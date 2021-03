“Sola” el nuevo tema de Dani Vasquez

Dani Vásquez es una joven cantautora venezolana, de 23 años, quien ha dedicado su vida a la música y este año lanza oficialmente su carrera como artista de la mano de The Lab Music Group, con su primer sencillo promocional Sola, un tema refrescante que apuesta al género urbano con fusiones tropicales y del pop. En este nuevo tema participan grandes artistas venezolanos, con los arreglos musicales de Andersson Cordero y la producción musical de Wizzard, Alex Nunes y Yanez

Además este lanzamiento viene acompañado de un creativo videoclip grabado en la ciudad de Caracas, donde podemos ver a la artista resistiéndose a caer en una relación tóxica que la persigue constantemente. El audiovisual fue escrito y dirigido por Sebastián Ochoa, el cual será presentando este 26 de febrero en la Quinta Bar, en la ciudad de Caracas y contará con un showcase de la artista acompañada de invitados especiales como lo son Andrés Mata, Miguel Prieto y Serendisound, además se contará con la musicalización de los DJ’s Alex Nunes, Wizzard y Santiago Acevedo.

El tema se podrá encontrar en todas las plataformas digitales como YouTube, Apple Music, Spotify, entre otros.

Adicionalmente, para este año Dani Vásquez seguirá trabajando de la mano de The Lab Music Group en sus siguientes temas musicales y colaboraciones con otros artistas que prometen consolidarla como una artista revelación en la escena musical a través de su propuesta sólida e innovadora.

La organización The Lab Music Group es un laboratorio de ideas musicales innovadoras y refrescantes dirigido a cubrir la gestión artística y de impulsar el potencial musical de distintos artistas venezolanos e internacionales. Asimismo, este interesante holding empresarial formado por venezolanos garantiza y recopila en un mismo lugar todo lo referente a la industria de la música.

