Sibelius estrena su tercer disco: Bipolar

Prensa Cresta Metalica

Sibelius, una de las bandas más exitosas y creativas del rock venezolano, está de regreso con su tercer disco de estudio, titulado Bipolar, el cual tomó casi 9 años en terminarse, pero finalmente está listo y vaya que valió la pena la espera, porque viene lleno de diversidad musical. Debe su nombre a que en sus 14 temas muestra toda la variedad que representan los dos polos del grupo: lo más sinfónico-porogresivo y el lado más rockero. Es una producción que sin duda hará historia dentro del rock, por parte de una de las agrupaciones más activas y exitosas.

Bipolar es un álbum de amplitud sonora: rock sinfónico, heavy metal neoclásico, hard rock, rock and roll, rock moderno, mucho shred, orquestaciones de lujo y hasta un tema al estilo que fusiona el hip-hop. Fue producido por la propia banda y cuenta principalmente con su fundador y compositor principal Philipp Scheer en la guitarra, junto a uno de los mejores cantantes del rock venezolano: Ricardo Figueroa. Se les suma una base rítmica de lujo: Rafael Rivas en el bajo y Franco Nori en la batería.

En cuanto al estilo musical abordado en el nuevo disco, el guitarrista Philipp Scheer expresó: “Nuestro fuerte es la música sinfónica, pero yo nunca he sido cerrado a otros estilos, siempre escuché de todo un poco porque el rock es un género muy amplio. Inclusive en el pasado hasta buscamos interpretar música venezolana versionando temas de Simón Díaz y de Aldemaro Romero. Pero ahora, este disco tiene ese nombre, Bipolar, porque enseña los dos polos de Sibelius como banda: lo más rockero y lo más sinfónico”.

Contaron con una serie de invitados importantes como Pedro René Bastidas en los teclados y arreglos orquestales; OneChot, uno de los máximos representantes del reggae del país, cantó como en el tema Obstinados. También participaron los virtuosos Enrique Pérez Vivas y Jorge Rojas en el bajo. La Mezcla la realizó Luis Flores y dBMix Studios estuvo a cargo de la masterización. En el tema Obstinados, la mezcla y el master corrieron por cuenta del renombrado Felipe Gruber.

La diversidad de Bipolar presenta canciones como Claustrophobia, Destino o Entre Líneas que enseñan el lado más sinfónico; en Walking Between Castles predomina el heavy metal neoclásico, mientras que un instrumental como Amnesia lleva influencias de la guitarra moderna de Steve Vai; Sweet Honey es puro rock and roll, We don’t care asoma el rock melódico de grupos como Nickeback y Obstinados va al estilo Rage Against the Machine. El nacionalismo sigue presente al interpretar al ritmo del rock el Himno Nacional de Venezuela, más una versión instrumental de la popular Venezuela.

En cuanto a las diferencias con los dos discos anteriores, Scheer explicó que: “Bipolar es 95% un disco cantado y eso es muy diferente a sus antecesores. Esta vez quería experimentar la parte vocal y expresar ideas. También tiene temas en inglés y en español. Rebellion, nuestra primera producción iba al más puro estilo sinfónico trancado, sumamente neoclásico y el segundo, Classical Tendencies fue un tributo a los grandes compositores universales. Ahora tenemos la evolución vocal y mostramos las otras caras de la banda más rockeras. Por otra parte si hay algo que tienen en común los tres, es que siempre el camino será unir la orquesta sinfónica con la banda de rock”.

Sibelius es una de las bandas más exitosas e innovadoras de los últimos 14 años. Tiene 3 producciones discográficas, ha girado por todo el país, es la agrupación de rock venezolana que más conciertos ha hecho con orquestas al tocar acompañados por la Sinfónica Juvenil de Chacao, la Sinfónica Juvenil de los Altos Mirandinos, la Sinfónica del Conservatorio Simón Bolívar y la Sinfónica del estado Lara. Han compartido escena con estrellas internacionales como Apocalyptica (Finlandia), Symphony X (EEUU) y con el guitarrista de Megadeth Kiko Loureiro (Brasil). Son los organizadores del Sibelius Fest, único festival de guitarra eléctrica que se realiza en Venezuela, que lleva ocho ediciones, más otras dos en México y Colombia.

Disfruta de los videos de Amnesia y Obstinados que pertenecen a Bipolar:

