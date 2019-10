Strasburg es el Más Valioso de la Serie Mundial 2019

Fue el pitcher de los Nacionales de Washington Stephen Strasburg quién se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2019 por su gran participación.

De los siete juegos de la serie ganó dos. En el segundo juego de la serie decisiva lanzó participó durante seis entradas, permitió dos carreras, siete sencillos y ponchó a siete jugadores.

En el sexto encuentro pitchó 8.1 entradas con dos carreras limpias, cinco imparables y siete abanicados.

El último JMV lanzador de una SM fue Madison Bumgarner en la temporada 2014 con los Gigantes de San Francisco.

Nacionales ganaron en siete juegos el campeonato en la final contra los Astros de Houston, siendo este su primer campeonato, y en su primera final, en 14 años de historia.

