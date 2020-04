Star Wars: The Force Awakens, el Nuevo Parque Temático de Disney, Fotos

El patio de recreo de 56.656 metros cuadrados, ahora funcional, detallado y con precisión de película, es el que millones de invitados comenzarán a visitar el 31 de mayo.

La breve logística para los huéspedes son las siguientes: para obtener un boleto de Disneyland que incluya el nuevo terreno de Star Wars, debes alojarte en un hotel de Disney la noche de ese día o la noche anterior a tu visita. Pases diarios sin reserva de hotel estarán disponibles después del 23 de junio.

Por ahora, también estará limitados a solo cuatro horas en la nueva tierra expandida el resto del día estarás montando elefantes voladores y te tomarás una foto con las hermanas de “Frozen”.

Si Orlando es más conveniente que Anaheim, la tierra casi idéntica de Star Wars de Walt Disney World se abrirá en Disney’s Hollywood Studios el 29 de agosto.

Si quieres esperar a que Disneylandia abra el segundo paseo más grande de Star Wars, “Rise of the Resistance”, para que puedas enfrentarte a Kylo Ren mientras corres a través de un hangar del Destructor Estelar y sus celdas de la prisión, debes esperar hasta el final de año.

click para ampliar en cada foto.

