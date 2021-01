Síntomas más comunes del Covid-19 y porcentaje de pacientes que los presenta.

A más de un año desde que se ha iniciado la pandemia del coronavirus covid-19 o SARS-CoV-2, organizaciones cómo la OMS, el CDC de EEUU, y otros similares han ido compilando las estadísticas de todo lo relativo a este virus que ha paralizado al mundo y sigue provocando muertes cada día.

Entre los síntomás más comunes tenemos los siguientes:

Fiebre.

Tos seca.

Cansancio o Fatiga.

Otros síntomas menos comunes son los siguientes:

Molestias y dolores.

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o del gusto

Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

A continuación tenemos una tabla que indica el porcentaje de pacientes que ha tenido cada síntoma.

SÍNTOMA % DE PACIENTES QUE LO PRESENTAN FIEBRE 78% TOS 57% FATIGA 31% PÉRDIDA DE OLFATO 25% DIFICULTAD PARA RESPIRAR 23% ESCALOFRÍOS 18% DOLOR MUSCULAR 17% SIBILANCIA 17% DOLOR DE CABEZA 13% DOLOR DE GARGANTA 12% DOLOR DE ARTICULACIONES 11% CONFUSIÓN 11% MAREO 11% DIARREA 10%

Redacción NotiActual.

