Steve Guasch & O.N.E. lanzan «Ya La Encontré»: La culminación de una búsqueda musical legendaria

Seattle, WA. — Steve Guasch & O.N.E. (Orquesta Nueva Era) anuncian con orgullo el lanzamiento de su esperado sencillo «Ya La Encontré», una obra maestra que une tradición y modernidad en la salsa. Compuesta por los reconocidos Aladino Manyoma y Steve Guasch, esta canción representa la continuación y conclusión de una historia musical que ha trascendido generaciones.

El tema es interpretado por la poderosa voz del sonero venezolano Wiwi Buznego, conocido como el «Sonero del 23 de Enero», quien aporta su estilo inconfundible y energía contagiosa. El arreglo magistral está a cargo del talentoso colombiano Oscar Iván Lozano «OiLo», apodado «El Midas de la Salsa» por su habilidad para convertir cada proyecto en un éxito. La mezcla y masterización fueron realizadas por Edwin Lozano, asegurando una calidad sonora incomparable desde los OiLo Studios en Cali, Colombia.

Un Viaje que Culmina

«Ya La Encontré» es más que una canción; es la continuación del emblemático tema «Búsquenla (Antídoto)», que fue inmortalizado por Ángeles de Charly y El Conjunto Chaney, y relanzado en 2006 por Steve Guasch y Su Orquesta Nueva Era en el álbum «Siguiendo la Tradición», con la voz del inolvidable sonero Eddie Quintero. Esta nueva composición imagina el desenlace de esa búsqueda, celebrando el momento en que, después de tanto tiempo, finalmente se encuentra lo anhelado.

Detalles Técnicos y Artísticos

Composición : Aladino Manyoma y Steve Guasch

: Aladino Manyoma y Steve Guasch Voz Principal : Wiwi Buznego

: Wiwi Buznego Arreglo Musical : Oscar Iván Lozano «OiLo»

: Oscar Iván Lozano «OiLo» Mezcla y Masterización : Edwin Lozano

: Edwin Lozano Estudios de Grabación: OiLo Studios, Cali, Colombia

La canción fusiona ritmos tradicionales con elementos contemporáneos, creando un sonido fresco y auténtico que invita al baile y a la reflexión. La letra, cargada de sentimiento y poesía, resuena con aquellos que han vivido la experiencia de buscar y finalmente encontrar.

«Ya La Encontré» representa el siguiente capítulo en la misión de Steve Guasch & O.N.E. de honrar y revitalizar la salsa clásica mientras incorporan nuevos elementos que atraen a una audiencia moderna. Esta canción es un homenaje a la persistencia, al amor por la música y a la conexión entre culturas.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 14 de febrero del 2025, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music y más.

Sobre «Búsquenla (Antídoto)» y su Legado

El tema original «Búsquenla (Antídoto)» dejó una huella imborrable en la escena de la salsa, convirtiéndose en un himno para muchos. La decisión de crear «Ya La Encontré» surge del deseo de ofrecer a los seguidores una conclusión a esa historia, enriqueciendo el legado musical y ofreciendo una nueva perspectiva que refleja el crecimiento y la evolución tanto de los artistas como del género.

No te pierdas esta oportunidad única de ser parte de una experiencia musical que celebra la tradición y abraza el futuro. «Ya La Encontré» promete ser el sencillo que encenderá los corazones y las pistas de baile en esta temporada.

