Siragon lanza un nuevo móvil y pone a Venezuela a competir en el mercado de los Smartphone

Venezuela compite en el mercado de los Smartphone

CARACAS, VENEZUELA.-

Síragon, la marca venezolana líder en productos de entretenimiento, tecnología y soluciones para el hogar, trae al mercado venezolano su más reciente teléfono celular SP-6200

Su gran pantalla invita a vivir más en un mundo lleno de posibilidades y metas por cumplir

Caracas, 4 de julio de 2022.- Ya está disponible en toda Venezuela el nuevo teléfono celular de Síragon, el smartphone SP-6200. Este nuevo lanzamiento, de la marca venezolana líder en tecnología, viene a consolidarse como la gran solución móvil por su capacidad de conexión, diseño innovador y funciones únicas.

“En Síragon no nos detenemos, seguimos trabajando e innovando para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Con el smartphone SP-6200 mantenemos nuestra filosofía de combinar la mejor tecnología, con un diseño único y funciones que responden a las necesidades de la dinámica de estos días. Conocemos el mercado y esta es nuestra respuesta para un público cada vez más demandante”, expresó Abdel Yusef, director de Síragon.

El smartphone SP-6200 se puede conseguir en las tiendas IVOO, ubicadas a nivel nacional, en colores azul, verde y negro. Este nuevo equipo permitirá a los usuarios estas más conectados con lo que les gusta, apasiona y con lo que está pasando en el mundo. También podrán compartir más, con las innovadoras funciones de comunicación y navegación que traen preinstaladas.

Una de las características más resaltantes del smartphone SP-6200 es su pantalla, de 6.52´´ y HD, la cual tiene bordes infinitos y un gran almacenamiento, de 64 GB + 4GB MicroSD expandible a 120 GB; con el cual, se podrá guardar todo lo que se desee. Otras de sus características son

CPU Unisoc Tiger T310 4 núcleos 2.0 GFz

Dual SIM nano 2G, 3G y 4G

ANDROID 11

Cámara 8MP + 5MP

Cargador tipo C y batería de 3950 mAh y su forro protector

Comunica más, en los medios

El lanzamiento al mercado del smartphone SP-6200 está atado a una campaña de comunicaciones 360 que inspira a: Conectar Más, porque eso se traduce en: Vivir Más. Los slogans de la campaña son: Baila Más, Comparte Más, Sueña Más, Crea Más; siempre con el objetivo de despertar emociones en los consumidores de las vivencias y experiencias que llevan a Vivir Más.

Venezuela conocerá el smartphone SP-6200 con una estrategia de medios que incluirá publicidad exterior, digital y de relacionamiento directo con audiencias claves, la cual se enfocará en estudiantes y corporativos.

Síragon confirma su compromiso con Venezuela y se mantiene presente en la vida cotidiana de sus clientes, a través de las buenas prácticas tecnológicas para continuar ofreciendo las mejores opciones y el máximo disfrute, gracias a la gran variedad de opciones que se ajustan a las tendencias actuales desarrolladas y distribuidas en el país.

Para conocer más de toda la gama de productos y soluciones tecnológicas que ofrece Síragon, pueden visitar su página web: www.siragon.conm, seguirlos a través de sus redes sociales: @siragonvenezuela en Instagram, @siragon en Twitter y Síragon Venezuela en Facebook, visitar las tiendas IVOO a nivel nacional y descargar su app en Android o iPhone: IVOO app.