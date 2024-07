«Soy Loy y también le canto a la inteligencia emocional y a la salud mental»: Escucha ‘Un poquito mejor’

La artista colombiana Loy (quien en tiendas digitales ahora se encuentra como Soy Loy) está de regreso con nueva música. En esta ocasión, la cantante y compositora de la ciudad de Medellín presenta su nuevo lanzamiento titulado ‘Un poquito mejor’, una canción de agradecimiento, inspirada en las relaciones humanas. Toca asuntos tan importantes como la inteligencia emocional, la salud mental y la conexión con la familia y los amigos.

Es una canción personal que Loy compuso desde su lado más sensible, vulnerable e íntimo. Es un tema hecho para las personas que aman y protegen siempre a toda costa. El sencillo lleva un mensaje de amor y gratitud con el que la artista busca crear conciencia en quienes la escuchen.

«Es una canción especial para mí, porque cuando comencé a escribirla lo hice pensando en mi familia y esas personas cercanas a mí que hacen que todo se sienta mejor cuando veo que el mundo se me viene abajo. De tantas personas que conocemos a lo largo de la vida, realmente son pocas a las que podemos llamar amigos. Son ellos, los amigos y la familia, quienes siempre nos aman y apoyan incondicionalmente sin importar nada. Para ese circulito pequeño que nos rodea hice esta canción», cuenta Loy.

‘Un poquito mejor’ explora sonidos de pop angloamericano, dándole una versatilidad a la propuesta musical de Loy, quien día a día trabaja arduamente de la mano de su sello Indiemass Music para ofrecer sonidos frescos e innovadores en la competida industria musical.

El video de ‘Un poquito mejor’ se caracteriza por su naturalidad, es un viaje por los mejores recuerdos y momentos vividos de Loy junto a sus seres queridos.

«Desde que hice la canción supe que quería que mi familia saliera en el video y al momento de pensar en el concepto y en cómo plasmarlo, opté por usar videos y fotos de mi celular. Esos son los momentos más hermosos, porque muestran la realidad de cómo soy en mi día a día con mi familia. Quería que fuera muy orgánico», agrega la artista.

‘Un poquito mejor’ está hecha para escuchar en cualquier momento del día, al levantarse para sentirse agradecido, cuando haya un mal día, para recordar que todo estará un poquito mejor siempre; cuando se esté cocinando o manejando para disfrutar de una buena melodía o cuando se está con los amigos pasando un buen rato y dejando de lado la rutina. Es una invitación a apropiarse de la canción como cada uno mejor la sienta.

Según Loy, ‘Un poquito mejor’ «no fue difícil de hacer porque el sentimiento y la intención eran tan claras que todo fluyó de una forma linda y espontánea, tanto la letra como la música. Al grabar las voces, quisimos que quedara natural, suave, íntima, personal y cercana».

Loy (ahora como Soy Loy en plataformas musicales) continuará sorprendiendo a todos sus seguidores con historias verdaderas y sonidos innovadores que giran en torno al pop y a sentimientos personales. La artista tiene claro que no hará canciones por moda o con letras sin sentido, quiere sumarle a la industria de la música, a los oyentes y a la vida con contenido de calidad.

«‘Un poquito mejor’ tiene un mensaje que merece ser escuchado, hemos pasado años escuchando canciones sin sentido, por eso, es importante que volvamos a llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de letras que nos sumen», concluye Loy.

Ser artista, componer, producir, cantar, es una oportunidad de llevar un mensaje al mundo de forma masiva, desde y para la sensibilidad humana. En este momento de la historia, invitar a conectarse consigo mismo, a agradecer a los demás por estar, valorar lo vivido y atesorar el amor de los otros, es un valioso aporte que merece asumirse y multiplicarse, por eso, la música, es también una enorme responsabilidad social.

