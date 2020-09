Sky Music Group continúa trabajando por el éxito del talento musical



Sky Music Group, empresa dedicada desde hace años a la promoción radial en Venezuela y más recientemente en República Dominicana, continúa su labor de apoyo a los talentos que se sumen a su fila, para llevarlos de la mano de un sólido equipo de trabajo a los primeros lugares de las carteleras y conteos musicales, tal y como lo ha logrado recientemente con Katie Angel, Chyno Miranda, Grupo Treo, Adrián y Slicker, Pedro Alonso y Patricia Zavala; venezolanos con una importante trayectoria artística y reconocidos también a nivel internacional. , empresa dedicada desde hace años a la promoción radial en Venezuela y más recientemente en República Dominicana, continúa su labor de apoyo a los talentos que se sumen a su fila, para llevarlos de la mano de un sólido equipo de trabajo a los primeros lugares de las carteleras y conteos musicales, tal y como lo ha logrado recientemente con Katie Angel, Chyno Miranda, Grupo Treo, Adrián y Slicker, Pedro Alonso y Patricia Zavala; venezolanos con una importante trayectoria artística y reconocidos también a nivel internacional. Su director, Rogers Sky (@rogerskymusic), se ha consolidado gracias a su impecable y exitoso desempeño, como uno de los mejores promotores de Sudamérica, ofreciendo también su asesoría y conocimiento en management. En su país natal es recordado por su carrera musical que comenzó en el 2009. Sky Music Group sigue trabajando sin descanso a pesar de la delicada situación por la que atraviesa el mundo actualmente. Para conocer más de esta empresa y todo lo que hacen para apoyar al talento musical, pueden seguir las cuentas @skymusic.group en Instagram, @skymusicgroup en Twitter y Sky Music Group en Youtube. Instagram @myjcomunicaciones

