«Sube La Música» a ritmo de merengue urbano

Miami, FL, Septiembre de 2021.- (@MinayaPR) Alowisky «Sube La Música» con su nuevo sencillo musical a ritmo de merengue urbano, disponible en todas las plataformas digitales.

«Queremos romper la calle y la discoteca con este merengue urbano, sabroso y contagioso con lo que pretendemos colocarlo a nivel mundial y que ya en su primera semana cuenta con miles de reproducciones en todas las plataformas musicales» exprese el artista.

Alowisky cuenta ya con varios temas y una gran audiencia que sigue creciendo cada día más, tanto así que artistas del mismo género como Sujeto Oro 24, le tienen el «ojo encima» y hasta lo compartió en su instagram y lo motivó a que siga trabajando y que en el cualquier momento podría haber una colaboración entre ambos artistas.

Este tema es producido por Angel Vasquez de Panda Music, quienes han unido fuerzas junto a Lomaximo Productions (LMP), una de las empresas líderes en la promoción, difusión y distribución musical de las últimas décadas en el ambiente tropical y urbano.

Eddwy M. Pina, mejor conocido como Alowisky «El Zorro», es un artista del género de merengue que nació en Santo Domingo, República Dominicana y desde el 2003 está radicado en Estados Unidos.

Debutó en el 2014, lanzando diferentes temas como «Mami Yo Soy Tu Tiguere», «Sube La Música», «Soy Un Calentón», entre otras, además colaboró musicalmente junto a uno de los pilares del género Tulile.

