SIN ANESTESIA: Después de Guaido Qué?

Después de Guaido Qué

Todo parece indicar que el juego del gobierno del borrico seguido por órdenes de los Castro, está siendo seguido al pie de la letra con la única finalidad de socavar las bases del liderazgo que ha logrado Juan Guaido a lo interno y externo en el país.

No deja de ser cierto que ha habido manejos dudosos en los recursos otorgados para la atención humanitaria a lo interno y para la diáspora en los países más cercanos, pero tampoco es menos cierto que la jugada es debilitarlo por todos los medios y sin importar los métodos.

La oposición debe reconocer que el liderazgo del Presidente Interino ha sido en los últimos años el paso más importante que ha tenido la oposición venezolana y debe reconocerse que este paso de dejarlo apagar seria un grave error para la oposición y sería en esta ocasión el final de una salida a la crisis

Situación que nos llevaría a sufrir los embates que ha sufrido el pueblo de Cuba por mas de 60 años, la reflexión debe ser a lo interno sobre que beneficio traería el dejar que los esfuerzos de Guaido se perdieran y la situación del país continuará cuesta abajo.

La pregunta que nadie sabe responder está centrada en si el fenómeno Guaido se acaba, que nos quedará a los venezolanos, los últimos movimientos indican que la colaboración de algunos políticos de oposición ha contribuido a extender la permanencia del régimen y han obstaculizado el proceso de transición que el gobierno interino emprendió

Los venezolanos debemos tener claro que el trabajo de Juan Guaido ha sido de gran magnitud y perder ese esfuerzo será perder un avance significativo en la búsqueda de una salida, para la crisis que vive el país, el objetivo es salir de Nicolás y su banda, pero para ello debe depurarse a la oposición para poder lograr el objetivo

La lucha continua el enemigo es Nicolás, con esto no dejamos de cuestionar las acciones de la oposición, pero debemos tener claro que el objetivo es solo uno, restablecer la libertad del país y el órden constitucional que tanto se necesita para encaminar a Venezuela hacia nuevos aires de restauración y restablecimiento del país que tanto nos necesita.

@germanparedes

SIN ANESTESIA: Después de Guaido Qué? was last modified: by

En : Opinión