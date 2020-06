<<- CLICK AQUI PARA VER LAS FOTOS, AL HACER CLICK USTED CERTIFICA QUE NO ES UN USUARIO DE VENEZUELA

Sigue la Moda de los Tacones Altos en esta temporada. Altamente recomendados para una ocasión especial o si eres más chic para salir en jeans a tomar un café.

Tips para usar los tacones altos:

Al iniciarse con tacones altos prácticar dando pasos pequeños.

Caminar del tacón a la punta.

Manténer siempre la espalda recta.

Caminar por una línea imaginaria.

Aprender a estar de pie en tacones.

Darse un descanso a tus pies cada tanto.

No abusar del calzado con tacones altos.

Eligir el tamaño y el calzado adecuado