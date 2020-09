Sindicatos señalan que sólo 10% de los docentes se incorporaron al inicio del año escolar a distancia

Desde las puertas de la Escuela Experimental Venezuela dirigentes sindicales del sector educativo develaron al país que apenas un 10% de la planta docente a nivel nacional inició clases a distancia este 16 de septiembre, fecha anunciada por el Gobierno de facto de Nicolás Maduro. En opinión del gremio la educación vía online en Venezuela durante todo el año 2020 ha sido un fracaso dado que en el país no hay las mínimas condiciones tecnológicas para impartirlas.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, afirmó que la educación a distancia en el país es inviable, por ejemplo para un estudiante u docente es misión imposible adquirir un teléfono inteligente o tienen meses sin servicio de internet en sus casas, esto sin contar la situación alimenticia de ambos, donde el hambre es lugar común. “El 20% de la población estudiantil sufre desnutrición, además en la mayoría de las regiones los apagones de hasta 19 horas son el pan de cada día. Así no se puede dictar esta modalidad de enseñanza usada por el mundo entero durante la cuarentena del Covid-19”, dijo.

Sánchez informó que conforme a los sondeos realizado en los diferentes estados del país solo el 10% de los maestro inició clases vía online este 16 de septiembre, siendo muchas la razones de esta ausencia en desbandada pero el salario miserable es la desmotivación principal. “Nosotros desde el gremio docente hemos construido un pliego de exigencias en el cual destacamos que se cumpla con el 280% de aumento, deuda contraída por el régimen de Maduro desde 2018, la reapertura de los servicios funerarios, HCM y la dotación de los Ipasme los cuales están en total abandono. Además de reabrir la discusión de contrato colectivo vencido donde como gremio exigimos un piso salarial de 600 dólares”.

La vocera de la Coalición Sindical Nacional calificó de descabellada la propuesta de Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz de que a partir del 5 octubre se abrirán las escuela una semana si y otra no, incluyendo los fines de semana, todo en plena pandemia. “Esto es una irresponsabilidad donde los docentes no participaremos, nosotros mantenemos la idea que el año escolar inicie enero de 2021”, acotó.

Hablan las regiones

Por su parte, Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Carupano-Paria, declaró que la posición del gremio docente tanto de la capital como de las regiones es no iniciar el año escolar este 16 de septiembre, asimismo exigirle al ministro de Educación Istúriz cumplir con los compromisos adquiridos con la población docente en la pasada contratación colectiva. “Hasta la fecha no han pagado los aumentos desde 2018, no tenemos HCM y el Ipasme está por el suelo, sin médicos o especialistas. Nuestro llamado es a no incorporarnos a las clases a distancia ya que no tenemos las condiciones mínimas”.

El líder gremial develó que en el estado Sucre las escuelas se están quedando solas, a nivel nacional se habla de 120 mil denuncias dado que los sueldos de un maestro en Venezuela no cubren las necesidades de vida. “Ni para un día de alimentos no alcanza el salario, el llamado a nuestra federaciones es a declarar la educación en emergencia y consideramos que el paro es inminente. Los docentes no podemos seguir siendo esclavos de un Gobierno irresponsable”, sentenció.

