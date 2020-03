Sismo de 3.5 grados ocurrió en Valencia la mañana del miercoles 11/03/2020. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que este miércoles a las 3:14 am se registró un sismo en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo.

El ente detalló que el movimiento telúrico se ubicó a 22 kilómetros al noreste de Valencia. De igual forma, indicó que la magnitud fue de 3,5 grados en la escala de Richter y la profundidad de 5,0 km.

Usuarios de Twitter reportaron que sintieron el temblor en varias sectores de Carabobo, tales como San Diego, Los Guayos, Guacara, Mariara, Yagua y San Joaquín. También en Maracay, Aragua.

Sismo de 3.5 grados ocurrió en Valencia la mañana del miercoles 11/03/2020 was last modified: by

En : Noticias Nacionales