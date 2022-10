Shorty C El Real lanza nuevo tema «Algo Lunático» junto a Tony Dize.

Miami, FL.- (@MinayaPR) En el día de hoy «Shorty C El Real” lanza su nuevo sencillo “Algo Lunático” junto al reconocido artista boricua Tony Dize, disponible en todas las plataformas digitales, Shorty demuestra su versatilidad musical y que es un artista completo que vino para quedarse.

El sencillo es especialmente para bailar y habla sobre estar “Algo Lunático” y encantado con el aspecto de una mujer.

Su último sencillo “Lentamente”, llegó a posicionarse en el Top 20 de la lista Billboard Tropical en el 2022, demostrando su capacidad de producir temas comerciales y conectar con el público.

Por su parte, recientemente Tony Dize ha participado exitosamente en el disco “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny donde colaboró en la canción “La Corriente”.

“Cuando sueñas con los ojos abiertos, estás haciendo tus sueños realidad” explica este joven artista Shorty C El Real quien sigue lanzando temas para el gusto popular.