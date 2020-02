Supermercados en la GRAN CARACAS que aceptan Petros con Biopago

G20000101 INST NAC DE HIG RAFAEL RANGEL DISTRITO CAPITAL J00025543 MOLINOS NACIONALES C A DISTRITO CAPITAL J00025543 MOLINOS NACIONALES C A DISTRITO CAPITAL J00046375 LA MARINA CARACAS CA DISTRITO CAPITAL J00070147 CAPREMINFRA DISTRITO CAPITAL J00075756 C DE AHORR P E PER D CICPC CA DISTRITO CAPITAL J00075756 C DE AHORR P E PER D CICPC CA DISTRITO CAPITAL J00075756 C DE AHORR P E PER D CICPC CA DISTRITO CAPITAL J00075756 C DE AHORR P E PER D CICPC CA DISTRITO CAPITAL J00079522 ESTAC DE SERV MARIPEREZ SRL DISTRITO CAPITAL J00123839 COMERCIAL TEREPAIMA CA DISTRITO CAPITAL J00153025 ABASTOS ASTURIAS SRL DISTRITO CAPITAL J00173732 SUPERMERCADO BUEN PRECIO SRL DISTRITO CAPITAL J00215448 COMERCIAL CP S R L DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00223697 AUTOMERC SOL DEL PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J00231824 ABASTOS CRISILVA S R L DISTRITO CAPITAL J00232838 FRIGORIFICO LOULE C A DISTRITO CAPITAL J00255063 AUTOMERCADOS ALO CA DISTRITO CAPITAL J00272570 SUP Y FRIG ANDRADE Y A CA DISTRITO CAPITAL J00272570 SUP Y FRIG ANDRADE Y A CA DISTRITO CAPITAL J00276761 SUPERMERCADO SUSANA C A DISTRITO CAPITAL J00303523 DISTRIBUIDORA WHIEDA CA DISTRITO CAPITAL J29387156 HORTALIFRUTAS EL REY 5000 C A DISTRITO CAPITAL J29387156 HORTALIFRUTAS EL REY 5000 C A DISTRITO CAPITAL J29435859 INVERS LOS COMPADRES J Y J CA DISTRITO CAPITAL J29467642 MI GRAN SUENO NENI R L DISTRITO CAPITAL J29475840 AUTOMERCADO PUNTA DEL SOL CA DISTRITO CAPITAL J29475840 AUTOMERCADO PUNTA DEL SOL CA DISTRITO CAPITAL J29542437 ASOC COOP MAS Q ALIMENTOS R L DISTRITO CAPITAL J29550833 CHARCUT ROCA FUERTE 2008 C A DISTRITO CAPITAL J29628836 COOPERATIVA PREMIUM 2008 RL DISTRITO CAPITAL J29701301 COMERCIAL YEMAR CA DISTRITO CAPITAL J29709332 VIVERES SOLIMAR J B C A DISTRITO CAPITAL J29722990 DISTRIBUIDORA HORTALICAMPO CA DISTRITO CAPITAL J29722990 DISTRIBUIDORA HORTALICAMPO CA DISTRITO CAPITAL J29732547 ALMACENES ERROPA CA DISTRITO CAPITAL J29751847 DIST Y DEP PESAD D MOPRY 420 DISTRITO CAPITAL J29794185 FRUTERIA ROCHA 21 CA DISTRITO CAPITAL J29846813 INVERSIONES OH LA LA 3000 C A DISTRITO CAPITAL J29850432 ABASTO EL EDEN DE LA ENTRADA DISTRITO CAPITAL J29856024 FRIGORIFICOS EL ESTRIBO GS CA DISTRITO CAPITAL J29911367 DISTRIBUIDORA FRUTICAMPO CA DISTRITO CAPITAL J29934605 NUEV TRAB REVOLUCIONARIOS RL DISTRITO CAPITAL J29958431 DISTRIBUIDORA NOSREDNEH DISTRITO CAPITAL J29980475 ALIMENTOS VERDES CA DISTRITO CAPITAL J29994294 COMERCIAL OK 2011 CA DISTRITO CAPITAL J30025680 SUPERMER VENTURA JARDINES SRL DISTRITO CAPITAL J30025680 SUPERMER VENTURA JARDINES SRL DISTRITO CAPITAL J30047110 DISTRIBUIDORA MR KIKE 3000 CA DISTRITO CAPITAL J30053308 SUPERMERCADO PILARI C A DISTRITO CAPITAL J30086132 SUPERMERC VERGEL D VZLA S R L DISTRITO CAPITAL J30086132 SUPERMERC VERGEL D VZLA S R L DISTRITO CAPITAL J30086132 SUPERMERC VERGEL D VZLA S R L DISTRITO CAPITAL J30094255 AUTOMERCADO LI CAR CH C A DISTRITO CAPITAL J30232158 RED D ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED D ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED D ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED D ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTOS BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30232158 RED DE ABASTO BICENTENARIO SA DISTRITO CAPITAL J30300753 COMERC EL CONDE DE CATIA C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO DISTRITO CAPITAL J30400725 AUTOMERCADO SUPREMO C A DISTRITO CAPITAL J30622987 POLLO DELLI 2005 CA DISTRITO CAPITAL J30669327 VIV Y CHARCUT BENJAMIN 2010 DISTRITO CAPITAL J30671716 NAUTIPESCA CA DISTRITO CAPITAL J30727590 FRUTERIA LAS ADJUNTAS C A DISTRITO CAPITAL J30933707 COMERCIAL PERF OFERTAS C A DISTRITO CAPITAL J30977116 ABASTOS BUENOS AIRES 2000 CA DISTRITO CAPITAL J30991068 ABASTOS LA CAMPANA CA DISTRITO CAPITAL J30991636 FRESH MARKET CA DISTRITO CAPITAL J30991636 FRESH MARKET CA DISTRITO CAPITAL J31000702 SUPERM LA GRAN ESQ DE LA PLAN DISTRITO CAPITAL J31025054 SUPERMERCADO 23 ENERO SRL DISTRITO CAPITAL J31025054 SUPERMERCADO 23 ENERO SRL DISTRITO CAPITAL J31027316 EL IMPERI D POLLO D L CAND CA DISTRITO CAPITAL J31052357 JOAO DA COSTA CO S N C DISTRITO CAPITAL J31109995 INVERSIONES CRF CA DISTRITO CAPITAL J31110000 DISTRIBUIDORA RGL CA DISTRITO CAPITAL J31121401 DISTRIBUIDORA BIO FRUTAS CA DISTRITO CAPITAL J31121401 DISTRIBUIDORA BIO FRUTAS CA DISTRITO CAPITAL J31122804 FRIGORIFICO LA CAPILLA CA DISTRITO CAPITAL J31139038 ABAS Y PANAD MERKTODO C A DISTRITO CAPITAL J31166292 DIST PROD AGRIC LOS APOSENTOS DISTRITO CAPITAL J31166292 DIST PROD AGRIC LOS APOSENTOS DISTRITO CAPITAL J31194903 TEL MUSIC CELULAR C A DISTRITO CAPITAL J31208541 PAND Y SUPER L NUEVOS PRIMOS DISTRITO CAPITAL J31277945 SUPERMER CHAR DONA GUILLE CA DISTRITO CAPITAL J31349910 MINI ABASTO EL PUNTO 1710 CA DISTRITO CAPITAL J31364973 REPRESENTACIONES EL GOCHO CA DISTRITO CAPITAL J31390786 ABASTOS ISAMAR 982 CA DISTRITO CAPITAL J31392146 DISTRIBUIDORA RAFQA CA DISTRITO CAPITAL J31395627 INVERSIONES GABIANA 65 CA DISTRITO CAPITAL J31418530 DISTRIB EL TREN DEL TUY CA DISTRITO CAPITAL J31483671 HORTALIFRUTAS EL REY 3000 CA DISTRITO CAPITAL J31483671 HORTALIFRUTAS EL REY 3000 CA DISTRITO CAPITAL J31569049 INVERSIONES SERCAR CA DISTRITO CAPITAL J31579718 HORTALIFRUTAS EL REY 4000 C A DISTRITO CAPITAL J31579718 HORTALIFRUTAS EL REY 4000 C A DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31605104 SUPERMERCADO ROOSVELT XXI CA DISTRITO CAPITAL J31675145 ABASTO HERMANOS ROSALES GE CA DISTRITO CAPITAL J31724201 IMPORT Y DISTRIB MELCAB CA DISTRITO CAPITAL J31724201 IMPORT Y DISTRIB MELCAB CA DISTRITO CAPITAL J31725295 ASOC COOP MI FELIZ SUENO R L DISTRITO CAPITAL J31750955 COMER LACTEA VENEZ COMLAVENCA DISTRITO CAPITAL J40028016 INVERSIONES TREBOL BARALT CA DISTRITO CAPITAL J40051889 DIST DE ALIMENTOS AGUILA REAL DISTRITO CAPITAL J40068095 DISTRIBUIDORA FRUTIVARGAS C A DISTRITO CAPITAL J40068095 DISTRIBUIDORA FRUTIVARGAS C A DISTRITO CAPITAL J40078009 ZAVIMAR FRUT 2014 CA DISTRITO CAPITAL J40083628 INVERSIONES JMPINTO 2012 C A DISTRITO CAPITAL J40091403 INVERSIONE LUIS Y PATRICIA CA DISTRITO CAPITAL J40099955 FRIG EL MUNDO DE LA CARNE CA DISTRITO CAPITAL J40115670 DISTRIBUIDORA FRUTI PARAISO DISTRITO CAPITAL J40115670 DISTRIBUIDORA FRUTI PARAISO DISTRITO CAPITAL J40115670 DISTRIBUID FRUTI PARAISO C A DISTRITO CAPITAL J40130741 ABASTOS FRUTERIA EL MANA 77 DISTRITO CAPITAL J40133163 CJA DE AH DE LOS TRAB FUND VI DISTRITO CAPITAL J40145427 ASOC COOP VENEZUELA SON RL DISTRITO CAPITAL J40156354 COMERCIALIZADORA PLAZACOIMA DISTRITO CAPITAL J40177773 DISTRIBUIDORA DAJOMY C A DISTRITO CAPITAL J40218643 INVERS YENNIFER BRITO 1709 CA DISTRITO CAPITAL J40229253 FRUT Y HORTALIZA EL ANDINO CA DISTRITO CAPITAL J40233182 DISTRIBUIDORA MERYDEY CA DISTRITO CAPITAL J40240721 ABASTOS Y LICORERIA MARILENA DISTRITO CAPITAL J40245757 REPUESTOS ESM 2000 C A DISTRITO CAPITAL J40251711 INVER GRAN BOULV ANDINO SEJ DISTRITO CAPITAL J40266652 ABASTOS Y VIVERES SEPE C A DISTRITO CAPITAL J40270173 CARNIC CHARCUT EL MANCIR CA DISTRITO CAPITAL J40275677 COMERCIAL TODO PLASTICO 88 CA DISTRITO CAPITAL J40276565 INVERSIONES GLADMAR C A DISTRITO CAPITAL J40282001 KIOSKO LAS GORDAS CA DISTRITO CAPITAL J40294085 ESCORCIA OLIVARI INVERSIONES DISTRITO CAPITAL J40299618 WILLVAL INVERSIONES 2013 CA DISTRITO CAPITAL J40322414 CONDIMENTOS CATIA C A DISTRITO CAPITAL J40345581 INVERSIONES 9097 C A DISTRITO CAPITAL J40345581 INVERSIONES 9097 C A DISTRITO CAPITAL J40363078 BODEGA INVER JOSKELLY 2020 CA DISTRITO CAPITAL J40372046 DISTRIBUIDORA ELOYS 2013 C A DISTRITO CAPITAL J40379149 DISTRIBUCIONE III DAIDRINK CA DISTRITO CAPITAL J40397015 INVERSIONES MSC ATLANTICO CA DISTRITO CAPITAL J40411600 CONF MANIC EL ROSARIO DE ORO DISTRITO CAPITAL J40412311 DISTRIBUIDORA MALDONADO JM CA DISTRITO CAPITAL J40416328 FRUT INVERS CAMPO FRESCO CA DISTRITO CAPITAL J40423215 ABASTO LA FORTALEZA 2014 C A DISTRITO CAPITAL J40428280 INVERSIONES MARYORI 1213 CA DISTRITO CAPITAL J40428280 INVERSIONES MARYORI 1213 CA DISTRITO CAPITAL J40429836 BODEGA VILLA AVILA C A DISTRITO CAPITAL J40429836 BODEGA VILLA AVILA C A DISTRITO CAPITAL J40432399 ASOC COOPERATIVA SALZAZON RS DISTRITO CAPITAL J40491574 SUMI Y SERV CARCHIDIAZ CA DISTRITO CAPITAL J40493219 INVERS ABRIENDO CAMINO 71 C A DISTRITO CAPITAL J40496104 INVERS KAMI Y SOFI HL 7080 CA DISTRITO CAPITAL J40505761 COMERCIAL MIS TRES HIJAS 2020 DISTRITO CAPITAL J40509859 CHARC Y ABAST EL TRIUNFO 1959 DISTRITO CAPITAL J40519290 PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA DISTRITO CAPITAL J40519290 PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA DISTRITO CAPITAL J40541501 COM D ALIMENTOS L MONT 1964 DISTRITO CAPITAL J40563373 CARN Y CHARC FRAIDE 2166 CA DISTRITO CAPITAL J40569300 ABAS Y CARNI EL GRAN YO SOY DISTRITO CAPITAL J40575085 INVERSIONES J RIVERO 2015 DISTRITO CAPITAL J40591590 DIST Y MANICER L FORTUNA 5 CA DISTRITO CAPITAL J40600616 INVERSIONES HAYSALI CA DISTRITO CAPITAL J40602081 SUMINISTROS BELLAMED CA DISTRITO CAPITAL J40602081 SUMINISTROS BELLAMED CA DISTRITO CAPITAL J40604678 INVERSIONES ADOLCLEIBER CA DISTRITO CAPITAL J40605510 DIST D ALIMENTOS SUNRISE 777 DISTRITO CAPITAL J40621607 DISTRIBUIDORA FRUTI SUCRE CA DISTRITO CAPITAL J40626074 INVERSIONES ANADOTIDELY C A DISTRITO CAPITAL J40644888 INVERSIONES CHIVIS COOKIES CA DISTRITO CAPITAL J40647370 INVERSIONES ALNAVIC C A DISTRITO CAPITAL J40647370 INVERSIONES ALNAVIC C A DISTRITO CAPITAL J40651953 DISTRIBUIDORA M Y B 2015 CA DISTRITO CAPITAL J40665393 CHAR Y VI EL LAGO DE CATIA CA DISTRITO CAPITAL J40672677 BODE LA ESP ISAAC JULIO 2016 DISTRITO CAPITAL J40692450 INVERSIONE SELECTA DELLY 2021 DISTRITO CAPITAL J40695021 INVERSIONES AEBL 19790703 CA DISTRITO CAPITAL J40701632 INVERSIONES ROSIBEL 2012 CA DISTRITO CAPITAL J40727572 COMERC DELICIAS CASANOVA C A DISTRITO CAPITAL J40747023 INVERSIONES JHON JER CA DISTRITO CAPITAL J40750498 INVERSIONES IRENE 1990 C A DISTRITO CAPITAL J40758403 COMERC CHARCU MAR DEL CARIBE DISTRITO CAPITAL J40778666 AGROPECUARIA DARWIN CA DISTRITO CAPITAL J40792455 DELICATESES LEONELLA CA DISTRITO CAPITAL J40818874 CARNIC CHARC VIVERES KRCG C A DISTRITO CAPITAL J40827912 INV DONA PAULA 1971 C A DISTRITO CAPITAL J40835071 INV HERMANOS ZAMBRANO 2018 CA DISTRITO CAPITAL J40835071 INV HERMANOS ZAMBRANO 2018 CA DISTRITO CAPITAL J40845488 DISTRIB EL CASTOR DEL VALLE DISTRITO CAPITAL J40852603 CHARCUTERIA DANILUX 1207 CA DISTRITO CAPITAL J40860294 DISTRIBUIDORA YACOMAR CA DISTRITO CAPITAL J40869570 CREACIONES MARY HG CA DISTRITO CAPITAL J40874457 AGROCRIA LA TRES CA DISTRITO CAPITAL J40880406 INVERSIONES G H F 7575 CA DISTRITO CAPITAL J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL J40910386 BODEGA FRANCO 2005 CA DISTRITO CAPITAL J40935298 INVERSIONES ARANDA 2017 CA DISTRITO CAPITAL J40942135 INVERSIONES LOS BARBAROS 2023 DISTRITO CAPITAL J40944542 INV LA CORDILLERA ANDINA J E DISTRITO CAPITAL J40946874 INVERSIONES EL PINCHERO CA DISTRITO CAPITAL J40950655 MULTISERVICIOS GENERALES JRL DISTRITO CAPITAL J40957013 INVERSIONES ROSCLEIBERTH CA DISTRITO CAPITAL J40980068 ALIMENTOS PLAZA PROPATRIA XXI DISTRITO CAPITAL J40986088 INVERSIONES G B 21 CA DISTRITO CAPITAL J41003555 INV SAN MIGU ARCAN J Z H M CA DISTRITO CAPITAL J41005635 INVERSIONES ALEXALI 2017 C A DISTRITO CAPITAL J41005635 INVERSIONES ALEXALI 2017 C A DISTRITO CAPITAL J41006639 INV ABAST Y CAR VIRG D CARMEN DISTRITO CAPITAL J41009584 INVERSIONES SANTI 18 13 C A DISTRITO CAPITAL J41013427 ABASTO ESCUQUE CA DISTRITO CAPITAL J41014043 INVERSIONES ROCHA 23 CA DISTRITO CAPITAL J41018699 DISTRIB PANIFICAD EL ENCANTO DISTRITO CAPITAL J41038591 LACT Y EMBUT LOS MOLINOS 2017 DISTRITO CAPITAL J41042812 SUPERMERCADO LA GRANJA 104 CA DISTRITO CAPITAL J41046665 INVERSIONES CHT 1707 CA DISTRITO CAPITAL J41050308 SUPERMIX INVERSIONES CA DISTRITO CAPITAL J41054405 TOROEXPRES C A DISTRITO CAPITAL J41062022 INVERSIO COMERCIALIZADOR R S DISTRITO CAPITAL J41065326 INVERSIONES DAYLIS 1701 CA DISTRITO CAPITAL J41065604 DISTRIBUIDORA JOELBIS CA DISTRITO CAPITAL J41067977 INVERSIONES AMC 2017 CA DISTRITO CAPITAL J41069530 ABASTOS Y CHARCU TUCANI 2017 DISTRITO CAPITAL J41071309 INVERSIONES XTRAVERDE 19 CA DISTRITO CAPITAL J41083453 INVERSIONES VYVMV C A DISTRITO CAPITAL J41087821 INVERSIONES LYAMHMP CA DISTRITO CAPITAL J41088211 SUPERMERCADO EL LIDER 2018 CA DISTRITO CAPITAL J41095581 INVERSIONES J Y J MISAEL CA DISTRITO CAPITAL J41115085 INVERSIONES MOISES MMXVIII CA DISTRITO CAPITAL J41121005 SUMINISTROS LOXOR CCCT CA DISTRITO CAPITAL J41126966 INVERSIONES SAN ISMAEL JEMM DISTRITO CAPITAL J41127516 INVERSIONES ROA ROA 2121 C A DISTRITO CAPITAL J41132438 SUPER NILO SUPERMERCADO CA DISTRITO CAPITAL J41133866 INVERSIONES ISRAEL 15 CA DISTRITO CAPITAL J41134927 INVERS KIOSKVALEN THE MORENO DISTRITO CAPITAL J41143362 INVERSIONES AZAEL 1593 CA DISTRITO CAPITAL J41152854 INVERSIONES DK 0402 CA DISTRITO CAPITAL J41152854 INVERSIONES DK 0402 CA DISTRITO CAPITAL J41180532 INVERSIONES DENIGOCH CA DISTRITO CAPITAL J41187567 LACTEOS EL RAR CA DISTRITO CAPITAL J41205836 INVERSIONES DJJJ 65 CA DISTRITO CAPITAL J41226220 INVER PAOLA YELIMAR2 CA DISTRITO CAPITAL J41229776 PRODUCCIONES J Y Y 2018 CA DISTRITO CAPITAL J41242225 INVERSIONES BELKIS 2018 CA DISTRITO CAPITAL J41269884 INVERSIONES MAYERLIN C A DISTRITO CAPITAL

