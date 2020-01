SIN ANESTESIA: La Lucha Aun no Acaba

Hemos comenzado un nuevo ano, inicio de una nueva década con la lucha por la libertad de Venezuela mas vigente que nunca, durante muchos meses se dijo el ano pasado que el tiempo se agota para una salida democrática y hasta el momento no nos hemos equivocado.

Surgieron uno tras otro acontecimiento que pusieron en juego la salida del borrico del poder y hasta menoscabaron la unidad con campanas de descredito a miembros de la oposición, pero a pesar de ello, se profundizo la solicitud de respuestas viables a el Presidente Interino Juan Guaido y muchas de esas respuestas fueron dadas.

Unas de manera no muy oportuna, pero otras con cierta honestidad que ha permitido seguir dándole un voto de confianza a Guaido, porque a pesar de que lo cuestionamos en donde debemos cuestionarlo como venezolano no podemos acabar con la figura que aglutina en la actualidad un apoyo muy importante para lograr una salida.

La lucha aun no acaba, y estos últimos días ha quedado demostrado que a pesar de campanas en contra de quienes desde el exterior están pulseando en contra de la lucha de Guaido y demás dirigentes políticos que si están en Venezuela luchando quedó demostrado que todo cae por su propio peso.

Quedo demostrado que valentía es lo que sobra y deseos de recuperar al país por encima del costo que esto tenga, en muchos años los venezolanos no habíamos visto una muestra de valor como la que se vio en el intento de inicio de la sesión de la asamblea, a quienes desde el exterior critican a quienes luchan en el país solo queda darles un consejo.

No queremos decir con esto que los venezolanos que están en el exterior no tengan derecho a opinar y cuestionar, claro que tienen derecho, pero no cayendo en los radicalismos trasnochados y poco lógicos no podemos repetir la historia de nuestros hermanos de la isla.

Durante años los cubanos en el exilio Mayameros han discutido las soluciones de Cuba en el Café Versalles y ahora los venezolanos pretenden hacer lo propio, periodistas y políticos del exilio en España y en especial en Miami en El Arepazo ambos escenarios los anos han demostrado que no han servido de nada porque critica y destruir a la dirigencia que lucha poniendo en juego hasta su vida nos deja muy mal y no a contribuido a salir del régimen.

La lucha continua y la lucha es contra Nicolas Maduro y el legado del comandante no contra quienes quieren recuperar lo que nos a costado 20 anos de llanto, dolor y lagrimas, o rectificamos y apoyamos a quienes debemos o seguiremos igual que los Cubanos dando soluciones y criticando a los políticos desde Miami tomando café pero esta vez desde El Arepazo

