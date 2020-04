Sport Magazine celebra su 5to aniversario desde casa

“Sport Magazine” cumple cinco años y para celebrarlo reunimos en un material audiovisual a más de 20 personalidades de la farándula criolla, quienes además de extendernos sus felicitaciones, reiteraron el llamado a quedarse en casa.

Alexandra Braun, Adriana Peña, Yanosky Múñoz, Isabella Rodríguez, Hilda Abrahamz, María Antonieta Duque, Gizel Mobayed, Rosángelica Monasterios, Leopoldo Parada, Rafael Oropeza, Andrés Fields, doctor Gabriel Obayid, Ricardo Salmerón, Adrián Barros, Ronald Medina, Gesaria Lapietra, Aigil Gómez, Ninoska Vásquez, fueron algunas de los artistas que se unieron a este festejo y que aprovecharon el espacio para enviar un mensaje de concientización tras la pandemia que lleva por nombre Covid-19.

El equipo de la revista dedicada al entretenimiento y deporte en Venezuela, está encabezado por el presidente Diego Manuel Pereira y Joseph Daniel Herrera en la vicepresidencia.

Asimismo, en la producción cuentan con Soreny Salazar Velarde, Jhoser Durán, Alirio Vargas, Lony Gutiérrez, entre muchos más venezolanos que día a día aportan su grano de arena por el país.

Es importante resaltar que “Sport Magazine”, es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano. Sus directivos apuestan a reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

Chyno Miranda, Yuvanna Montalvo, Charyl Chacón, Gustavo Elis, Laura Chimaras entre muchos más, han sido parte de “Sport Magazine” en estos cinco años ininterrumpidos y en este 2020 traemos muchas más sorpresas para ti.

Todas nuestras ediciones están disponibles en su plataforma digital www.issuu.com : Sport Magazine Ve y si quieres enterarte de más, visita nuestro Instagram @sportmagazineveoficial

