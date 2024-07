Sonidosis estrena ‘Venceremos’, una canción de lucha y resistencia que invita a despertar

‘Venceremos’ habla sobre el poder que tienen la política y los grandes medios para vender una realidad en la cual ellos deciden quienes son los buenos y los malos de la historia. Es una invitación a que el pueblo despierte y luche por su libertad.

La banda de rock fusión colombiana Sonidosis regresa con nueva música luego de tener un primer semestre enfocado en la producción. El grupo liderado por Leonardo Rojas (Big Leo) en la voz principal y el bajo, y Jorge Gutiérrez (Jorginho) en la guitarra y voz secundaria, trabajó los primeros meses del año grabando, mezclando y masterizando canciones que harán parte de su repertorio en vivo y que serán lanzadas en lo que resta del año.

Una de las primeras creaciones en esta nueva etapa de Sonidosis es ‘Venceremos’, una canción que nació a partir de dos necesidades que sentían como banda: la primera, hacer una canción más enérgica y que les permitiera mostrar su potencial más rockero, y la segunda, reflejar su posición política frente a los más de 200 años de represión que se ha vivido en Colombia.

‘Venceremos’ habla sobre el poder hegemónico colombiano que no solo ha disfrutado de oprimir al pueblo con la finalidad de cada vez acumular más capital, sino que a la menor oportunidad de cambio hace uso de sus medios de comunicación para vender la historia que les conviene narrar para quedar bien. Es un tema que está en contra de estas dinámicas y que quiere que la gente despierte y luche contra ese pequeño sector de la sociedad que los quiere ver cada vez más abajo.

«La canción nace desde nuestra identidad como personas que venimos de la clase popular y que gracias al ejemplo de nuestros padres y/o familiares hemos salido adelante luchando por la libertad y el reconocimiento que intenta arrebatarnos el poder de nuestro país. Está dirigida al pueblo, a las personas que son las que realmente hacen que Colombia progrese, que entiende que un gobierno solo no puede hacer el cambio y que las artimañas de la derecha y la política hegemónica sólo se pueden combatir con el poder de la unión del pueblo. Solo así venceremos», comenta Sonidosis.

‘Venceremos’ explora sonidos del heavy metal, con tintes thrash inspirados en bandas como Metallica, Megadeth y Testament. También aborda el joropo (música tradicional de los llanos colombianos y venezolanos) que la banda interpreta con el formato de guitarra, bajo y batería para no perder el sentido agresivo del tema.

El video se centra en el discurso que los medios presentan para ocultar las porquerías que le hace el poder al pueblo, y de cómo quienes consumen este contenido se convierten en un otro inanimado que solo se comunica a través de reacciones inmediatas y se come el cuento completo. Además, se muestra a la banda tocando y clamando al pueblo que se una y venza este infierno que tiene sometidos aquellos que manejan el país desde sus posiciones de privilegio.

«Esperamos que las personas que escuchen la canción entiendan que la lucha no ha acabado, que el cambio no es de la noche a la mañana y que no hay que comer cuento de lo que los medios más poderosos del país nos quieren vender, ya que detrás de ellos están las mismas manos que escogen a quien desaparecer con solo señalar con el dedo. Venceremos a la muerte y al infierno. Ha oscurecido y así nuestras luces brillan más», enfatiza Sonidosis.

«Es perfecta para escuchar en todo momento de la vida, más si se es consciente que los problemas que muchas veces les atribuimos a los demás realmente son de todos y que debemos luchar tanto por nuestro futuro como del de aquellos que vienen en camino», agrega el grupo.

La portada de ‘Venceremos’ es una foto tomada en el proceso de grabación del video. El diseño fue realizado por el mismo equipo de grabación y muestra a Jorginho y Big Leo gritando hacia la cámara el coro de la canción, mientras aparece un enigmático baterista con una máscara que hace alusión a la peste negra (referencia a los estragos de la pandemia que vivimos hace un par de años).

‘Venceremos’ estará incluida en un disco futuro de Sonidosis que tendrá temáticas fuertes como la soledad y los problemas psicológicos y sociales. Estas canciones la banda las irá publicando durante los próximos meses. De igual manera, el grupo también planea una serie de conciertos en Bogotá y en cualquier parte del país donde les abran las puertas para mostrar su propuesta en vivo.

