”, una canción autoría de Sherezade, que nace en tiempos difíciles, pero con un mensaje que invita a construir el mundo que queremos.

– “En el mundo la gente está muriendo sin distinción de color, edad, clase social, condición sexual, postura política y todos esos conceptos que nos dividen como sociedad. Por otro lado, el planeta y la naturaleza, están dando lecciones de respeto, convivencia y empatía. En medio de esta realidad, lejos de la rutina y viviendo agradecida por los pequeños detalles que hacen la vida especial, nace esta canción”, comentó la artista.

“Imagina”, fue producida en colaboración junto a Negrito Man de King Chango, José Inés y Santaella, todo con sello 100% Margariteño, quienes también plasmaron su esencia y buena energía. Cabe destacar que este tema contará con una pieza audiovisual grabada en la Isla de Margarita, y espera ser estrenada el mes de octubre, donde podremos ver en escena a este junte oriental.

Sherezade, forma parte del voluntariado artístico de la Fundación Cantamos Por La Paz, que unida a organizaciones como “Unidos por los Derechos Humanos” y “Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad” se unen en una sola voz para promulgar la paz y celebrarla cada 21 de septiembre, “Día Internacional de la Paz”. Este año la artista tendrá una participación especial, vía streaming, en un emotivo evento que será conducido por Ruddy Rodríguez.

Actualmente, Sherezade se encuentra grabando su primera producción discográfica y forma parte del staff de locutores del Circuito Unión Radio. Puedes escucharla de lunes a viernes en Éxitos 99.7 Fm Margarita.

Puedes seguir a Sherezade a través de su instagram @Zademusica y disfrutar de “Imagina” a través de su canal de YouTube.

