Sin documentos, GNB retiene más de 10 toneladas de cal hidratada en Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Bolívar, retuvo más de 10 toneladas a granel de cal hidratada la misma era transportada de forma ilícita.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón señaló que funcionarios militares del Destacamento N° 625 retuvieron en el PAC «Peaje Palo Grande» un vehículo marca, Mack color Amarillo, Placas ***T1P que trasladaba 10 mil 600 kilogramos a granel de cal hidratada sin documentación que amparara la legalidad del material.

Rodríguez Cepeda destacó que el material retenido fue puesto a la orden de la Corporación Venezolana de Minería (CVM ).

Para finalizar aseveró que la GNB continúa trabajando férreamente en el combate de contrabando de extracción de materiales estratégicos en la entidad.

