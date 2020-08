Sudeban eliminó límites diarios para transferencias entre cuentas del mismo banco.

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) acordó este jueves eliminar los límites diarios para las transferencias entre cuentas de una misma entidad como una medida que persigue facilitar el uso de los servicios financieros a la ciudadanía, en medio del estado de alarma nacional que rige en el país por la pandemia de la Covid-19.

A través de la circular N° STB-DSB-CJ-OD-04264, fechada este 13 de agosto, el organismo ordena que esta adecuación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la presente Circular; y una vez ejecutada la instrucción emanada por este Organismo, la institución Bancaria deberá informar a este Ente Regulador los límites establecidos para las citadas operaciones, a la dirección de correo electrónico: gep@sudeban.qob.ve.

El comunicado expresa que las transferencias de fondos sin límite diario, entre cuentas del mismo banco, se permitirán independientemente que pertenezcan a diferentes titulares, sin menoscabo del análisis correspondiente del perfil financiero del cliente.

Se indica asimismo, que las Instituciones Bancarias deberán reforzar las labores de monitoreo transaccional, a los fines de mitigar los posibles riesgos que pudieran presentarse por robo o sustracción indebida de los datos confidenciales (usuario, número de tarjetas, coordenadas).

Se indica que esta decisión apunta que para minimizar los efectos del bloqueo económico impuesto, resulta necesaria la implementación de medidas extraordinarias que garanticen la calidad de vida de la población y el acceso permanente a los bienes y servicios a través del empleo eficiente de los diferentes medios de pago y la transaccionalidad asociada a esos mecanismos.

