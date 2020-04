SIN ANESTESIA: Pandemia de Xenofobia

Pandemia de Xenofobia

Durante los últimos dos anos los venezolanos se han enfrentado a un fenómeno de huida del país, la misma promovida por la gestión comunista del gobierno donde la persecución política, las carencias de medicinas, alimentos y demás servicios básicos ha incrementado esta partida inesperada del suelo patrio.

Dicha huida en muchos casos ha sido programada o preparada, pero en la mayoría de los casos no ha sido así cosa que ha hecho que sea mucho más difícil para adaptarse y comenzar de nuevo, y a esto se le ha sumado los grupos que han enviado el gobierno para crear la sensación internacional de que la migración última de venezolanos son gente mala o delincuentes.

Son innumerables las historias de las vidas perdidas, de la necesidad que muchos han pasado, de como se han dejado a hijos, a padres, a familias completas, cuando uno de los miembros ha huido del país para emigrar y con ello poder comenzar de nuevo en otras tierras para poder así ayudar a los que dejaron atrás.

Un comenzar de nuevo que ha ido acompañado de sacrificios muy dolorosos para muchos, de vejámenes, de días duros de hambre, de dormir a la intemperie, de dolorosos episodios que ponen en juego si existe o no la sensibilidad humana de países hermanos.

Los emigrantes venezolanos no han escapado a la miseria humana en los países donde han decidido comenzar de nuevo los venezolanos que huyeron del país, en Perú, Ecuador, Colombia han observado los casos más difíciles de maltrato hacia los emigrantes venezolanos, sin dejar a un lado lo que ocurría en Chile.

De esto no nos podemos olvidar, pero esta crisis parece no terminar, ahora a resurgido un sentimiento mas agudo de xenofobia contra los venezolanos con la llegada de la pandemia de Covid 19 esto, porque muchos de los venezolanos que han emigrado no escapan a la crisis económica que esto ha generado y han perdido las muchas o pocas opciones de dinero que tenían.

Y esta situación ha llevado a desalojos inhumanos y a nuevas escenas ahora de xenofobia que ha llegado al punto de llamados de consideración como el que hiciera el presidente de Colombia Iván Duque a la alcaldesa de Bogotá Claudia López por sus comentarios despectivos hacia la migración venezolana en Colombia.

Algo si debe quedar claro que estos países si hablan bien de la migración cuando la administración del Gobierno de Estados Unidos anunciado fondos para ayudar a los venezolanos en esos casos hay si son importantes los migrantes venezolanos, haciendo uso de la más hipócrita política carroñera.

Los venezolanos no han emigrado, han huido de un país que los mansilla, los somete a la ignominia generalizada y a esta se suma la falta de compasión de países hermanos que pareciera solo compartimos el mismo libertador pero no el mismo sentimiento de hermandad, que años atrás le demostramos quienes huimos de la patria de Simón Bolívar y que ahora nos enfrentamos a la contaminación de una pandemia también peligrosa , una pandemia de xenofobia Venezolana

@germanparedesr

SIN ANESTESIA: Pandemia de Xenofobia was last modified: by

En : Opinión