El talento femenino sigue marcando la pauta en Venezuela para seguir deleitando al público. En esta Oportunidad la talentosa Shey retoma el mercado musical con el sencillo “Callaito”.

Producido por Xavy Bally, el cual describe la independencia de las mujeres, la libertad de divertirse sin ser juzgadas, y de hacerlo con discreción. Es un tema sensual y picante que expresa como las mujeres se sienten realmente pero les da miedo expresarlo”, comenta Shey.

«Dentro de esta carrera que emprenderé, trabajaré la fusión, permitiéndome pasear por los diferentes ritmos y géneros que durante años he trabajado para lograr un sonido propio» aseguró Shey.

Disfruta de Callaito, en todas las plataformas digitales: Youtube, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, entre otros. Y sigue muy de cerca los pasos de la talentosa Shey, por sus redes @sheymusica

Promotor Musical Radio

David Leal

@davidlealramirez

En: Gente