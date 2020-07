Sixela Vizquel le canta al amor con “Nada más grande”

La talentosa cantante y compositora venezolana Sixela Vizquel promociona su nuevo tema musical titulado “Nada más Grande”, una propuesta rítmica y sentimental compuesta por el conocido cantante Rudy La Scala y la artista, quien lleva dos exitosas producciones musicales en su haber, tituladas “Sueños” y “Secretos de una mujer casada”.

“Nada más grande”, que tiene arreglos del guitarrista Jimmy K. Lee, según ha expresado esta intérprete, forma parte de una serie de temas escritos y producidos por ella, los cuales saldrán al mercado en este 2020.

En los sencillos a estrenar estarán presentes varios estilos sonoros, que le darán vida a diversas letras que hablan del amor, el desamor. Así como de un complemento de emociones, que cobrarán vida bajo la dulce voz de la compositora y cantante criolla.

Para conocer más sobre esta talentosa artista venezolana visítala en Instagram como @sixelavizqueloficial o en YouTube Sixela Vizquel.

Más sobre Sixela

Nacida en la ciudad de Caracas. Desde muy joven Sixela, prima del reconocido Grandes Ligas Omar Vizquel, dio muestras de su gran talento explorando áreas como la pintura y la actuación, siendo la música la plataforma esencial que la llevaría a recorrer un largo caminar lleno de aprendizajes, que fueron creciendo a la par de los años, hasta convertirse en un sueño de vida.

Nota de prensa: Sport Magazine