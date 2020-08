Sopa de champiñones

El champiñón, ingrediente principal de esta receta, es un alimento que se caracteriza por su bajo contenido en grasas y en calorías.

Este plato, está cocinado con una base de Sopas y cremas y pertenece a los platos de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, principalmente, durante Todo el año, y se suele servir a los comensales como Primer plato.

Ingredientes

500 gr. de champiñones troceados 100 gr. de cebolla 1 diente de ajo 1 litro de caldo de verduras unas ramitas de perejil 4 cucharadas de aceite de oliva y sal.

Así lo cocinamos

Lava los champiñones y trocéalos.

Corta la cebolla en juliana y póchala en una cazuela con un poco de aceite de oliva. Una vez la cebolla esté bien tierna y haya adquirido una apariencia translúcida, agrega los champiñones y el diente de ajo picado.

Rehoga, sin parar de remover, hasta que los champiñones estén blandos.

Es el momento de cubrir los champiñones con el caldo de verduras para dejar cocer durante 15 minutos (sin tapadera).

Transcurrido ese tiempo, tritura con la ayuda de una batidora el guiso de champiñones que hemos obtenido. Debe quedarnos bien fina.

Pon a punto de sal y sirve en copas individuales.

Puedes decorar con unas cuantos champiñones laminados y salteados, y con un poco de perejil picado y espolvoreado.

Trucos y Consejos

Para elaborar esta receta de una forma más rápida y sencilla podemos utilizar champiñones laminados de bote o conserva, lo que evitaría tener que trocearlos. Si sigues teniendo prisa y no dispones de caldo vegetal puedes conseguirlo en brick.

Si la sopa no te ha quedado lo suficientemente ligada, diluye una cucharada de maicena en agua fría y añádesela a ésta. Enseguida espesará.

Información Nutricional

El champiñón, ingrediente principal de esta receta, es un alimento que se caracteriza por su bajo contenido en grasas y en calorías, lo cual hace que podamos incluirlo en casi todo tipo de dietas y grupos de edad.

El único inconveniente que presenta el champiñón es su elevado contenido en purinas, por lo que aquellas personas que padecen de gota no pueden abusar de su consumo.

El champiñón es también una excelente fuente de potasio, muy importante para el buen funcionamiento de los músculos.

Sopa de champiñones was last modified: by

En : Gastronomía