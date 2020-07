Sopa de conchas y coco

Y como tarea para el fin de semana, hoy viernes hemos traído una rica receta de nuestro venezolano Sumito Estévez para cerrar la semana de recetas de la cocina de autor con broche de oro y exaltando nuestro talento nacional.

Ingredientes:

Caldo base:



Guarnición:

Cebollin (la parte verde) 2 Unidades

Ají dulce 1/2 Unidad

Ají picante 1/2 Unidad

Hongos shiitake secos 8 Unidades

Aceite de oliva 1/4 Taza

Fideos celofán 100 g

Sopa

Preparación de la receta:

Caldo base Pique la cebolla, el apio, el cebollín, la zanahoria y el hinojo en cubos parejos. Corte la cabeza de ajo en trozos regulares. Corte el lemon grass en rodajas finas y reserve. En una cacerola con aceite de oliva rehogue las verduras con el ajo. Incorpore las cabezas de langostinos y deje dorar. Agregue el brandy y desglase el fondo raspando con una cuchara de madera. Vierta el vino, el lemon grass, el clavo de olor, el anís estrellado y deje cocinar hasta que reduzca casi en su totalidad. Bañe con el agua y deje cocinar sobre fuego bajo hasta que reduzca a las 3/4 partes de su volumen. Cuele y reserve. Sopa: Corte el apio y la zanahoria en forma de rombos. En una cacerola disponga el caldo, agregue el miso y revuelva hasta que se disuelva. Incorpore la leche de coco, el jugo de naranja, el extracto de tomate, mezcle y lleve al fuego hasta que llegue al hervor. Integre los mejillones, el apio, la zanahoria y deje cocinar hasta que los mejillones se abran. Guarnición: Hidrate los hongos shiitake secos en agua caliente, escurra y corte en juliana. En una cacerola con agua hirviendo cocine los fideos celofán durante unos minutos, escurra y reserve. Procese el ají dulce y picante con el aceite hasta emulsionar. Pique finamente el cebollín. Presentación: En el fondo de un tazón disponga juliana de hongos shiitake, cebollín, fideos celofán, cubra con la sopa, corone con dos mejillones abiertos y rocíe con el aceite de ají.