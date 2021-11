Stellar Repair for Exchange, App para recuperación de archivos Exchange EDB

Stellar Repair for Exchange, App para la recuperación de archivos Exchange EDB.

Microsoft Exchange es como el hermano mayor de Outlook o Hotmail, ese servicio de webmail que todo conocemos desde hace décadas, en mi caso poseo una cuenta Hotmail desde el año 2000, y puedo decir que es una de las mejores opciones de llevar el correo electrónico personal, otros servicios cómo Gmail, poseen características y enfoques distintos de organización de los buzones de correo.

Una de las cosas que más me gusta de Hotmail es la opción de organizar por carpetas mientras que Gmail usa etiquetas. Organizar por carpetas me permite limpiar la bandeja de lo que almaceno para usar después mientras que las etiquetas dejan que el correo siempre esté a la vista. Todo es cuestión de gustos, aunque uso servicios de correos de ambos proveedores porque cada uno tiene opciones interesantes.

En todo caso yendo a nuestro punto de interés en el día de hoy que son las aplicaciones para la recuperación de archivos Exchange EDB de Microsoft Exchange cómo decíamos va muchos más allá con lo referente a la administración de correo electrónico, ya que se diseñó para organizaciones educativas o de negocios, y ese es su enfoque, el corporativo, correo interno y servidor de correo externo a la vez.

En este caso hemos podido analizar de primera mano la aplicación Stellar Repair para Exchange, una aplicación que se enfoca en algo muy importante y vital para los administradores y usuarios del correo corporativo Exchange, y es que por alguna razón los archivos EDB se desmontan o corrompen, Stellar entra en acción y realiza las operaciones necesarias para recuperar todos lo que se encontraba en el buzón , tanto sean correos con y sin adjuntos, contactos , calendarios y notas, tareas , entre otros archivos.

Instalando el software de recuperación de archivos Exchange EDB de Microsoft Exchange.

Luego de descargar Stellar Repair for Exchange desde la pagina web del producto, hemos descubierto que la instalación es muy sencilla, similar a la que por años hemos ido asumiendo como una instalación estándar en Windows.

Nuestro equipo de pruebas nuevamente es un Lenovo Ideapad, Corei5 de 8va generación con 8 Gigabytes de memoria RAM y un disco de 128 gigabytes de espacio SSD, este modelo es de gama media por lo que su configuración base está en el rango promedio de los usuarios de este paquete de software.

Cómo vemos en la gráfica la instalación ocurrió en menos de un minuto.

Al finalizar la instalación veremos la pantalla de inicio del programa, listo para escanear el archivo respectivo.

Posteriormente aplicamos el código de activación para desbloquear las opciones importantes de este paquete de software y procedimos a probarlo con los casos mas relevantes que se pueden suceder en un escenario práctico de uso continuado de un servidor Exchange de correos.

Casos más comunes en los que Stellar Repair for Exchange hace el mejor trabajo para su servidor de correos.

Cualquier administrador de correos de Exchange o Usuario de este software de correos al ver estos tres casos puede haber recordado un momento de gran estrés en su carrera y es que perder los datos almacenados en la bandeja de correos, sus adjuntos , citas, calendarios, y toda la información necesaria para la empresa o centro educativo, según sea el caso, puede ser un gran dolor de cabeza.

Mala Desconexión (Dirty Shutdown)

Falla en el Montaje del Banco de datos Exchange

Exchange Server Se Tranca.

En el primer caso Mala Desconexión (Dirty Shutdown), sucede cuando los archivos del registro de transacciones se corrompen o falla la comunicación debido a algún suceso que escapa en ese momento al alcance del software de correo, este suceso impide que el banco de datos de Exchange sea montado por lo que los servicios de correo quedan desconectados.

En el segundo caso, el servidor de Exchange simplemente falla por alguna razón, y muestra un error de ‘Error: No fue posible montar el banco de datos que especificó.’

Esto si bien puede ser un gran dolor de cabeza , tiene solución utilizando el paquete de software de Stellar repair for Exchange, aplicándolo al backup más reciente.

Luego tenemos el caso de Exchange trabado o trancado. Obviamente un hábil administrador de servidor de correos, puede reconstruir el servidor aplicando un comando específico, pero recuperar por completo un banco de datos sin que falten las ultimas operaciones realizadas es una tarea titánica sino se dispone de herramientas cómo el Stellar Toolkit para archivos .EDB del servidor Exchange.

El Software realizando algunas funciones de recuperación y salvado de datos.

Exportando y Guardando datos a Exchange o Office 365

Compatibilidad del software:

Compatible con el servidor Exchange 2019/2016/2013/2010/2007/2003/2000 y 5.5

Requerimientos de Hardware

Procesador: Compatible con procesadores Intel (x86, x64)

Sistema Operativo: Windows 10, 8.1, 8, 7 & Windows Server 2016, 2012, 2008

Memoria RAM : 4 GB mínimo, 8 GB recomendado.

Disco Duro: al menos 250 MB para los archivos de instalación

Conclusión.

Que si es una herramienta necesaria? creemos que es de vital importancia para agilizar los procesos de recuperación de archivos del servidor de correos por lo que si usted desea tener las siguientes opciones siempre a la mano:

Recuperación de la Base de Datos Exchange Server

Recuperación de Casilla de Correo Exchange eliminada

Facilita el archivo de las casillas de correo Exchange en varios formatos

Exporta contactos recuperados a CSV

Búsqueda de correo electrónico individual dentro del EDB escaneado

Permite la vista previa de las casillas de correo del usuario antes de la recuperación

Recuperación selectiva del archivo de la casilla de correo Exchange Server File (EDB)

Compatible con la reparación de archivo EDB Unicode (muy importante cuando los correos se envian y reciben en varios idiomas)

Permite guardar & cargar la información escaneada

Exporta archivos recuperados a Office 365

Exporta bandejas de entrada directamente a Live Exchange

Todo esto para ahorrar tiempo y mucho dinero , es una excelente opcion adquirir este paquete.

Stellar Repair for Exchange, App para recuperación de archivos Exchange EDB was last modified: by

En: Apps