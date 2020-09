Siguen las masacres en Colombia: Un soldado asesinó de un disparo en la cabeza a una mujer, VIDEO

Siguen las masacres en Colombia: Un soldado asesino de un disparo en la cabeza a una mujer.

Un video grabado por un hombre en las carreteras del Cauca, muestra los angustiosos momentos que vivió cuando un soldado le disparó en un retén del Ejército colombiano, e impactó a su esposa Juliana en la cabeza.

Los hechos se registraron durante la mañana de este martes 24 de septiembre, en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca. El cuerpo de la mujer quedó tendido en el asiento del copiloto del vehículo

El hombre pide ayuda y grita reiteradamente que no llevan nada ilícito en el vehículo. “Me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza, parce, mire, ayúdeme por favor. Ayúdeme, no tenemos nada, no tenemos nada”, son las palabras del que al parecer es quien iba conduciendo, y que desesperadamente trata de grabar con su teléfono lo sucedido.

Según un comunicado del Ejército, la unidad informó inmediatamente lo ocurrido y se adelantan las investigaciones pertinentes. Por su parte, “la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales, al tiempo que colocó a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento, con el propósito de apoyar en el desarrollo de la investigación”.

De acuerdo con noticias RCN, el soldado pertenece a las tropas del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, del Ejército Nacional cuando adelantaban labores de control.

