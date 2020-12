Sociedad de Autores de México: Armando Manzanero dio positivo para Covid-19

La Sociedad de Autores de México, anunció el pasado jueves que el cantante Armando Manzanero dio positivo para Covid-19

La sociedad que preside Manzanero hace 10 años, informó que el artista se encuentra actualmente hospitalizado y acatando todos los protocolos necesarios para poder combatir el virus.

Sin embargo, hasta los momentos no se conoce mayor detalle sobre el estado de salud del intérprete de 86 años.

Armando Manzanero, es uno de los latinos más influyentes en la industria de la música, con 400 canciones escritos y éxitos como Contigo Aprendí y Somos Novios.

