Stellar Repair for Outlook, App para recuperar información, Análisis del Software

Eventualmente nos vamos a topar en algún momento con un crash o problema fatal en alguno de los paquetes de software que usamos a diario o que no usamos tan frecuentemente, ya que la Ley de Murphy, aunque algunos la critican , todos chocamos con la frase: «Todo lo que puede salir mal, seguro que saldrá mal», y si en algún momento has perdido la información de tus mensajes, contactos y calendario de la aplicación Outlook de escritorio sabrás de que estamos hablando, pero en este artículo vamos a comentar que hacer cuando esto sucede.

Stellar Repair for Outlook la App para restablecer los archivos PSD dañados

Stellar Repair for Outlook es una aplicación que ofrece recuperar los archivos .pst dañados y devolvernos el acceso a nuestra información vital e importante que está en nuestra bandeja de correo electrónico.

La aplicación ofrece de forma general lo siguiente:

Repara efectivamente archivos PST grandes con corrupción severa

Recupera completamente correos electrónicos, archivos adjuntos, contactos, calendarios, tareas, notas, etc.

Puede exportar el archivo PST reparado directamente a Office 365 (Technician Edition)

Repara archivos PST de Outlook 2019, 2016, 2013, 2010 y versiones anteriores.

Necesidad de la aplicación

Aquí vale la pregunta: ¿Necesitamos una aplicación que haga esto? , bueno a mis amigos y clientes le indico que una máxima que siempre se repite, cuando nos referimos a un seguro médico: Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo…

Por lo que para no perder la cabeza al momento de tener un problema de perdida de datos es mejor tener a la mano la aplicación de recuperación de archivos Stellar, a través de esta evaluación conoceremos a fondo porque esta premisa de recuperación de datos es primordial para todos.

Características y potencialidades de la aplicación

Los Formatos compatibles que permite reparar y guardar archivos en formato PST, MSG, EML, RTF, HTML y PDF.

Es compatible con reparación de archivos encriptados .pst.

Recuperar correos electrónicos eliminados, el software permite una pre visualización de los correos eliminados, aparecerán en pantalla en color rojo para ser diferenciados.

Pre visualización de correos electrónicos y archivos asociados a los correos, sean archivos adjuntos, datos de calendario, contactos, etc.

Guardado rápido de archivos: el usuario dispone de una opción que le permite guardar de forma rápida un correo electrónico en varios formatos, entre ellos podemos mencionar: MSG, EML, RTF, HTML o PDF desde la pantalla de vista previa.

El software permite reparar y guardar las bandejas que el usuario seleccione, de tal manera que solo se ejecute donde se requiera, muy útil para usuarios que usan de forma extensiva el Outlook con gran cantidad de cuentas de correo en la misma pantalla.

Función de búsqueda avanzada, de esta manera los usuarios pueden hacer búsquedas para ubicar correos electrónicos en específico.

Función de pausar análisis y seguir luego, permite pausar el análisis para retomar el proceso más adelante.

El software puede trabajar con archivos PST de cualquiera de las versiones de MS Outlook, Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2002, 2000 y 98, adicionalmente con las versiones de MS Office 365, 2019, 2016, 2013, 2010 y 2007.

Compatibilidad de sistema operativo: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7.

Instalando la Aplicación

Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación desde el sitio web del fabricante desde aquí: Stellar Repair for Outlook,.

Luego de descargado el archivo, podemos someterlo a prueba ya que la versión gratuita nos permite ejecutar casi todas las funciones básicas que el programa ofrece, posteriormente si se desea se puede adquirir una licencia.

Cómo funciona en Windows 7, 8 y 10 el programa es bastante versátil al respecto de la compatibilidad retroactiva algo que no contemplan muchos programas en la actualidad, y es que si bien Windows 10 es el sistema operativo de escritorio más usado en la actualidad aun existen usuarios con Windows 7 y hasta con Windows XP, aunque parezca increíble y poco recomendado tener un sistema operativo viejo y que no recibe actualizaciones de seguridad la gente de Stellar ha pensado en ellos y hecho compatible su paquete de software con esas versiones antiguas de Windows, Outlook y Office.

Usando la Aplicación

Luego de la instalación y habiendo seleccionado la opción de abrir Stellar Repair al finalizar podremos ver la siguiente pantalla:

Sí, efectivamente detecta el archivo PST de nuestro Outlook, al dar click en reparar nos aseguremos que el archivo este correcto y funcionando.

Tiempos de ejecución en diferentes sistemas operativos

En la instalación que hicimos en Windows 7 el programa se ejecutó en poco menos de un minuto al iniciarse, en un laptop Core i3 Gen3 con 8 Gb de memoria RAM DDR3 con un disco SATA, pero en la prueba que realizamos en un laptop Core i5 Gen8 con 8Gb de memoria RAM DDR4 y un disco SSD se ejecutó al instante, si bien la diferencia no es mucha, nunca dejamos de apreciar el uso de discos SSD junto a procesadores y memorias más rápidas, esto ahorra mucho tiempo.

Realizando una recuperación de archivos

Hemos realizado una recuperación de archivo PST en nuestra instalación con licencia completa de Stellar Repair en un equipo laptop core i5 Gen8 con 8 Gb de RAM y disco SSD.

En las versiones Outlook 97 a 2002 los archivos PST tenían un máximo de 2 gigabytes, a partir de Outlook 2003 los archivos PST tienen un máximo de 20 gigabytes y debe tener en cuenta que el programa podrá tardarse más o menos en su análisis de acuerdo a :

La capacidad de procesamiento del hardware, ya mencionamos que estamos realizando la prueba con un core i5 gen8.

El tamaño del archivo PST, este archivo crece de acuerdo al uso que el usuario le de.

La cantidad de memoria RAM disponible en el equipo y disponible en el momento dado de usar la aplicación.

Cómo podemos ver, en nuestro ejemplo la bandeja tiene 140 correos, el archivo fue procesado rápidamente y se entregó un reporte que se puede consultar en la barra superior y desechar al salir de la aplicación si todo esta bien.

Activando una copia legal de Stellar Repair.

Si hemos comprado una licencia de Stellar repair for Outlook debemos ir al meno de activación y colocar la clave del producto cómo vemos a continuación.

CONCLUSIÓN

Hemos visto en nuestro artículo desde la necesidad de tener este programa, la facilidad de instalación, de uso y la ejecución y activación sencilla, pero la gran potencia que posee para reparar y recuperar archivos OST y PST de Outlook, lo que lo hace un buen paquete de software.

