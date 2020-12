“Si me lo pides” es lo nuevo de Mota y Nacho

El joven cantante estrena este pop urbano con fusiones tropicales, mismo que ya cuenta con su videoclip oficial dirigido por Wil Romero

Caracas, diciembre 2020.- Mota ha tenido un año cargado de muchos logros profesionales. Su último sencillo, “Sin ver la hora” junto a Juan Miguel, le permitió calar con más fuerza en el gusto del público nacional, regalándole su primer millón en Youtube y haciéndolo adueñarse del #1 del Récord Report en la cartelera general.

Ahora, Mota viene con una canción que marcará un antes y un después. “Si me lo pides” se titula este tema promocional, interpretado junto al cantante venezolano más cotizado tanto nacional como internacionalmente, Nacho. Un pop urbano con fusiones tropicales, que ya se encuentra en todas sus plataformas digitales. Compuesto por Marval, producido por AC (Alexander Castillo) y mezclado por Luis Barrera, que demuestra la gran evolución musical del joven maracayero en tan solo un año de carrera artística.

Aunque desde sus inicios Mota ha contado con el apoyo del cantante, esta colaboración en particular se dio de manera orgánica. “Fue algo muy espontáneo. Mi equipo y yo viajamos a Margarita a terminar de grabar otro video musical, a estrenar este mes de diciembre, y el staff de Nacho siempre estuvo presente apoyando en el set. En uno de mis descansos me llamaron para tener una reunión para proponerme hacer una canción con Nacho, todo con el fin de poder seguir impulsando y apoyando mi carrera como artista. Yo, con muchísimo entusiasmo y emoción, acepté. Para mi es un sueño hecho realidad poder interpretar este tema con un artista como él. Me siento sumamente afortunado y agradecido de tenerlo como mentor, siento que mi deber es demostrarle a todos lo que él visualizó en mi talento”, comenta Mota.

El intérprete de “La casita” y “Como bailas” ha demostrado en este año de trabajo su versatilidad musical, y la utilizó para lograr amoldar su estilo con el del también compositor y productor. “Él y yo siempre hemos dicho que tenemos esa gran cualidad a la hora de cantar cualquier género, así que se nos hizo un proceso muy divertido el poder acoplar nuestras voces en un tema como éste”, cuenta Mota. “Si me lo pides” es un tema muy tropical, súper divertido y pegajoso. Yo diría que dimos en el clavo con respecto a lo que se está buscando llevar con mi música”, complementa.

El sencillo cuenta con un videoclip oficial (y una versión que será una gran sorpresa para todos) dirigido por Wil Romero en Margarita. Está cargado de efectos especiales y una gran producción de Magic Films. “Fue un reto grabar este material audiovisual. Toda la producción y composición del tema, la historia, producción y filmación del video se realizó a contra reloj por cuestiones de tiempo. Como siempre, Wil y su equipo hicieron magia y crearon una temática muy divertida, colorida y con una historia muy interesante”, cuenta el joven talento.

Mota siempre tiene grandes expectativas con cada tema que saca al mercado, sin embargo, en esta oportunidad son un tanto mayores. “Esta canción, al ser una colaboración con un artista con proyección internacional como Nacho, nos deja, a mi equipo de trabajo y a mí, en otro nivel. Pero ya simplemente con lo hermoso que fue el proceso, para nosotros es felicidad y éxito”, asegura. “Estoy súper satisfecho con el resultado. No puedo exigirle más a Dios por tantas bendiciones, a pesar de lo que está sucediendo con la pandemia”, dice.

Pero esto no será lo último que hará Mota este diciembre. “Estaremos lanzando dos temas. ‘Si me lo pides’ con Nacho, que estará disponible en su canal de YouTube y en todas las plataformas, y también formará parte de su nuevo disco. Y la otra canción será la que tanto hemos esperado, “No hay más”, que fue escrita por él y la producción corrió por cuenta de Maffio. Así que vamos a cerrar el año por todo lo alto”, finaliza Mota.

Para conocer más acerca de cada paso que dé este talentoso cantante, no duden en seguirlo en sus redes sociales como @esleomota.

ndp

Lic. Jhornery López Balbi

“Si me lo pides” es lo nuevo de Mota y Nacho was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa