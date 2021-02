“Solamente Tú” es lo nuevo de Zelaya

Desde Guatemala llega Zelaya para acompañarnos con su música. Siendo una artista reconocida en su país, con un recorrido que va en ascenso; esta cantautora se perfila como una de las favoritas del 2021 en la música latina. Con sonidos del POP fusionado con nuestros ritmos latinos; Zelaya sorprende este mes con “Solamente Tú”, un tema que se queda en nuestra mente y nos invita a cantar y bailar festejando el amor.

Solamente Tú, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y viene junto a un video que enamorará a todos los venezolanos. Filmado en la ciudad de Miami y con imágenes de una pareja disfrutando de su relación; Zelaya nos regala una canción romántica para celebrar los días que pasamos junto a alguien especial. En palabras de la misma artista “…esta es la canción perfecta para dedicar a la persona que te acompaña día a día y te hace sonreír. Me puse a pensar en cuando estás con la persona correcta, hasta los momentos más sencillos del día a día pasan a ser únicos e inolvidables. Y eso es justamente lo que quise proyectar con la letra del tema y el videoclip que lo acompaña”.

El single fue compuesto en Miami, Florida, por la artista junto al productor Luis Salazar, quien ha trabajado con artistas como Juanes, Chayanne, Sebastián Yatra, CNCO, Morat, entre otros; y Paolo Tondo, integrante del reconocido grupo Proyecto Uno. Con un ritmo fresco, romántico, guiado por el ukulele y las guitarras, esta es una canción perfecta para dedicarla a esa persona especial.

Zelaya, ha compartido escenarios con artistas como Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Reik, Alejandro Fernández, Sin Bandera, Camila, entre otros. Reconocida por su notable talento en Centroamérica, este 2021 será el escenario perfecto para expandir su música por todo el continente.

