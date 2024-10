«Siente el Ritmo del Caribe: Sintoniza Tumbao Tropical Radio»

¡Conéctate al ritmo de Tumbao Tropical Radio! Sumérgete en el mejor ambiente tropical y disfruta de los éxitos más contagiosos de la música tropical. Desde salsa y merengue hasta bachata y cumbia, tenemos todo lo que necesitas para mantener el ritmo y alegrar tu día.

No te pierdas nuestros programas especiales como Oye La Noticia «El Informativo De La Salsa», bajo la conducción del destacado comunicador colombiano Omar Antonio y descubre nuevos artistas que están dando de qué hablar. ¡Siente el Tumbao y vive la experiencia tropical con nosotros!

Perfecto para tus fiestas, entrenamientos o simplemente para relajarte, sintoniza Tumbao Tropical Radio y deja que el sabor caribeño te envuelva. ¡Tu estación de música tropical, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana!

SINTONIZALO AQUÍ

Contacto

Para envíos de música:​

​tumbaomediaproductions@gmail.com

