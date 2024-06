Skinny J lanza su nuevo tema “TOMA ANÍS”

El proyecto musical de Skinny J se basa en una propuesta de composiciones genuinas y orgánicas, demostrando a la sociedad que con disciplina, constancia y transparencia, se puede escalar orgánicamente en la industria de la música urbana

(Caracas, JUNIO 2024) El artista, compositor y productor musical Skinny J, regresa a las plataformas digitales con su nuevo tema titulado “TOMA ANÍS”, una pieza musical que fusiona la esencia del hip hop y el reggaeton a través de un ritmo que rememora los tiempos “de la vieja escuela”.

La letra de la canción parte de una premisa simple, donde dos jóvenes de distintos estratos sociales, residentes del este y oeste de la ciudad, se están conociendo a través de las redes sociales, hasta que un día tienen un encuentro casual y deciden ir a tomar anís (una bebida que es muy común en las fiestas de los jóvenes venezolanos), en el oeste del Distrito Capital.

El proyecto musical de Skinny J se basa en una propuesta de composiciones y videoclips genuinos, pretendiendo demostrar a la sociedad que con disciplina, constancia y transparencia, se puede escalar orgánicamente en la industria de la música urbana.

Nacido en el año 2003, oriundo de Caracas, criado en La Urbina, Jean Hernández (nombre de pila), inició su camino musical a través del freestyle, modalidad urbana que le permitió desarrollar sus habilidades para componer letras, principalmente basadas en sus propias vivencias. Gracias a la receptividad de sus fans hacia los temas, “Gramos”, “100 MPH”, entre otros, nace su primer EP titulado “Una sola sangre”; conformado por sonidos trap, drill y freestyle; el cual sirvió para introducir a Skinny J en la industria venezolana, presentando audiovisuales que muestran la vida cotidiana de este artista emergente.

