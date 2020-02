Supermercados en el Estado VARGAS que aceptan Petros con Biopago

G20012104 FUNDACION VARGAS ALIMENTOS VARGAS J00157257 SUPERMERCADO KATHERINE CA VARGAS J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS J29823164 ABASTO REY MAX CA VARGAS J29954848 COMERCIAL A Y F CA VARGAS J29963687 ASOC COOP POS TUR CIEL ABIERT VARGAS J30077460 ABASTOS BUENA CASA C A VARGAS J30328922 ABASTO Y LICORE FULL TIME SLR VARGAS J30399816 AUTOMERCADO SIGLO XXIPG CA VARGAS J31054199 INVERSIONES AGUJA PALAGAR CA VARGAS J31363478 INVERSIONES AEROMAR C A VARGAS J31366548 FRIGORIFICO SE LA CANTO CA VARGAS J31564463 INVERSIONES LIZAMAR CA VARGAS J31582855 INVERSIONES J O Y O I C A VARGAS J31721395 INVERSIONES KAMIKIRA CA VARGAS J40066647 DIST PESCADO DEL VALLE 079 CA VARGAS J40159717 EL BODEGON DE CATIA LA MAR CA VARGAS J40543879 INVERS TELLERIA COROMOTO C A VARGAS J40803860 FRIG DELICATESES VARGAS 2016 VARGAS J40839286 INV ANDRADE PAREDES CA VARGAS J40870019 INVERSIONE LA VICTORIA D3H CA VARGAS J40895994 INV LA ESTRELLA VISTA CARIBE VARGAS J40925508 FRIGORI EL RINCON DEL SAB CA VARGAS J40935427 MULTIMARKET INVERSIONES CA VARGAS J41022193 SUPERMERCADO EL PEDRON YYN CA VARGAS J41064704 MULTICOMERCIAL ROSILVA CA VARGAS J41148116 LUNCH Y CHARC GILMAR 2018 CA VARGAS J41199075 INV FRUTE Y VIVE ALEX 2019 CA VARGAS

