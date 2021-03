“Soy Péndulo” el nuevo sencillo de Tropical Man Go

Tropical Man Go, artista multifacético, conocido por su trayectoria en Viniloversus e Ikorma, nos presenta este mes de febrero su nuevo single “Soy Péndulo”; un tema que le abre paso a su próximo EP, el cual será anunciado para el primer trimestre del 2021. “Soy Péndulo” cuenta con un video increíble que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Orlando Martínez, conocido como “Mangan” viene con nuevo sonido, nueva paleta de colores y nuevas visuales; sin perder su marcada estética y esencia que lo distingue, Tropical Man Go, su proyecto musical en solitario, con el que debutó en el 2020 con su primer EP 001, logró la atención de la prensa especializada en música, siendo incluido en la lista de los mejores EP de 2020 de Venezuela.

Mangan nos cuenta “…este tema es mucho más energético y con más groove en comparación a lo que veníamos escuchando de Tropical Man Go. Baterías, guitarras eléctricas y una línea de bajo acompañan una melodía vocal mucho más definida; este tema viene junto a un video que es tan importante como la misma canción…”. Soy Péndulo, es un tema que se disfruta de principio a fin con melodías frescas y con una personalidad vocal definida.

El video de Soy Péndulo está animado por el mismo Mangan. En esta oportunidad nos adentraremos en su imaginario, en donde nos lleva a un viaje visual por diferentes personajes robustos de piedra, bailando, meditando y cantando. Como dato interesante nos comenta el artista que, “…cada uno de los EP va contando diferentes momentos, este nuevo EP es un viaje de introspección. Toda la estética visual nace después de un Road Trip que tuve la oportunidad de hacer por todo US, de Carolina del Norte hasta California and back”.

La canción fue producida por Juan Victor Belisario [Viniloversus], quien también terminó formando parte de la composición del tema. Se trabajó a distancia entre CDMX y Carolina del Norte en donde cada uno tiene su home studio. El resultado, un tema delicado, lleno de armonía de principio a fin.

“Soy Péndulo” el nuevo sencillo de Tropical Man Go was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa