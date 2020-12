Sport Magazine regalará “Una Sonrisa en Navidad”

Con entusiasmo y ganas de brindarle una mano ayuda a los más necesitados, el equipo detrás de la revista venezolana Sport Magazine se unió para regalarle “Una Sonrisa en Navidad” este 28 de diciembre a las personas en situación de calle en Caracas, Venezuela.

Cada año, Diego Pereira, Joseph Herrera, Jhoser Durán y Soreny Salazar apuestan a esta bonita iniciativa.

Este 2020 que tanto lo necesita no podría ser la excepción.

La misión de esta labor social es llevarle un plato de comida a las personas que se encuentra desamparadas.

“Nosotros como editorial estamos muy contentos de poder aportar ese granito de arena a aquellas personas que más lo necesitan, pese al difícil momento que ha azotado a Venezuela y el mundo por el covid-19. Nuestra meta es llegar a 200 comidas para quienes más lo necesitan. Estamos agradecidos con todos nuestros anunciantes”, comentó Herrera, Vicepresidente de Sport Magazine.

Es importante desatacar que el equipo no está solo, varios anunciantes decidieron sumarse a la iniciativa. Algunos de ellos son: Dr. José Vicari , Víctori Top Secret, Posada Don Elicio, Dra. Carla Márquez, , Caucho Mirongo , Pollos Riveras, Dulces criollos el hatillo entre otros.

Para más información, puedes visitarlos a través de su cuenta en Instagram @sportmagazineveoficial

Nota de prensa:

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.



Sport Magazine regalará “Una Sonrisa en Navidad” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa