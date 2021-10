Sumar Caracas ha alcanzado más de 43 mil contribuyentes en 2021

Sumar Caracas ha alcanzado más de 43 mil contribuyentes en lo que va de 2021

Fue presentado el balance del tercer trimestre del 2021 de Sumar Caracas(desde el mes de julio hasta septiembre), destacando que se registraron 11.695 nuevos contribuyentes en el registro único de Caracas, equivalente al 27 por ciento de 43.208 colaboradores. Alcanzando el 60% de la meta planteada como inscripción.

La sede de la presentación fue en el Banco de Venezuela en Caracas, a propósito que es el mayor contribuyente, desde donde la alcaldesa del municipio bolivariano de Libertador, Beatríz Rodríguez, reconoció el trabajo realizado por SUMAR, el equipo que incansablemente brindan servicio, así como las cámaras y empresas involucradas para alcanzar los grandes resultados.

Miguel Carreño, jefe del Gabinete Económico, destacó que gracias a la la articulación y la suma de voluntades, se logró actualizar vía web 41.497 licencias de actividades económicas, llegando al 87% de lo planteado. “En menos de 45 días pudimos armonizar y llevar a cabo tres principios que han permitido los logros, fueron: convocatoria, simplificación de trámites y lograr el entendimiento”.

Es necesario resaltar que funcionarios de la Alcaldía de Caracas recorrieron las principales zonas económicas del municipio, de local en local, alcanzado 33.640 contribuyentes. Al mismo tiempo que 5.620 fueron atendidos en unidades móviles instalados en puntos de Caracas.

De igual manera se ha mantenido activa la línea 0800- SUMAR- 00 (0800-786-27-00) desde donde se registraron y atendido 82.214 solicitudes, llegando a 6.215 contribuyentes beneficiados por la política del incentivo al cumplimiento tributario.

Finalmente, queda en clara demostración que Sumar Caracas, es una referencia en materia del buen trato al contribuyente y eficaz servicio en materia tributaria.

