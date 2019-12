Sunacrip aclaró que el PetroAguinaldo no tiene fecha de vencimiento

El superintendente nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez, aclaró que el “petroaguinaldo”, asignado por el Gobierno nacional a pensionados y trabajadores públicos del país, a través de la plataforma Patria, no tiene fecha de vencimiento ni caducidad.

“El petro no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de caducidad. Usted puede hacer uso de sus activos cuando lo desee”, aseguró Ramirez a través de la red social Twitter, ante las interrogantes que han surgido entre los beneficiarios del Petro Aguinaldo.

También adelantó que en el año 2020 habrán más opciones y posibilidades para transar con el criptoactivo soberano, refiere una nota de prensa de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

El 18 de diciembre se inició la asignación del petroaguinaldo (medio petro) a más de 4 millones 500 mil pensionados y pensionadas, así como a trabajadores de la administración pública, a través de la plataforma Patria, en la opción “monedero”.

La plataforma Patria ofrece una serie de opciones para ahorrar, transar con el criptoactivo soberano y realizar pagos de bienes y servicios, a través del sistema BioPago del Banco de Venezuela para realizar pagos en comercios, descontando del Monedero Petro.

De igual forma, la plataforma brinda la posibilidad de transferir el medio petro a la billetera PetroApp y desde allí realizar transacciones con otros criptoactivos, mediante las casas de intercambio autorizadas por la Sunacrip o realizar compras en los comercios que dispongan del pago en petros.

Largas colas en los comercios

Este fin de semana largas colas se volvieron a observar en los comercios marabinos y caraqueños con personas interesadas en realizar comprar con el petroaguinaldo.

En Caracas, jubilados, pensionados y trabajadores públicos denunciaron confusión e incertidumbre para el pago con el petro aguinaldo otorgado por el gobierno nacional.

Las personas acudieron a las afueras de la tienda Traki, en Caracas, para exigir información sobre el pago con el petro aguinaldo, en vista de que la criptomoneda es admitida en este establecimiento.

Yatmira Valera, jubilada, manifestó a Unión Radio que aún muchas tiendas no aceptan el criptoactivo: ¿Por qué no entregaron ese dinero de la manera habitual?.

El presidente, Nicolás Maduro, calificó a la criptomoneda petro, como «una maravilla» para los trabajadores y pensionados.

«Es una nueva experiencia única y extraordinaria de nuestra economía ¡Somos Ejemplo para el Mundo!», escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter

Sunacrip aclaró que el PetroAguinaldo no tiene fecha de vencimiento was last modified: by

En : Economía