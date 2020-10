SUNSPLASH & JOSÉ Y EL TORO SE UNEN PARA PRESENTAR EL SENCILLO “FIERITA”

En este tema se une el talento de dos artistas venezolanos con amplia trayectoria en el pop alternativo y R&B Latino; Sunsplash (Todosantos – Sisah) & José y el Toro.

El dolor de la separación y las vibras tropicales se unen en Fierita, una canción sobre relaciones peligrosas, que a ritmo bailable, dibuja una situación a ratos metafórica y literal sobre parejas y lugares tóxicos.

Sunsplash es un reconocido productor y cantante que se ha radicado en New York y México. Actualmente suma 33,000 oyentes mensuales en Spotify y fue galardonado en 2019 con un premio Pepsi Music a mejor disco electrónico, con su proyecto Sisah. En Fierita, Sunsplash se une con José Y El Toro, un dinámico cantautor radicado en Chile cuyo repertorio romántico busca renovar géneros clásicos como el bolero con producciones vanguardistas.

Juntos traen un reguetón alternativo que huele a sol y arena; y que invita a “perrear llorando”. Una canción de temática seria abordada desde una perspectiva inusual, e incluso, humorística para calentar tus días de cuarentena.

Ambos artistas plantean nuevas posibilidades para el pop alternativo venezolano, y han representado al país a lo largo del continente americano. Sunsplash ha participado en festivales como SXSW (EEUU), Pop Montreal (CAN), Brooklyn Electronic Music Festival (EEUU), Marvin (MEX), Rock en Ñ (ARG), WAMF (MEX), Sunset Roll (VEN), Hermoso Ruido (COL), entre otros, mientras que José y El Toro ha participado en festivales como Nuevas Bandas (Venezuela), Hueso Fest (Ecuador), Primavera Vybz (Chile), La Carishina (Ecuador).

Sunsplash & José y el Toro acaban de sacar colaboraciones con Rawayana y Anakena respectivamente y sin duda, la combinación entre ambos artistas promete refrescar tus oídos esta temporada.

