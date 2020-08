Sindicato de Maestros: Docentes no se incorporarán a clases sin recibir un salario digno

Encuesta revela que 89% de los maestros no se incorporarán a clases sin recibir un salario digno

A través de una encuesta aplicada en todo el país la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (FetraMagisterio) consultó a 13692 docentes, la cual dejó como resultado que más de 12 mil se negaban a volver a las actividades académicas este próximo mes de octubre si no había un ajuste de sueldo acorde a la hiperinflación que vive Venezuela. Dirigentes sindicales advirtieron que a pesar de la cuarentena y de no recibir respuesta del Ministerio de Educación iniciarán jornadas de protesta.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, sentenció que no hay posibilidad de regreso a clases y rechazó las declaraciones del Aristóbulo Isturiz donde este calificaba de todo un éxito el proyecto Cada Familia una Escuela. “Nosotros desde la dirigencia magisterial estamos iniciando una campaña de protesta para que no se siga promoviendo a nuestros alumnos sin tener los conocimientos necesarios, por eso no avalamos esta locura propuesta por el Nicolás Maduro de querer pretender clases semipresenciales en el mes de octubre,. Ya que en Venezuela las condiciones no están dadas”, indicó.

Sánchez quien es parte de la Coalición Sindical Nacional destacó que con salarios de hambre ningún maestro puede ejercer una profesión tan exigente, viéndose incluso varios casos de suicidios en profesionales de la educación. “El último fue un docente jubilado de Lara el cual se quitó la vida al vivir en condiciones inhumanas, algo que es lugar común en la mayoría de nuestros colegas educadores. Por estos casos y mucha otras razones no habrá regreso a clases en Venezuela ya que la dictadura de Maduro hace omisión a las exigencias del sector”.

La presidente de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI), acusó a Nicolás Maduro y Aristóbulo Isturiz de ser responsable de la desgracia que vive hoy la educación en el país, asimismo calificó de corresponsables a la dirigencia sindical adscrita a partidos políticos, sean afectos al Gobierno e incluso de oposición quienes se encuentran desconectados de la realidad vivida por los maestros y anteponen sus intereses partidistas al de la clase trabajadora. “Nosotros sin influencia de partidos politos vamos a seguir luchando para que se escuche el clamor de una educación democrática y de calidad para todos, la dirigencia sindical es autónoma y no es controlada”, aseguró.

Docentes de Caracas levantan su voz

Por su parte Yginia Alvarado, docente de la parroquia Macarao, declaró que desde los barrios de Caracas los profesores no están dispuestos a reincorporarse a clases hasta no lograr mejoras salarias acordes a la situación país. “Tenemos un salario pírrico el cual no nos da calidad de vida ni acceso para comprar los principales productos de las canas básica, es por ellos que estamos dispuesta a protestar reclamando un sueldo justo a pesar de la cuarentena”.

