Sueños Records Distribución lanza 4 temas en Junio

Miami, FL, 7 de junio de 2022.- (@MinayaPR) Sueños Records Distribucion vuelve a lucirse con nuevos lanzamientos musicales que estarán disponibles desde hoy martes 7 de junio en todas las plataformas digitales.

Sus nuevos estrenos musicales integran al cantante Cesar Santy con “Popurri de bachata”, Jando Styles con “Ellos se quillan”, también la canción del exponente El Kazzador llamada “Caminando” y otra de El Blah titulada “Quieren Que Le baje”.

Cesar Santy presenta un popurrí «Bachata Típico», de canciones que hicieron historia adaptada a los tiempos de hoy. Se combinó la base rítmica de la bachata, con guitarra, acordeón y saxofón. La idea y producción fueron de Arismendy Santana, y el arreglo de Wanderson Jiménez.

Jando Style, llega desde la ciudad de La Vega RD, un artista urbano con un estilo diferente y versátil, en esta ocasión nos presenta “Ellos Se Quillan” junto al gran exponente de música urbana Pablo Piddy.

El Kazzador, quien lanza «Caminando», es nativo de Bonao República Dominicana, desde joven se fue a residir a Estados Unidos, donde estudió música en “San José Music Academy En Lynn”, inició su carrera como músico, formando parte de varias agrupaciones importante del género merengue.

El Blah, el género del dembow sigue creciendo cada día, y es aquí un nuevo exponente que promete mucho dentro de este popular y contagioso ritmo con su primer sencillo “Quieren Que Le Baje”.

