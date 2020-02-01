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Supermercados que aceptan Petros con Biopago

Farmacias Af

Supermercados que aceptan Petros con Biopago

Rif Nombre Cliente Estado
J09508471 ADL PLANTA VIEJA C A AMAZONAS
J29720230 IMPORTADORA LOS TUCANES CA AMAZONAS
J31279156 DIST Y FRIGORI LAS FLORES CA AMAZONAS
J31299455 COMERCIAL TIERRA MAGICA C A AMAZONAS
J31299455 COMERCIAL TIERRA MAGICA C A AMAZONAS
J31669065 INV CONST STA BARBARA AMAZ CA AMAZONAS
J40815293 INVERSIONES JOSEISBELL CA AMAZONAS
J40861210 FRIGOCENTRO 2000 CA AMAZONAS
J40861210 FRIGOCENTRO 2000 CA AMAZONAS
J40900745 COMERCIALIZADORA AMAZONAS LAR AMAZONAS
J41000900 FRIGO FRUT CA AMAZONAS
J41012591 M J MAYOR Y DETAL CA AMAZONAS
J41054905 INVERSIONES ADAVER CA AMAZONAS
J41229387 AGROALIMENTOS RIO NEGRO CA AMAZONAS
G20012490 EPS COOP ALIM MUNICIP SOTILLO ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J08025603 LA CASA DE LA CANA CA ANZOÁTEGUI
J29349442 DISTRIBUIDORA Y BODEGON SYNDY ANZOÁTEGUI
J29363103 COMERCIAL ALMI RUIZ CA ANZOÁTEGUI
J29393447 LA CASA DE LOS PERREROS C A ANZOÁTEGUI
J29393447 LA CASA DE LOS PERREROS C A ANZOÁTEGUI
J29418630 VIVERE Y CARNICERI JM 2007 CA ANZOÁTEGUI
J29498779 POLLO LATINO C A ANZOÁTEGUI
J29565085 AUTOM Y PANAD LA NARANJA C A ANZOÁTEGUI
J29674891 PIO POLLO 2010 CA ANZOÁTEGUI
J29674891 PIO POLLO 2010 CA ANZOÁTEGUI
J29681408 GRANJA DON CHEPO CA ANZOÁTEGUI
J29711420 ABASTOS Y CARNICERIA LA GRAND ANZOÁTEGUI
J29715635 INVERSIONES H A S C A ANZOÁTEGUI
J29738972 EL BODEGON DE FRANKLIN CA ANZOÁTEGUI
J29787855 DELICATECES IL VITELLO CA ANZOÁTEGUI
J29813325 CARNICERIA MEGACARNE CA ANZOÁTEGUI
J29813325 CARNICERIA MEGACARNE C A ANZOÁTEGUI
J29813325 CARNICERIA MEGACARNE C A ANZOÁTEGUI
J29856280 KVEN CA ANZOÁTEGUI
J29856280 KVEN CA ANZOÁTEGUI
J29858340 M J ATOCHE CA ANZOÁTEGUI
J29863584 IL ABASTO CA ANZOÁTEGUI
J29866207 INVERSIONES LOS UNICOS CA ANZOÁTEGUI
J29868363 SUPERMERC SANTA TERESA 121 CA ANZOÁTEGUI
J29898555 ABASTO Y LICORERIA OBATALA CA ANZOÁTEGUI
J29969393 FER & ROM CA ANZOÁTEGUI
J29977459 FRIGORIFICO REY DE REYES CA ANZOÁTEGUI
J30021002 FRIG Y CHARCUTERIAS L TAVARES ANZOÁTEGUI
J30205635 VIVER Y LICORES DON FRANCISCO ANZOÁTEGUI
J30317051 COMERCIAL CUMACHE SILVA C A ANZOÁTEGUI
J30439637 VIV Y LICO EL PARIAGUA CA ANZOÁTEGUI
J30501075 PRODUCTOS ALMA C A ANZOÁTEGUI
J30501075 PRODUCTOS ALMA C A ANZOÁTEGUI
J30501075 PRODUCTOS ALMA C A ANZOÁTEGUI
J30650672 LA COLMENA DE VENEZUELA CA ANZOÁTEGUI
J30650672 LA COLMENA DE VENEZUELA CA ANZOÁTEGUI
J30650672 LA COLMENA DE VENEZUELA CA ANZOÁTEGUI
J30683399 INVERSIONES JESHUA F L CA ANZOÁTEGUI
J30683399 INVERSIONES JESHUA F L CA ANZOÁTEGUI
J30724724 DISTRIB RUMBA Y ALGO MAS CA ANZOÁTEGUI
J30806526 INVERSIONES RIVERCA C A ANZOÁTEGUI
J30811773 COMERCIAL DONA LOLA CA ANZOÁTEGUI
J30929597 EL BODEGON DE DON PANCHO CA ANZOÁTEGUI
J30964101 TAURO S CENTER C A ANZOÁTEGUI
J31022804 DEPOSITO LUNG CA ANZOÁTEGUI
J31057873 MULTI COMPRAS LAURA C A ANZOÁTEGUI
J31061806 CARNICERIA GUARICONGO CA ANZOÁTEGUI
J31110391 COMER MAR ARAG COMP ANONIMA ANZOÁTEGUI
J31123394 BODEGON GARCIMAR CA ANZOÁTEGUI
J31173805 RELIVE REP DE LICO DE VZLA CA ANZOÁTEGUI
J31305705 DISTRIB E INV GABY C A ANZOÁTEGUI
J31314049 CARNICER Y CHARCUTERIA SUNAMI ANZOÁTEGUI
J31406628 INVERSIONES TAGUAPICA DEL SUR ANZOÁTEGUI
J31422186 LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA ANZOÁTEGUI
J31422186 LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA ANZOÁTEGUI
J31422186 LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA ANZOÁTEGUI
J31422186 LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA ANZOÁTEGUI
J31422186 LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA ANZOÁTEGUI
J31644684 AUTOMERCADO LATINO CA ANZOÁTEGUI
J31758070 OPERADORA EL MERCADO 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758366 OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758366 OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758366 OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758418 OPERADORA LECHERIA 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758418 OPERADORA LECHERIA 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31758418 OPERADORA LECHERIA 2011 CA ANZOÁTEGUI
J31763310 DISTRIBUIDORA EL GRAN POLO CA ANZOÁTEGUI
J40003679 OPERADORA EL PUENTE 2011 C A ANZOÁTEGUI
J40037400 COMERCIALIZAD STA FE 1980 CA ANZOÁTEGUI
J40065597 CONDIME ESPECI Y GRAN GOURMET ANZOÁTEGUI
J40162943 INVERSIONES MJ ATOCHE CA ANZOÁTEGUI
J40165423 INVERSIONES M B PUERTO PIRITU ANZOÁTEGUI
J40165423 INVERSIONES M B PUERTO PIRITU ANZOÁTEGUI
J40172295 INVERSIONES SAN VENANCIO CA ANZOÁTEGUI
J40172295 INVERSIONES SAN VENANCIO CA ANZOÁTEGUI
J40182436 LA MANSION CHINA C A ANZOÁTEGUI
J40182436 LA MANSION CHINA C A ANZOÁTEGUI
J40184563 INVERSIONES HOGARCLEAN CA ANZOÁTEGUI
J40188231 SUPERMERCAD EL REY DEL PUEBLO ANZOÁTEGUI
J40188231 SUPERMERCAD EL REY DEL PUEBLO ANZOÁTEGUI
J40194307 AUT VIRGEN DEL VALL 2013 POLO ANZOÁTEGUI
J40195260 AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG ANZOÁTEGUI
J40195260 AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG ANZOÁTEGUI
J40195260 AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG ANZOÁTEGUI
J40195260 AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG ANZOÁTEGUI
J40222264 AGROPECUARIA CASTANURA CA ANZOÁTEGUI
J40234560 SUPERMERCADO GRAN ASIA CA ANZOÁTEGUI
J40234560 SUPERMERCADO GRAN ASIA CA ANZOÁTEGUI
J40234560 SUPERMERCADO GRAN ASIA CA ANZOÁTEGUI
J40234560 SUPERMERCADO GRAN ASIA CA ANZOÁTEGUI
J40234560 SUPERMERCADO GRAN ASIA CA ANZOÁTEGUI
J40245372 VARIEDADES LOS ARMAS CA ANZOÁTEGUI
J40253416 DISTRIBUIDORA DON TINO CA ANZOÁTEGUI
J40254651 EXQUISIT Y MANICERIA DALIA CA ANZOÁTEGUI
J40269626 INVERSIONES MAYORCA 2014 CA ANZOÁTEGUI
J40269626 INVERSIONES MAYORCA 2014 CA ANZOÁTEGUI
J40269626 INVERSIONES MAYORCA 2014 CA ANZOÁTEGUI
J40269626 INVERSIONES MAYORCA 2014 CA ANZOÁTEGUI
J40279941 BODEGON LA PINATA CA ANZOÁTEGUI
J40284828 INVERSIONES URRIBARRI TORRES ANZOÁTEGUI
J40343235 LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA ANZOÁTEGUI
J40343235 LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA ANZOÁTEGUI
J40343235 LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA ANZOÁTEGUI
J40343235 LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA ANZOÁTEGUI
J40370392 BODEGON HERMANOS ARCIA C A ANZOÁTEGUI
J40370426 COMERCIALIZADORA DONA PAULA ANZOÁTEGUI
J40390410 INVERSIONES URIMAES 1992 CA ANZOÁTEGUI
J40417864 SAN ANTONIO DISTRIBU 2014 CA ANZOÁTEGUI
J40424454 MAYORISTA DON MIGUEL C A ANZOÁTEGUI
J40432396 BODEG Y EXQUISI IL PADRINO CA ANZOÁTEGUI
J40451420 BODEGON PA DONDE MARIA Y JJ ANZOÁTEGUI
J40460391 AERO LUNCH EXPRESS CA ANZOÁTEGUI
J40471654 DISTRIBUIDORA DON GONZALO C A ANZOÁTEGUI
J40476345 AGUA VITAL DE ORIENTE CA ANZOÁTEGUI
J40493019 ALIMEN BALANCEADOS ORIENTE CA ANZOÁTEGUI
J40514420 PRODUCTOS ESPINOZA CA ANZOÁTEGUI
J40530463 INVERSIONES YENNIS SANCHEZ ANZOÁTEGUI
J40530696 VARIEDADES NATHALIA JR CA ANZOÁTEGUI
J40540299 COMERCIAL LA COLMENA JM CA ANZOÁTEGUI
J40548170 DEGUSTOS CHARCUTERIA POLLOS ANZOÁTEGUI
J40586173 ABAST Y CHARCUT MI ESPE RJ CA ANZOÁTEGUI
J40604148 INVERSIONES ANDREINA XVIXX ANZOÁTEGUI
J40612540 INVERSIONES MC LAREN C A ANZOÁTEGUI
J40612540 INVERSIONES MC LAREN C A ANZOÁTEGUI
J40617136 BODE CARNI EL RIN DEL VEGUERO ANZOÁTEGUI
J40617136 BODE CARNI EL RIN DEL VEGUERO ANZOÁTEGUI
J40624374 B SI ME LA B ME LA E JBYNF CA ANZOÁTEGUI
J40656451 COMERCIAL 99 LOS PEDROS C A ANZOÁTEGUI
J40669116 INVERSIONES JMG 2016 CA ANZOÁTEGUI
J40673210 INVERSIONES CHACON JD CA ANZOÁTEGUI
J40730120 THE GLORY OF GOD CA ANZOÁTEGUI
J40762630 MCM INVERIONES CA ANZOÁTEGUI
J40762630 MCM INVERIONES CA ANZOÁTEGUI
J40763788 DISTRIBUIDORA LECHOZAL C A ANZOÁTEGUI
J40777542 EXQUISITECES MIS 3 JOSE CA ANZOÁTEGUI
J40777542 EXQUISITECES MIS 3 JOSE CA ANZOÁTEGUI
J40778675 PROD Y SUMINISTROS RR 3000 CA ANZOÁTEGUI
J40781556 ABASTO MI VICTORIA BM CA ANZOÁTEGUI
J40781556 ABASTO MI VICTORIA BM CA ANZOÁTEGUI
J40783292 REY MIDAS XX CA ANZOÁTEGUI
J40792692 TRAILER S CAFE CA ANZOÁTEGUI
J40820686 TU MINI MARKET CA ANZOÁTEGUI
J40821149 INVERSIONES LEVISCARD CA ANZOÁTEGUI
J40825241 IMPORTADORA E INVERSIONES IP ANZOÁTEGUI
J40825241 IMPORTADORA E INVERSIONES IP ANZOÁTEGUI
J40828983 CARNE Y PRODUCT HNOS LOPEZ CA ANZOÁTEGUI
J40838215 BODEGON GOURMET ORIENTE CA ANZOÁTEGUI
J40855333 INVERSIONES M Y K 2016 CA ANZOÁTEGUI
J40855333 INVERSIONES M Y K 2016 CA ANZOÁTEGUI
J40859225 INVERSIONES SAMUEL Y CALEB CA ANZOÁTEGUI
J40859225 INVERSIONES SAMUEL Y CALEB CA ANZOÁTEGUI
J40868977 IROZVERUS CA ANZOÁTEGUI
J40872963 INVERSIONES ARAIMA CA ANZOÁTEGUI
J40881091 JM MINI MARKET C A ANZOÁTEGUI
J40881320 COMER EL LIDER CHARCUTERO CA ANZOÁTEGUI
J40882580 COMERCIALIZADORA TOLU C A ANZOÁTEGUI
J40902137 BODEGON DONDE JOSE MANUEL C A ANZOÁTEGUI
J40906494 MAMATONA INVERSIONES CA ANZOÁTEGUI
J40909970 INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA ANZOÁTEGUI
J40909970 INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA ANZOÁTEGUI
J40909970 INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA ANZOÁTEGUI
J40917255 MINI MARKET DON AQUILES CA ANZOÁTEGUI
J40922205 COMERCI DISTRI LOS GUAROS CA ANZOÁTEGUI
J40936212 DIST LAS DELICIAS R M CA ANZOÁTEGUI
J40938736 GRAN MARKA CA ANZOÁTEGUI
J40939681 DISTRIBUIDORA MEIQIAN 77 CA ANZOÁTEGUI
J40943446 VIV HORT Y VERD LA CATIRA CA ANZOÁTEGUI
J40959945 MINI MARKET RAGABY CA ANZOÁTEGUI
J40960346 EL BODEGON DE SEBA 2017 CA ANZOÁTEGUI
J40960586 L FUND CENT D L GUARDIA NACIO ANZOÁTEGUI
J40960699 COMERCIAL LOS PARAGUACUTOS CA ANZOÁTEGUI
J40962872 COMERCIALIZADORA EL REY W CA ANZOÁTEGUI
J40965336 SUPERMARK MERCEDES DE STA FE ANZOÁTEGUI
J40965460 TODO HORTALIZAS CA ANZOÁTEGUI
J40967520 DISTRIBUIDORA EXQUISIT DM CA ANZOÁTEGUI
J40970636 DIST LOS HERMANOS RENGEL CA ANZOÁTEGUI
J40970636 DIST LOS HERMANOS RENGEL CA ANZOÁTEGUI
J40970636 DIST LOS HERMANOS RENGEL CA ANZOÁTEGUI
J40970636 DIST LOS HERMANOS RENGEL CA ANZOÁTEGUI
J40971243 INVERSIONES JOSYEN CA ANZOÁTEGUI
J40985647 FRIG CHARCU SAN MIGUELITO CA ANZOÁTEGUI
J41004206 MINIMARKET LGP Y ALGO MAS CA ANZOÁTEGUI
J41006630 INVERSIONES RAFA 2017 CA ANZOÁTEGUI
J41006630 INVERSIONES RAFA 2017 CA ANZOÁTEGUI
J41034039 DISTRI EL DIA DE LAS CER CA ANZOÁTEGUI
J41034039 DISTRI EL DIA DE LAS CER CA ANZOÁTEGUI
J41038276 CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA ANZOÁTEGUI
J41038276 CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA ANZOÁTEGUI
J41038276 CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA ANZOÁTEGUI
J41060518 INVERSIONES FRANKLIN CELESTIN ANZOÁTEGUI
J41066336 BODEGON LA LEYENDA C A ANZOÁTEGUI
J41073606 COMERCIAL SIMON MAR F 2021 CA ANZOÁTEGUI
J41075723 INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50 ANZOÁTEGUI
J41075723 INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50 ANZOÁTEGUI
J41075723 INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50 ANZOÁTEGUI
J41091830 INVERSIONES ASIL 505 C A ANZOÁTEGUI
J41091830 INVERSIONES ASIL 505 C A ANZOÁTEGUI
J41093870 DISTRIBUIDORA SANTIAGO S Y T ANZOÁTEGUI
J41096611 DISTRIBUIDORA GUIPE CA ANZOÁTEGUI
J41096611 DISTRIBUIDORA GUIPE CA ANZOÁTEGUI
J41096611 DISTRIBUIDORA GUIPE CA ANZOÁTEGUI
J41126042 DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS ANZOÁTEGUI
J41126042 DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS ANZOÁTEGUI
J41126042 DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS ANZOÁTEGUI
J41141213 MAK GLEIBERT CA ANZOÁTEGUI
J41168023 ABAST Y CHARCUTERIA DURAN CA ANZOÁTEGUI
J41168023 ABASTOS Y CHARCUTERIA DURAN ANZOÁTEGUI
J41194107 CENTURION MARKET CA ANZOÁTEGUI
J41227039 INVERSIONES LEZAMA CA ANZOÁTEGUI
J41244265 EL SUPER DE YANCA C A ANZOÁTEGUI
J41249170 SUPER KING CA ANZOÁTEGUI
J41249170 SUPER KING CA ANZOÁTEGUI
J41249170 SUPER KING CA ANZOÁTEGUI
J41249170 SUPER KING CA ANZOÁTEGUI
J41251044 ALIMENTOS LINMAR CA ANZOÁTEGUI
J41262006 SUPERMARKET ARAM CA ANZOÁTEGUI
J41262006 SUPERMARKET ARAM CA ANZOÁTEGUI
J41264218 MINI MARKET ALFONZO J L L CA ANZOÁTEGUI
J41280565 INV SEBASTIAN Y EMPERATRIZ CA ANZOÁTEGUI
J41280565 INV SEBASTIAN Y EMPERATRIZ CA ANZOÁTEGUI
J41285866 MAXIMARKET 5 DE JULIO CA ANZOÁTEGUI
J41293365 INVERSIONES IRE OWO 6677 C A ANZOÁTEGUI
E82255277 WU YUJUN APURE
G20011215 EPS CABRESTEROS DE SAN FDO SA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J00325330 INVERSIONES MERCATRADONA APURE
J29450315 SUPERMERCADO LA CUMBRE CA APURE
J29450315 SUPERMERCADO LA CUMBRE CA APURE
J29593635 ASOCI COOPERA SAN VICEN 38 RL APURE
J29797915 COMERCIAL CESAR 2030 CA APURE
J29998074 GRANJA AVICOLA DON ANIBAL C A APURE
J29998074 GRANJA AVICOLA DON ANIBAL C A APURE
J30184511 IMPORTLLANO C A APURE
J30184511 IMPORTLLANO C A APURE
J30184511 IMPORTLLANO C A APURE
J30184511 IMPORTLLANO C A APURE
J30184511 IMPORTLLANO C A APURE
J31133559 ASOC COOP LOS CAMORUCOS 82323 APURE
J31133559 ASOC COOP LOS CAMORUCOS 82323 APURE
J31133559 ASOC COOP LOS CAMORUCOS 82323 APURE
J31133559 ASOC COOP LOS CAMORUCOS 82323 APURE
J31133559 ASOC COOP LOS CAMORUCOS 82323 APURE
J40098026 DISTRIBUIDORA AVICOLA NOHEMAR APURE
J40250016 INVERSIONES KRISMELK CA APURE
J40328950 INVERSIONES LUISMAR 2025 CA APURE
J40359694 INV Y DISTRIB ARGEMAR CA APURE
J40441638 DISTRIBUIDORA FALCON 2014 APURE
J40441638 DISTRIBUIDORA FALCON 2014 APURE
J40441638 DISTRIBUIDORA FALCON 2014 APURE
J40453360 INVERSIONES DANIELA A CA APURE
J40453360 INVERSIONES DANIELA A CA APURE
J40453360 INVERSIONES DANIELA A CA APURE
J40478002 FRANVLA 2014 CA APURE
J40482956 LOS PRIMOS DANIOMAR CA APURE
J40558252 INVERSIONES SUAREPA CA APURE
J40558252 INVERSIONES SUAREPA CA APURE
J40558252 INVERSIONES SUAREPA CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40571380 INVERSIONES CENTERCOM CA APURE
J40580974 COMERCIAL E INVERSI CALOJO CA APURE
J40648132 MINI MARKET BOLIVAR CA APURE
J40657495 INV MI PROG VIENE D DIOS 2015 APURE
J40733819 XAICE C A APURE
J41032764 INVERSIONES DONA MARIA 2017 APURE
J41050575 AGROTIENDA SOL DE MARZO CA APURE
J41112172 SEBA S CA APURE
J41173945 INVERSIONES NARANJILLAR CA APURE
J41186943 EL PUESTICO DE MIRANDA CA APURE
J41205475 JEDELVA CA APURE
J41280180 HIPERMERCADO TORRE FUERTE CA APURE
J41280180 HIPERMERCADO TORRE FUERTE CA APURE
J00063307 FINCA AGRO DE VENEZUELA CA ARAGUA
J07520277 SUPERMERCADO JOSE FELIX CA ARAGUA
J07520277 SUPERMERCADO JOSE FELIX CA ARAGUA
J07575250 ABASTOS LA GLORIA C A ARAGUA
J07586438 MINI MERCADO NUBE AZUL C A ARAGUA
J29354020 INVERSIONES GERMANY CA ARAGUA
J29378946 CHARCUTERIA LA BOLA CA ARAGUA
J29396374 AB CAR CHA LIC GISELA 2006 CA ARAGUA
J29407245 COMERCIAL POPULAR STA ROSA CA ARAGUA
J29408405 REPRESENTACIONES FREMICH CA ARAGUA
J29508429 FRUTERIA LOS OLIVOS CA ARAGUA
J29567715 INVERSIONES WINHERLIN CA ARAGUA
J29571540 DISTRIBUIDORA LIFE S COLOR CA ARAGUA
J29599393 INVERSIONES CAMATAGUA II CA ARAGUA
J29600898 DISTRIBUIDORA GLOBALIMP CA ARAGUA
J29651796 HORTICENTRO II CA ARAGUA
J29651796 HORTICENTRO II CA ARAGUA
J29798896 MINI ABASTO Y LICORES MERBY ARAGUA
J29849125 LICOR ABAS Y CARNI DANUBIO CA ARAGUA
J29859944 DISTRIBUIDORA RAUL A OCHOA V ARAGUA
J29899965 INVERSIONES PRECIO POPULAR CA ARAGUA
J29899965 INVERSIONES PRECIO POPULAR CA ARAGUA
J29977491 INVERSIONES CAFFE COM CA ARAGUA
J29984671 DISTRIBUIDORA JM ARTICO CA ARAGUA
J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA
J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA
J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA
J30154897 C C MACUTO I C A ARAGUA
J30154897 CC MACUTO I ARAGUA
J30154897 CENTRO COMERCIAL MACUTO I CA ARAGUA
J30154897 CENTRO CCIAL MACUTO I C A ARAGUA
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J30631540 TIME FOR TIME CA ARAGUA
J30688478 ABASTO MILLENIUM CA ARAGUA
J30705022 COMERCIAL LA PONDEROSA CA ARAGUA
J30754709 VIVERES CENTRO CASA BLANCA S A ARAGUA
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J30893786 MUNDO BURGER 2010 C A ARAGUA
J30925954 TIC TOP COLAS CA ARAGUA
J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA
J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA
J30989137 INVERSIONES LOS MORENOS ARAGUA
J30989137 INVERSIONES LOS MORENO CA ARAGUA
J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA
J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA
J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA
J31003557 SUPERMERCADO SAN JACINTO CA ARAGUA
J31006156 INVER EL GUSTO DE AARON CA ARAGUA
J31027705 ALMACEN ELITE CA ARAGUA
J31062426 COOP HERENCIA DE LA PATRIA RL ARAGUA
J31066948 BODEGA ISNOTO CA ARAGUA
J31069567 ASOCI COOPER DISTRI ALIMET RL ARAGUA
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J31108608 SUPERMERCADO COROPO 2000 CA ARAGUA
J31138860 DIST AVES BENEF Y LACT JURISA ARAGUA
J31165582 INVERSIONES FRIGOGRES C A ARAGUA
J31194010 ABASTECIMIENTOS REY MIDAS CA ARAGUA
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J31350479 IMPERCARNES LA COROMOTO C A ARAGUA
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J31417494 KREMAS SPORT C A ARAGUA
J31426173 ABASTOS Y VIVERES TONY CA ARAGUA
J31482569 LA ESTRELLA DE TIARA CA ARAGUA
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J31593854 SUPERMERCADO LUCKY PLAZA C A ARAGUA
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J40027099 INVERSIONES YAMO C A ARAGUA
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J40248056 CASA LILIAS CA ARAGUA
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J40253420 COMERCIAL SMA TRINIDAD 2011 ARAGUA
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J40508699 PROCES SURAME DE ALIM PROS CA ARAGUA
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J40629117 VATER UNSER CA ARAGUA
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J40679297 COMERCIALIZADORA MJ 3000 CA ARAGUA
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J40723822 IN MI NVA ESPERANZA SIGLO XXI ARAGUA
J40725680 SUPER HORTALIZAS MARINO CA ARAGUA
J40734058 INVERSIONES NUREMBERG 2016 CA ARAGUA
J40765767 CONDIME Y RESPOST MARACAY CA ARAGUA
J40781377 LA CHARCUTERIA 2016 C A ARAGUA
J40799537 COMERCIAL LOPEZ AVELEDO C A ARAGUA
J40806696 ABASTOS ALYOMA 2015 CA ARAGUA
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J40836500 INVERSIO DIVINA LUZ DEL SENOR ARAGUA
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J40943247 EL BODEGON DE LA ESQ SAN SE ARAGUA
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J40958647 INVERSIONES NANYELI 0611 CA ARAGUA
J40961537 TATTOS DELI  MARKET CA ARAGUA
J40965665 COMERCIALIZADORA CITADELLA CA ARAGUA
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J40966940 MANIC R Y C LOS CATIIIIRES CA ARAGUA
J40980837 DISTRIBUCIONES YANZA 2016 C A ARAGUA
J40983184 DIST HERMANOS VARGAS 2230 CA ARAGUA
J40991399 INVERSIONES DAYJE 1410 CA ARAGUA
J40991443 INVERSIONES YONNDELIAILED CA ARAGUA
J41025002 INVERSIONES P Y G 2010 CA ARAGUA
J41027036 INVERSIONES ANDREINA 3000 CA ARAGUA
J41027864 INVERSIONES MILOMAHE 2017 CA ARAGUA
J41038849 COMERCIALIZADORA EMMI CA ARAGUA
J41065641 INVERSIONES LOS LLANOS DZ CA ARAGUA
J41068580 INVERSIONES JAK CA ARAGUA
J41069233 DELIKAT 25 CA ARAGUA
J41083126 INVERSIONES 201850 CA ARAGUA
J41103681 INVERS LA CARIDAD 1993 CA ARAGUA
J41111522 INVERSIONES DON JOSE 2018 CA ARAGUA
J41129405 INVERS FRANCISCO CASTI BRIAN ARAGUA
J41140907 COMERCIALIZADORA F M S 2018 ARAGUA
J41141615 INVERSIONES OLIVA VERDE CA ARAGUA
J41143334 INVERSIONES MARIFER 2050 CA ARAGUA
J41146524 INVERSIONES PLAZA 1824 CA ARAGUA
J41157329 INVERSIONES EL NINO Y DANI CA ARAGUA
J41161981 INVERSIONES ROYAN CA ARAGUA
J41162089 INVERSIONES 3J Y 1C CA ARAGUA
J41162097 INVERSIONES A2 Y Q2 CA ARAGUA
J41169415 INVERSIONES SAN MIGUEL Y Y CA ARAGUA
J41174938 INVERSIONES JRC 2018 CA ARAGUA
J41179216 INVERSIONES MORELLA 2424 CA ARAGUA
J41194760 MINIMARKET ALEXPRESS 2018 CA ARAGUA
J41218836 INVERSIONES 8A 6369 CA ARAGUA
G20009863 DIST SOCIALISTA BARINAS DISBA BARINAS
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G20009863 DIST SOCIALISTA BARINAS DISBA BARINAS
G20009863 DIST SOCIALISTA BARINAS DISBA BARINAS
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G20012691 DISALROJAS SA BARINAS
G20012691 DISALROJAS SA BARINAS
J30341819 SUPERMERCADO LA CUMBRE CA BARINAS
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J30688819 MINI ABASTO DON GENARO CA BARINAS
J30837020 AUT LA PEDRACE A CA BARINAS
J31657527 ASOC COOP LA PRINCIPAL 766 CA BARINAS
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J40035993 QUINTORO CA BARINAS
J40622754 INVERS Y VARIED WIL DER CA BARINAS
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J40789398 LICORERIA Y ABASTOS PAREDES C BARINAS
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J40912585 MULTI INVERSIONES PALENCIA CA BARINAS
J40913850 BODEGON E INVERSI CAMORUCO CA BARINAS
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J40945223 LICORE Y BODEG TOPOCHERA RAM BARINAS
J40955104 BODEGON INVERSIONES TERNERO BARINAS
J40959180 ABASTO LA FLORIDA 2020 CA BARINAS
J41055175 BODEGON EL PADROTE CA BARINAS
J41084027 DISTRIBUIDORA BETHEL BARINAS BARINAS
J41084027 DISTRIBUIDORA BETHEL BARINAS BARINAS
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J41120878 INV Y TRANSPORTE ARRIECHE CA BARINAS
J41199356 BODEGON MAMA PANCHA 282 CA BARINAS
J41224015 INVERSIONES DON POLO DIAZ CA BARINAS
J41267858 SUPERMERCADO LA PRIMERA D ORO BARINAS
G20011034 ALIMENTOS BOLIVAR C A BOLÍVAR
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J09511054 SUPER BARATON MERCADO POPULAR BOLÍVAR
J09511054 SUPER BARATON MERCADO POPULAR BOLÍVAR
J09511054 SUPER BARATON MERCADO POPULAR BOLÍVAR
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J09512461 CENTRAL SAN TOME III C A BOLÍVAR
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J09513002 CENTRAL SANTO TOME I C A BOLÍVAR
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J09514872 GRANOS VALENZUELA VIZCAYA C A BOLÍVAR
J29461781 CHAR Y DELICA MIRIAN BOLÍVAR
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J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29566489 COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA BOLÍVAR
J29729249 CHARCUTERIA Y VIVERES 360 CA BOLÍVAR
J29811253 CARNIC PESCA VIVER HORT LOGRO BOLÍVAR
J29835569 FERIA LA BENDICION CA BOLÍVAR
J29845884 CORPORACION EL FAMOSO CA BOLÍVAR
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J29891317 ORLANDOMAR CA BOLÍVAR
J29989590 AUTOMERCADO ATLANTICO III CA BOLÍVAR
J29990310 LA CASA DEL VINO DE KAVAK CA BOLÍVAR
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J30171029 DIST DE ALIMENT ORO NEGRO CA BOLÍVAR
J30286092 BODEGON EL OFERTON C A BOLÍVAR
J30301063 SUP STA MARI D LOS RIO CA BOLÍVAR
J30343151 COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA BOLÍVAR
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J30343151 COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA BOLÍVAR
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J30343151 COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA BOLÍVAR
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J30369946 GRANOS SELECTOS GUAYANA CA BOLÍVAR
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J30424099 INVERSIONES R D L C A BOLÍVAR
J30502336 SUPERM Y LICORE LA PATRIA CA BOLÍVAR
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J30637184 EL BODEGON DE PAIVA CA BOLÍVAR
J30697176 COMERCIAL RIVAS C A BOLÍVAR
J30821562 COMERCIAL LA CAMPINA C A BOLÍVAR
J30879372 CENTRAL SANTO TOME II CA BOLÍVAR
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J30879372 CENTRAL SANTO TOME II CA BOLÍVAR
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J31054914 COMERCIALIZ HERMANS PERAZA CA BOLÍVAR
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J31101091 BODEGON EL GRAN RONALD CA BOLÍVAR
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J31433620 BODEGON KURDOMANIA C A BOLÍVAR
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J40301910 HIPERMER EL LOTO D GUAYANA CA BOLÍVAR
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J40312080 ATLANTICO CENTER C A BOLÍVAR
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J40321828 MI BODEGA EXPRESS C A BOLÍVAR
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J40331586 OPERADORA PUERTO ORDAZ 2013 BOLÍVAR
J40331586 OPERADORA PUERTO ORDAZ 2013 BOLÍVAR
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J40343008 KHEL EMANUEL C A BOLÍVAR
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J40528003 OPERADORA LAS AMERICA CA BOLÍVAR
J40528003 OPERADORA LAS AMERICA CA BOLÍVAR
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J40535996 COMERCIALIZADORA CAMILIZ CA BOLÍVAR
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J40559343 VIVER Y CHAR D TO Y AL MAS CA BOLÍVAR
J40561242 CHARC Y EMBUT FORTALEZA DAVID BOLÍVAR
J40593720 BILOUCH AMERICAN IMPORT CA BOLÍVAR
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J40593720 BILOUCH AMERICAN IMPORT CA BOLÍVAR
J40593720 BILOUCH AMERICAN IMPORT CA BOLÍVAR
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J40607336 CHARCUTERIA TEBEAL CA BOLÍVAR
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J40786946 CARNI Y CHARC HNOS CHACIN C A BOLÍVAR
J40791481 Y NOS VAMOS PA LA RUMBA CA BOLÍVAR
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J40893423 CHARCU Y CARNICO MEDELLIN CA BOLÍVAR
J40896714 INVERSIONES AA 2020 CA BOLÍVAR
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J40899807 BODEGON LA NENA CA BOLÍVAR
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J40925913 FRIGO MY OWN BUSINESS CA BOLÍVAR
J40933252 FRIGORIFICO GRAN BOVINO CA BOLÍVAR
J40933433 CARNI Y CHARCU MACHACA CA BOLÍVAR
J40949558 CARNI EL ZAMURO BLANCO CA BOLÍVAR
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J41005991 BACO S 93 CA BOLÍVAR
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J41053605 INVERSIONES DSG CA BOLÍVAR
J41054988 COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM BOLÍVAR
J41054988 COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM BOLÍVAR
J41054988 COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM BOLÍVAR
J41054988 COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM BOLÍVAR
J41061491 IMPORTADORA LUISA CA BOLÍVAR
J41074923 ABAS Y BODE LA DINAS YORIS CA BOLÍVAR
J41093852 MI BODEGUITA EXPRESS CA BOLÍVAR
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J41114363 INV MELVICRIC CA BOLÍVAR
J41152973 COMERCIAL SUPER CENTRO CA BOLÍVAR
J41159847 VIVERES SIPAO 2031 CA BOLÍVAR
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J41222480 MARGARINA EXPRESS C A BOLÍVAR
J41244412 COMERCIAL EXITO 168 CA BOLÍVAR
J41257135 SUPER BODEGON LOLA CA BOLÍVAR
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J07529677 CARNIC Y CHARG MARIARA S A CARABOBO
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J07541813 GUATAPARO EXPRESS MARKET C A CARABOBO
J07548566 ABASTOS LA SUCESORA SRL CARABOBO
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J29532639 CAMPERO CA CARABOBO
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J29589061 GRAN FERIA DEL CAMPO C A CARABOBO
J29589061 GRAN FERIA DEL CAMPO C A CARABOBO
J29589061 GRAN FERIA DEL CAMPO C A CARABOBO
J29631021 INVERSIONES TOUMA C A CARABOBO
J29676313 AIRES DE TRINCHERAS C A CARABOBO
J29700203 CHARCUTERIA CAMPO LINDO C A CARABOBO
J29724381 LUQUE IMPORT DE VENEZUELA CARABOBO
J29767340 INVERSIONES IVAMACIE CA CARABOBO
J29798025 COMERCIALIZADORA PREARSA CA CARABOBO
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J29871754 GRAN FERIA HORTALIZAS PTO CAB CARABOBO
J29908807 TIYETA ONNEMAJER PENNENME CA CARABOBO
J29955594 CHARCUTERIA SAN BENITO CA CARABOBO
J30087189 FRIGORIFICO BAILADORES SRL CA CARABOBO
J30094268 ABASTO JHONNY CA CARABOBO
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J40251711 INVER GRAN BOULV ANDINO SEJ DISTRITO CAPITAL
J40266652 ABASTOS Y VIVERES SEPE C A DISTRITO CAPITAL
J40270173 CARNIC CHARCUT EL MANCIR CA DISTRITO CAPITAL
J40275677 COMERCIAL TODO PLASTICO 88 CA DISTRITO CAPITAL
J40276565 INVERSIONES GLADMAR C A DISTRITO CAPITAL
J40282001 KIOSKO LAS GORDAS CA DISTRITO CAPITAL
J40294085 ESCORCIA OLIVARI INVERSIONES DISTRITO CAPITAL
J40299618 WILLVAL INVERSIONES 2013 CA DISTRITO CAPITAL
J40322414 CONDIMENTOS CATIA C A DISTRITO CAPITAL
J40345581 INVERSIONES 9097 C A DISTRITO CAPITAL
J40345581 INVERSIONES 9097 C A DISTRITO CAPITAL
J40363078 BODEGA INVER JOSKELLY 2020 CA DISTRITO CAPITAL
J40372046 DISTRIBUIDORA ELOYS 2013 C A DISTRITO CAPITAL
J40379149 DISTRIBUCIONE III DAIDRINK CA DISTRITO CAPITAL
J40397015 INVERSIONES MSC ATLANTICO CA DISTRITO CAPITAL
J40411600 CONF MANIC EL ROSARIO DE ORO DISTRITO CAPITAL
J40412311 DISTRIBUIDORA MALDONADO JM CA DISTRITO CAPITAL
J40416328 FRUT INVERS CAMPO FRESCO CA DISTRITO CAPITAL
J40423215 ABASTO LA FORTALEZA 2014 C A DISTRITO CAPITAL
J40428280 INVERSIONES MARYORI 1213 CA DISTRITO CAPITAL
J40428280 INVERSIONES MARYORI 1213 CA DISTRITO CAPITAL
J40429836 BODEGA VILLA AVILA C A DISTRITO CAPITAL
J40429836 BODEGA VILLA AVILA C A DISTRITO CAPITAL
J40432399 ASOC COOPERATIVA SALZAZON RS DISTRITO CAPITAL
J40491574 SUMI Y SERV CARCHIDIAZ CA DISTRITO CAPITAL
J40493219 INVERS ABRIENDO CAMINO 71 C A DISTRITO CAPITAL
J40496104 INVERS KAMI Y SOFI HL 7080 CA DISTRITO CAPITAL
J40505761 COMERCIAL MIS TRES HIJAS 2020 DISTRITO CAPITAL
J40509859 CHARC Y ABAST EL TRIUNFO 1959 DISTRITO CAPITAL
J40519290 PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA DISTRITO CAPITAL
J40519290 PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA DISTRITO CAPITAL
J40541501 COM D ALIMENTOS L MONT 1964 DISTRITO CAPITAL
J40563373 CARN Y CHARC FRAIDE 2166 CA DISTRITO CAPITAL
J40569300 ABAS Y CARNI EL GRAN YO SOY DISTRITO CAPITAL
J40575085 INVERSIONES J RIVERO 2015 DISTRITO CAPITAL
J40591590 DIST Y MANICER L FORTUNA 5 CA DISTRITO CAPITAL
J40600616 INVERSIONES HAYSALI CA DISTRITO CAPITAL
J40602081 SUMINISTROS BELLAMED CA DISTRITO CAPITAL
J40602081 SUMINISTROS BELLAMED CA DISTRITO CAPITAL
J40604678 INVERSIONES ADOLCLEIBER CA DISTRITO CAPITAL
J40605510 DIST D ALIMENTOS SUNRISE 777 DISTRITO CAPITAL
J40621607 DISTRIBUIDORA FRUTI SUCRE CA DISTRITO CAPITAL
J40626074 INVERSIONES ANADOTIDELY C A DISTRITO CAPITAL
J40644888 INVERSIONES CHIVIS COOKIES CA DISTRITO CAPITAL
J40647370 INVERSIONES ALNAVIC C A DISTRITO CAPITAL
J40647370 INVERSIONES ALNAVIC C A DISTRITO CAPITAL
J40651953 DISTRIBUIDORA M Y B 2015 CA DISTRITO CAPITAL
J40665393 CHAR Y VI EL LAGO DE CATIA CA DISTRITO CAPITAL
J40672677 BODE LA ESP ISAAC JULIO 2016 DISTRITO CAPITAL
J40692450 INVERSIONE SELECTA DELLY 2021 DISTRITO CAPITAL
J40695021 INVERSIONES AEBL 19790703 CA DISTRITO CAPITAL
J40701632 INVERSIONES ROSIBEL 2012 CA DISTRITO CAPITAL
J40727572 COMERC DELICIAS CASANOVA C A DISTRITO CAPITAL
J40747023 INVERSIONES JHON JER CA DISTRITO CAPITAL
J40750498 INVERSIONES IRENE 1990 C A DISTRITO CAPITAL
J40758403 COMERC CHARCU MAR DEL CARIBE DISTRITO CAPITAL
J40778666 AGROPECUARIA DARWIN CA DISTRITO CAPITAL
J40792455 DELICATESES LEONELLA CA DISTRITO CAPITAL
J40818874 CARNIC CHARC VIVERES KRCG C A DISTRITO CAPITAL
J40827912 INV DONA PAULA 1971 C A DISTRITO CAPITAL
J40835071 INV HERMANOS ZAMBRANO 2018 CA DISTRITO CAPITAL
J40835071 INV HERMANOS ZAMBRANO 2018 CA DISTRITO CAPITAL
J40845488 DISTRIB EL CASTOR DEL VALLE DISTRITO CAPITAL
J40852603 CHARCUTERIA DANILUX 1207 CA DISTRITO CAPITAL
J40860294 DISTRIBUIDORA YACOMAR CA DISTRITO CAPITAL
J40869570 CREACIONES MARY HG CA DISTRITO CAPITAL
J40874457 AGROCRIA LA TRES CA DISTRITO CAPITAL
J40880406 INVERSIONES G H F 7575 CA DISTRITO CAPITAL
J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL
J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL
J40908871 INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA DISTRITO CAPITAL
J40910386 BODEGA FRANCO 2005 CA DISTRITO CAPITAL
J40935298 INVERSIONES ARANDA 2017 CA DISTRITO CAPITAL
J40942135 INVERSIONES LOS BARBAROS 2023 DISTRITO CAPITAL
J40944542 INV LA CORDILLERA ANDINA J E DISTRITO CAPITAL
J40946874 INVERSIONES EL PINCHERO CA DISTRITO CAPITAL
J40950655 MULTISERVICIOS GENERALES JRL DISTRITO CAPITAL
J40957013 INVERSIONES ROSCLEIBERTH CA DISTRITO CAPITAL
J40980068 ALIMENTOS PLAZA PROPATRIA XXI DISTRITO CAPITAL
J40986088 INVERSIONES G B 21 CA DISTRITO CAPITAL
J41003555 INV SAN MIGU ARCAN J Z H M CA DISTRITO CAPITAL
J41005635 INVERSIONES ALEXALI 2017 C A DISTRITO CAPITAL
J41005635 INVERSIONES ALEXALI 2017 C A DISTRITO CAPITAL
J41006639 INV ABAST Y CAR VIRG D CARMEN DISTRITO CAPITAL
J41009584 INVERSIONES SANTI 18 13 C A DISTRITO CAPITAL
J41013427 ABASTO ESCUQUE CA DISTRITO CAPITAL
J41014043 INVERSIONES ROCHA 23 CA DISTRITO CAPITAL
J41018699 DISTRIB PANIFICAD EL ENCANTO DISTRITO CAPITAL
J41038591 LACT Y EMBUT LOS MOLINOS 2017 DISTRITO CAPITAL
J41042812 SUPERMERCADO LA GRANJA 104 CA DISTRITO CAPITAL
J41046665 INVERSIONES CHT 1707 CA DISTRITO CAPITAL
J41050308 SUPERMIX INVERSIONES CA DISTRITO CAPITAL
J41054405 TOROEXPRES C A DISTRITO CAPITAL
J41062022 INVERSIO COMERCIALIZADOR R S DISTRITO CAPITAL
J41065326 INVERSIONES DAYLIS 1701 CA DISTRITO CAPITAL
J41065604 DISTRIBUIDORA JOELBIS CA DISTRITO CAPITAL
J41067977 INVERSIONES AMC 2017 CA DISTRITO CAPITAL
J41069530 ABASTOS Y CHARCU TUCANI 2017 DISTRITO CAPITAL
J41071309 INVERSIONES XTRAVERDE 19 CA DISTRITO CAPITAL
J41083453 INVERSIONES VYVMV C A DISTRITO CAPITAL
J41087821 INVERSIONES LYAMHMP CA DISTRITO CAPITAL
J41088211 SUPERMERCADO EL LIDER 2018 CA DISTRITO CAPITAL
J41095581 INVERSIONES J Y J MISAEL CA DISTRITO CAPITAL
J41115085 INVERSIONES MOISES MMXVIII CA DISTRITO CAPITAL
J41121005 SUMINISTROS LOXOR CCCT CA DISTRITO CAPITAL
J41126966 INVERSIONES SAN ISMAEL JEMM DISTRITO CAPITAL
J41127516 INVERSIONES ROA ROA 2121 C A DISTRITO CAPITAL
J41132438 SUPER NILO SUPERMERCADO CA DISTRITO CAPITAL
J41133866 INVERSIONES ISRAEL 15 CA DISTRITO CAPITAL
J41134927 INVERS KIOSKVALEN THE MORENO DISTRITO CAPITAL
J41143362 INVERSIONES AZAEL 1593 CA DISTRITO CAPITAL
J41152854 INVERSIONES DK 0402 CA DISTRITO CAPITAL
J41152854 INVERSIONES DK 0402 CA DISTRITO CAPITAL
J41180532 INVERSIONES DENIGOCH CA DISTRITO CAPITAL
J41187567 LACTEOS EL RAR CA DISTRITO CAPITAL
J41205836 INVERSIONES DJJJ 65 CA DISTRITO CAPITAL
J41226220 INVER PAOLA YELIMAR2 CA DISTRITO CAPITAL
J41229776 PRODUCCIONES J Y Y 2018 CA DISTRITO CAPITAL
J41242225 INVERSIONES BELKIS 2018 CA DISTRITO CAPITAL
J41269884 INVERSIONES MAYERLIN C A DISTRITO CAPITAL
G20011020 SIS D TRAN SUPER DEL STDO FAL FALCÓN
J31302828 AUTO Y PANIFICADORA DONA IRMA FALCÓN
J31397948 INVERSIONES LA PRINCIPAL CA FALCÓN
J31541887 HIPER BODEGON VESSADA CA FALCÓN
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J40030702 INVERSIONES LOS FRATELLOS CA FALCÓN
J40147967 COMERCIALIZADORA ANAVICT CA FALCÓN
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J40172533 INVERS LLUVIAS DE BENDICIONES FALCÓN
J40189459 INVERSIONES BLANRO C A FALCÓN
J40377727 SUPERMERCADO DOBLE M CA FALCÓN
J40380111 INV Y AUTOMERC PRIETO DIAZ CA FALCÓN
J40436270 MOVIL MARKET GROCERY C A FALCÓN
J40518671 INVERSIONES CORVEN RG CA FALCÓN
J40748764 INVERSIONES XMC CA FALCÓN
J40866555 HIPER VESSADA LA PUERTA C A FALCÓN
J40866555 HIPER VESSADA LA PUERTA C A FALCÓN
J40866555 HIPER VESSADA LA PUERTA C A FALCÓN
J40913068 INVERSIONES PA Q ADANCITO C A FALCÓN
J41069537 COMERCIALIZADORA ZAVACOR CA FALCÓN
J41102510 LICORERIA AUTOMER OSHUN DENU FALCÓN
J41130110 INVERSIONES GIL 2018 CA FALCÓN
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J29456775 TRANSPORTE MERCAHOGAR CA GUÁRICO
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J29561313 INVERSIONES JUAN BOLIVAR CA GUÁRICO
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J29582584 ALEXA COSMETIC S CA GUÁRICO
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J29649422 AUTOMERCADO EL GIGANTE CA GUÁRICO
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J29933297 INVERSIONES LA OFERTA JJ CA GUÁRICO
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J29988611 MERCATODO 2100 CA GUÁRICO
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J29988611 MERCATODO 2100 CA GUÁRICO
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J31156820 CARNICERIA DEL PUEBLO CA GUÁRICO
J31462991 INVERSIONES CASA DEL LLANO CA GUÁRICO
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J31594721 INVERSIONES FLORMER 2011 CA GUÁRICO
J31632778 VELASQUEZ INVERSIONES C A GUÁRICO
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J31741620 CHARMARY INVERSIONES CA GUÁRICO
J31749966 INVERSIONES ELIXIR H A CA GUÁRICO
J31751449 INVERS JESUS DE NAZARETH YNJ GUÁRICO
J31752756 ABAST Y CARNICERIA LA TEKA CA GUÁRICO
J40068383 INVERSIONES YORICHAR 2012 CA GUÁRICO
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J40151449 CHARCUTERIA RAB TAR CA GUÁRICO
J40166109 BDGON TASC REST EL LIDER CA GUÁRICO
J40247652 INVERSIONES DON JUAN 2013 CA GUÁRICO
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J40307585 COMERCIAL LA MESA 2013 CA GUÁRICO
J40307585 COMERCIAL LA MESA 2013 CA GUÁRICO
J40346061 COMERCIAL QUENATA II CA GUÁRICO
J40371657 INVERSIONES CORONADO I CA GUÁRICO
J40374591 INVERSIONES CRIS FEL CA GUÁRICO
J40383007 INVER DE VIVERES LA ALIANZA GUÁRICO
J40392638 DISTRIBUIDORA BIBI CA GUÁRICO
J40395682 INVERSIONES LOS SIMONES 2014 GUÁRICO
J40397180 CHARC Y ALGO MAS EL CESAR CA GUÁRICO
J40404326 INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA GUÁRICO
J40404326 INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA GUÁRICO
J40404326 INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA GUÁRICO
J40415373 CHARCUTERIA LA ECONOMICA 1508 GUÁRICO
J40500413 BRAJELIN I CA GUÁRICO
J40505032 INVERSIONES EN EL SITIO C A GUÁRICO
J40538698 INVERSIONES FATSAADRY CA GUÁRICO
J40544585 INVERSIONES PAEZ CASTRO CA GUÁRICO
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J40550209 DISTRIBUIDORA MR POP CA GUÁRICO
J40550209 DISTRIBUIDORA MR POP CA GUÁRICO
J40556857 EL BODEGON TRES ESQUINAS CA GUÁRICO
J40559157 AGROINVERSIONES ML CA GUÁRICO
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J40636299 DIST MI ESFUERZO 2021 CA GUÁRICO
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J40703427 EL BODEGON DE LOS LLANOS CA GUÁRICO
J40705727 INV JOSUE Y CALEB 2021 CA GUÁRICO
J40708700 COMERCIAL CESARY CA GUÁRICO
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J40729943 INVERSIONES DON GUILLO CA GUÁRICO
J40733769 ALEJANDRO INVERSIONES CA GUÁRICO
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J40753935 INVERSIONES CARUCI CA GUÁRICO
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J40753935 INVERSIONES CARUCI CA GUÁRICO
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J40755578 INVERSIONES FRAY CAR C A GUÁRICO
J40755578 INVERSIONES FRAY CAR C A GUÁRICO
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J40891613 DON PEDRO JP CA GUÁRICO
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J40943453 INVERSIONES CALIFORNIA 11 CA GUÁRICO
J40952518 INVERSIONES LA PATRONA II CA GUÁRICO
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J40986245 INVERSIONES LA PUERTA 2017 CA GUÁRICO
J40990050 INVERSIONES DON CIRILO CA GUÁRICO
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J41146153 INVERSIONES J A 2018 CA GUÁRICO
J41149054 INV LA CARIDAD DEL COBRE 2018 GUÁRICO
J41161229 INVERSIONES ISANEST CA GUÁRICO
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J41166828 LA MAZADA C A GUÁRICO
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J41185345 DISTRIBUIDORA MAMA PANCHA 362 GUÁRICO
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J41209746 INVERSIONES KINBANGANO CA GUÁRICO
J41238023 WILLYMAR 3000 CA GUÁRICO
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G20008602 EMP MIX SOC PORCINOS DEL ALBA LARA
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J08501279 SUPERMERCADO LA PALMA CA LARA
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J08512511 MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA LARA
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J08512511 MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA LARA
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J08516398 COMERCIAL RODPER C A LARA
J08517249 CARN Y C ALTAGRACIA SRL LARA
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J29440118 RAAM INTERNATIONAL CA LARA
J29455924 COMERCIAL ELEVEN C A LARA
J29574840 JD ANGULO 2008 CA LARA
J29581873 MULTICENTER MIRAFLORES C A LARA
J29619812 EL RAYO CA LARA
J29628155 INVERSIONES LA BARINESA CA LARA
J29642620 LIC Y ABAST EL BODE DE DANIEL LARA
J29689803 ASOC COOPERATIVA AVENSERVI RL LARA
J29689803 ASOC COOPERATIVA AVENSERVI RL LARA
J29689967 ESPLENDOR CA LARA
J29710104 COMERCIAL MEGA POPULAR C A LARA
J29710104 COMERCIAL MEGA POPULAR C A LARA
J29728258 ESPERANZA PARA UN FUTURO 103 LARA
J29758665 LOS GRANDE ALMAC HAPPY DAY CA LARA
J29811498 BODEGON DON SIMON G L CA LARA
J29811498 BODEGON DON SIMON G L CA LARA
J29811531 GRUPO HG DE VENEZUELA CA LARA
J29835077 CHARCUT SAN ANTONIO BURGUE CA LARA
J29857170 COMERCIAL TODAS BELLAS CA LARA
J29893605 CORPORACION BLESS CA LARA
J29902538 BODEG EL ANGAR EN YARITAG CA LARA
J29944070 BODEGON MAGANAZ CA LARA
J30114849 LA MOZZARELLA CHARCUTERIA C A LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30371365 FRIGORIFICO LA POLLERA CA LARA
J30386970 COMERC AGRIC DOMINGUEZ CA LARA
J30482553 COMERC DRAGON DE ORO CA LARA
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J31073253 CENTRO TOTAL COMUNERO CA MIRANDA
J31155845 INVERSIONES DEYER I CA MIRANDA
J31212728 FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL MIRANDA
J31212728 FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL MIRANDA
J31216138 FRIGORIF OH QUE CARNE 2004 CA MIRANDA
J31224314 COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A MIRANDA
J31224314 COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31252895 EXQUISITESES MODELO CA MIRANDA
J31282308 MERCADO MI CABANA CA MIRANDA
J31297176 COMERCIAL NIKO TUY H B CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31314132 DIA DIA SUPERMERCADOS CA MIRANDA
J31400131 FRIG Y BODEG HNOS VIERA II CA MIRANDA
J31407202 COMERCIAL CANDY SHOPS 2005 CA MIRANDA
J31407206 COMERCIAL CANDY SHOPS 2006 CA MIRANDA
J31422460 INVERSIONES JACKIE 168 CA MIRANDA
J31425338 CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA MIRANDA
J31425338 CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA MIRANDA
J31458659 COMERCIALIZADORA SOLOCARNE CA MIRANDA
J31459173 FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA MIRANDA
J31459173 FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA MIRANDA
J31526533 DULCES ARTESANALES F G R G MIRANDA
J31614300 LA CASA DE LAS HORTALIZAS C A MIRANDA
J31620388 DISTRIBUIDORA DISPROAVENCA CA MIRANDA
J31736210 CARNICERIA CHARCUTERIA Y PESC MIRANDA
J31763691 COMERCIALIZADORA MILY 1193 CA MIRANDA
J40003591 INVERSIONES TODOMARKET CA MIRANDA
J40014704 EL RINCON DE ALI SIG XXI CA MIRANDA
J40016524 ASOC COOP INV BARELIMAR 2011 MIRANDA
J40082386 FRESH LA CASTELLANA CA MIRANDA
J40093099 EXQUISITECES LUIKAR CA MIRANDA
J40093099 EXQUISITECES LUIKAR CA MIRANDA
J40093555 INVERSIONES YEDA E R CA MIRANDA
J40128216 BODEGON EL QUESON C A MIRANDA
J40159069 BODEGA HEYDEOMAR CA MIRANDA
J40162670 DISTRIBUID QUESO RICO 2012 CA MIRANDA
J40172526 MANICERIA BARBOZA CA MIRANDA
J40181699 INVERSIONES EL CAUDAL 1231 CA MIRANDA
J40192264 SUPERMERCADO VISTA LINDA CA MIRANDA
J40192264 SUPERMERCADO VISTA LINDA CA MIRANDA
J40203222 ALIMENTOS ALFRECA CA MIRANDA
J40210704 DISTRIB D ALIMENTOS YO SOY CA MIRANDA
J40212943 INV BODEGA QUERIDOS CHAMOS CA MIRANDA
J40214960 CORPORACION RM 2424 CA MIRANDA
J40221485 BODEGA YASNELLY C A MIRANDA
J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA
J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA
J40236432 LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL MIRANDA
J40257902 CHARCUTER Y VIVERES OMOMI CA MIRANDA
J40307007 BODEGA EL RINCON POLIFIBRA CA MIRANDA
J40308793 DISTRIBUIDORA EL FIESTERO CA MIRANDA
J40314444 LA PERLA DEL SUR CA MIRANDA
J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA
J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA
J40332714 INVERSIONES JJRC 2013 C A MIRANDA
J40333442 INV PARAD POLLO D CUA JJ 2209 MIRANDA
J40336506 PHX SS C A MIRANDA
J40336506 PHX SS C A MIRANDA
J40336506 PHX SS C A MIRANDA
J40336506 PHX SS C A MIRANDA
J40346731 COR Y GRAT EN L MAN DEL SENOR MIRANDA
J40351049 INVERSIONES ANUNAQUIS CA MIRANDA
J40363705 AGROCULTIVOS VEL PAESE CA MIRANDA
J40417363 INVERSIONES SORYROS 2015 CA MIRANDA
J40417363 INVERSIONES SORYROS 2015 CA MIRANDA
J40425193 ALIM AG NUEVO AMANECER CA MIRANDA
J40435649 INVERSIONES FENI JYC CA MIRANDA
J40436934 INVERSIONES D JESUS JFC 0721 MIRANDA
J40436934 INVERSIONES D JESUS JFC 0721 MIRANDA
J40440394 ABAST Y LICORER MORENO M 2021 MIRANDA
J40443678 INVERSIONES WYM 777 CA MIRANDA
J40448571 INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA MIRANDA
J40448571 INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA MIRANDA
J40449075 INV GRACIAS A JEHOVA 2014 CA MIRANDA
J40467240 INV FRIG QUE CARNE 19 11 CA MIRANDA
J40468839 INVERSIONES DESIMAR 2030 CA MIRANDA
J40468839 INVERSIONES DESIMAR 2030 CA MIRANDA
J40477843 ABAST Y LICO LA BATEA 2005 CA MIRANDA
J40482802 FRIGORIFICO CATALANO RIO CHIC MIRANDA
J40484074 INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA MIRANDA
J40484074 INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA MIRANDA
J40484255 INVER HERNOS BERMUDEZ 6 HB CA MIRANDA
J40503390 EURO PAN DYV CA MIRANDA
J40510318 ABAST FRUT LAS GORDITAS 2014 MIRANDA
J40517659 INVER EL REY DE LA FORTALEZA MIRANDA
J40517659 INVER EL REY DE LA FORTALEZA MIRANDA
J40521823 FRIGORIFICO D CACHE N W C A MIRANDA
J40521939 COMERCIAL MAMA TILA 070 F C MIRANDA
J40523000 VARIEDADES EL BOTALON CA MIRANDA
J40527020 DISTRIBUIDORA GOES 2111 CA MIRANDA
J40529179 INVERSIONES JE22 CA MIRANDA
J40531966 ABASTOS EL SENOR DE LOS MILAG MIRANDA
J40533645 INVERSIONES CAMIGUEL C A MIRANDA
J40542575 FRUTERIA 4272 CA MIRANDA
J40542575 FRUTERIA LUZ 4272 CA MIRANDA
J40549319 INV EL GRN BODEGON DEL TUY CA MIRANDA
J40551750 INV LOS TRES HERMANOS SIGLO X MIRANDA
J40559870 DISTRIBUIDORA TOROMAR 2007 CA MIRANDA
J40568130 COMERCIAL RUBARJO GUARENAS CA MIRANDA
J40580566 BODEGA ANCARGEN C A MIRANDA
J40580566 BODEGA ANCARGEN C A MIRANDA
J40580855 INVERSIONES OSMALIA C A MIRANDA
J40596640 CARNI CHAR Y VIVERES RDY 3001 MIRANDA
J40597975 INVERSIONES TRES Y 57 CA MIRANDA
J40618597 INVERSION EL FORTIN DEL QUESO MIRANDA
J40621758 INVERSIONES ROSOBLANCO C A MIRANDA
J40623665 INVERSIONES TERECARL PG C A MIRANDA
J40623665 INVERSIONES TERECARL PG C A MIRANDA
J40630013 FRUTERIA TIERRA FIRME 1803 MIRANDA
J40634697 INVERSIONES JIREH M E CA MIRANDA
J40645330 INVERS Y HORTALIZAS LOS WIL S MIRANDA
J40646952 INVERSIONE THE BUNKER 1204 CA MIRANDA
J40652573 INVERSIONES SEBAFRY CA MIRANDA
J40653647 INVERSIONES EL LUJO DEL PATRO MIRANDA
J40665038 INVER ANA JOSE P P 30 05 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40670082 AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA MIRANDA
J40677942 INVERSIONES JHOSBERIT 2015 CA MIRANDA
J40681523 INVERSIONES JUNPIAR 2015 C A MIRANDA
J40691613 INVERSIONES MARIANA Y BETANIA MIRANDA
J40693521 INVERSIONES YESANYERDO 2015 MIRANDA
J40707866 DISTRIBUIDORA EUROPA 2015 CA MIRANDA
J40707898 INVERSIONES MAHONILCAR CA MIRANDA
J40715003 INVERSIONES KAMADER 2021 CA MIRANDA
J40715003 INVERSIONES KAMADER 2021 CA MIRANDA
J40725711 INVERSIONES MUNK CA MIRANDA
J40732168 COMER LA TIERRA PROMETIDA CA MIRANDA
J40741453 CENTRO PROD AGRICEO SIGLO XXI MIRANDA
J40747612 DIST ALIMENTOS 2016 GLORIA CA MIRANDA
J40783841 MINI MARKET EXPRESS 3000 C A MIRANDA
J40784068 DISTRIBUIDORA KADOSH 7 CA MIRANDA
J40788489 INVERSIONES HORTAFRUVER CA MIRANDA
J40790477 INVERSIONES 3SJ 2016 CA MIRANDA
J40792235 INVERSIONES WLASMAR 2016 CA MIRANDA
J40796419 INVERSIONES F V 2018 CA MIRANDA
J40803922 FF EL HATILLO C A MIRANDA
J40805415 INVERSIONES GLOBAL HS92 CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40806320 INVERSIONES INVERAVI E J G CA MIRANDA
J40808506 INVERSIONES JARIZIEG CA MIRANDA
J40824143 INVERSIONES CUTO CA MIRANDA
J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA
J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA
J40827842 INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA MIRANDA
J40834782 INVERSIONES YIRETH 2016 CA MIRANDA
J40844667 INVERSIONES BETANIA L Y CA MIRANDA
J40846208 FRUTERIA SAN ANTONIO CA MIRANDA
J40850004 RESTAURANT RADHE GOVINDA 108 MIRANDA
J40858406 DISTRI CHARCU Y VIVERE 205020 MIRANDA
J40866282 INVERSIONES YAKY 2718 CA MIRANDA
J40880839 INVERSIONES MARAMIR CA MIRANDA
J40881119 INVERSION OCARIZ ABEL 2016 CA MIRANDA
J40883754 ALIMENTOS SERVI C A MIRANDA
J40883754 ALIMENTOS SERVI C A MIRANDA
J40885482 FRIGORIFICO PA DONDE PANCHO MIRANDA
J40890948 COMERCIAL DAGEMADI 2016 CA MIRANDA
J40893805 INV GOUVEIA LA CURVA CA MIRANDA
J40896635 INVE HIDALGO Y HECTOR 2016 CA MIRANDA
J40897088 BODEGA LUNCHERIA LOS NIETOS MIRANDA
J40897373 MONTANA 3000 CA MIRANDA
J40897373 MONTANA 3000 CA MIRANDA
J40897984 CORPORACION MAR ABIERTO 21 CA MIRANDA
J40898665 FRUTERIA EL GORDO Y LA FLACA MIRANDA
J40901407 INV ROSMELYN VELASQUEZ CA MIRANDA
J40902304 DISTRIBUIDORA EL RETONO 1202 MIRANDA
J40904191 SUPERMERCADO YARE 318 CA MIRANDA
J40904531 INVERSIONES AGOSFER 22 01 CA MIRANDA
J40926508 INVER VIRGEN DEL CARMEN 0136 MIRANDA
J40928232 COMERC BOULEV D GUARENAS 2017 MIRANDA
J40932557 ALIMENTOS ALAMESA CA MIRANDA
J40943759 INVERSIONES ALFREDITO CA MIRANDA
J40947368 INVERSIONES JCAMBERS 1803 CA MIRANDA
J40949641 INVERSIONES SAMAR 20 17 CA MIRANDA
J40950278 INVERSIONES LUIS JOSE 1614 CA MIRANDA
J40955522 DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA MIRANDA
J40955522 DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA MIRANDA
J40961409 INVERS EL PRESTIGIO R A 71 CA MIRANDA
J40965785 COMERCIALIZADORA NATHIJO CA MIRANDA
J40968335 COMER Y DIST ROSA DE SARON CA MIRANDA
J40972436 DISTRIBUIDORA SHALOM 2016 CA MIRANDA
J40986075 INVERSIONES PORTU FRUTAS CA MIRANDA
J40987350 INVERSIONES MORVIER 2017 CA MIRANDA
J40988591 INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA MIRANDA
J40988591 INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA MIRANDA
J40996098 DIST Y COMER EL ARTE DEL ALIM MIRANDA
J40998150 DIST EL GRANJERO DEL POLLO CB MIRANDA
J40999649 INVERSIONES MIRANDA L Y CA MIRANDA
J40999723 AGROGUARICO JCMD CA MIRANDA
J41002222 INVER LA ROCA FIRME 011630 CA MIRANDA
J41007655 INVERSIONES EURIMAR 2020 CA MIRANDA
J41007655 INVERSIONES EURIMAR 2020 CA MIRANDA
J41012583 INVERSIONES JCMD CA MIRANDA
J41017705 AGROINDUSTRIA DHJD CA MIRANDA
J41022198 COMERCIALIZADORA C R 2403 CA MIRANDA
J41023701 INVERSIONES GEORYES 2017 CA MIRANDA
J41024563 FRUTERA ODEY 2000 CA MIRANDA
J41026157 CORPORACION LEMM24 CA MIRANDA
J41026157 CORPORACION LEMM24 CA MIRANDA
J41032871 CHARCUTERIA LA FLOR DE ZARAZA MIRANDA
J41056094 DISTRIBUIDORA A Y A 2017 CA MIRANDA
J41058362 INVERSIONES J J A 2017 CA MIRANDA
J41065563 INVERSIONES JEAMBER 2731 CA MIRANDA
J41068301 F VIVERES Y HORTALIZAS MICHEL MIRANDA
J41091956 INVER HERMA TERAN ALCALA 2018 MIRANDA
J41093620 INVERSIONES EUDYS Y WENDY CA MIRANDA
J41094922 INVERSIONES LIONIFER 2018 CA MIRANDA
J41095649 INVERSIONES LA PATRONA 1561 MIRANDA
J41104680 INVERSIONES PROCOM 2018 CA MIRANDA
J41109466 AL GRANO Y ALGO MAS 812 CA MIRANDA
J41110389 INVERS EL BAMBU DEL TUY CA MIRANDA
J41114415 FRUTERIA E Y K CA MIRANDA
J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA
J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA
J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA
J41119050 BODEGON SAINT DIEGO CA MIRANDA
J41124449 INVERSIONES YUCAREPA 6970 MIRANDA
J41125257 INVERSIONES EIRJOB CA MIRANDA
J41126745 BODEGON ONCE 11 CA MIRANDA
J41134352 INVERSIONES DON GREGORIO 2018 MIRANDA
J41135303 INVERSIONES CONTRERAS RF 1908 MIRANDA
J41135970 INVERSIONES AARON 1403 CA MIRANDA
J41144344 INVERS OAKLAND BEACH 2018 CA MIRANDA
J41147656 INVERSI OCEANO AZUL YE 395 CA MIRANDA
J41158882 COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA MIRANDA
J41158882 COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA MIRANDA
J41171667 JEHOVA ES MI PASTOR 23 1 CA MIRANDA
J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA
J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA
J41173619 COMERCIALIZADORA MARLE HL CA MIRANDA
J41177157 INVERSIONES POR TU CASA CA MIRANDA
J41178549 INVERSIONES M3H Y LOS COMPADR MIRANDA
J41189685 INVERS CASTLE NIGTH 1625 CA MIRANDA
J41193423 CORPORACION UMMMTOP CA MIRANDA
J41193423 CORPORACION UMMMTOP CA MIRANDA
J41240856 INVERSIONES W U I W 1728 CA MIRANDA
J41256807 INVERSI GLOBAL DBS 12 11 CA MIRANDA
J41258645 INVERSIONES JULIMAR 2709 CA MIRANDA
J41264029 INVERSIONES YEISON 201928 CA MIRANDA
J41264029 INVERSIONES YEISON 201928 CA MIRANDA
J41264911 FELICES LOS 4 CA MIRANDA
J41278355 INVERS LA VERA DE J MAG CA MIRANDA
J41287042 INVERSIONES OSAKAYEN 65 66 CA MIRANDA
J41312621 INVERSIONES ZD CA MIRANDA
G20011413 EMP PROD SOCI LA PUNCERENA CA MONAGAS
J08012030 EL SOLAR C A MONAGAS
J08016932 DISTRIBUIDORA ORTIZ Y ORTIZ MONAGAS
J08022535 INVERSORA BELLORIN GARELLI CA MONAGAS
J08022535 INVERSORA BELLORIN GARELLI CA MONAGAS
J08026501 ABAST Y LICORERIA SAN AGUSTIN MONAGAS
J08033723 AGROP BIAGIO ANGELO Y ENZO CA MONAGAS
J29362043 INV LA CUCHILLA DE ROSLUIS MONAGAS
J29367235 SUPERMERCADO EL BRILLANTE CA MONAGAS
J29369724 DISTRIBUIDORA MAICORSA C A MONAGAS
J29374912 AC VOL TRBJ SOC PRODUCC ORIEN MONAGAS
J29385397 FULL POLLO C A MONAGAS
J29405650 CHARCUTERIA CLEMEN Y GABRIEL MONAGAS
J29422125 DISTRIBUIDORA DON CESAR CA MONAGAS
J29444859 SUPERTIENDA EL TRIUNFO C A MONAGAS
J29444859 SUPERTIENDA EL TRIUNFO C A MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29462436 FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN MONAGAS
J29492858 DELICATESES SANTA RITA C A MONAGAS
J29494968 COMERCIAL PARARE C A MONAGAS
J29497666 CARNICERIA JOSE VILLARROEL CA MONAGAS
J29506350 INVERSIONES GRAN CARRIONERA MONAGAS
J29537757 TIEND DEPARTAM BOLIVAR FUERTE MONAGAS
J29574654 INVERSIONES ARNIXLAMAR CA MONAGAS
J29600616 COMERCIAL VEROMIGUEL C A MONAGAS
J29614071 COMERCIALIZADORA URACOA CA MONAGAS
J29661287 CARNES EL MILAGRITO CA MONAGAS
J29662608 INVERSORA MIROBRITO CA MONAGAS
J29663582 INVERSIONES DONA ZENAIDA C A MONAGAS
J29663582 INVERSIONES DONA ZENAIDA C A MONAGAS
J29708609 CENTRO OFERTAS CARIPITO C A MONAGAS
J29715483 EL GRAN PUNTO DE TODOS C A MONAGAS
J29752224 SUMINISTROS DONA MACHELA CA MONAGAS
J29752224 SUMINISTROS DONA MACHELA CA MONAGAS
J29761999 SUPERMERCADO XIAO DONG CA MONAGAS
J29762167 SURTIDOS TOTAL CA MONAGAS
J29764844 COMERCIAL TRES KING CA MONAGAS
J29786645 LUCHO S SUPERME PAN & DELY CA MONAGAS
J29793294 INVERSIONES CARMEN BELENO C A MONAGAS
J29810158 INVERSIONES ROSTOKER CA MONAGAS
J29835591 VARIEDADES JEHOVA YIRE CA MONAGAS
J29835591 VARIEDADES JEHOVA YIRE CA MONAGAS
J29844360 BODEGON VALLE DE LUNA CA MONAGAS
J29848972 INVERSIONES POR 100 PRE CA MONAGAS
J29869383 MULTISERVICIOS CACHEN CA MONAGAS
J29871607 DISTRIBUIDORA LOGAR CA MONAGAS
J29876428 CHARCUTERIA EL GRAN CHIROLA MONAGAS
J29876428 CHARCUTERIA EL GRAN CHIROLA MONAGAS
J29899192 DISTRIBUIDORA YOFRANNY GARCIA MONAGAS
J29907086 COMERCIAL CASA PROSPERA C A MONAGAS
J29924425 DISTRIBUIDORA LEOMAR JOSE C A MONAGAS
J29931886 TRANSP Y EVEN JUANKARLEN CA MONAGAS
J29937601 L MUNDO D LS ESPECIES ALG MAS MONAGAS
J29944281 FULL POLLO MV 2010 CA MONAGAS
J29956281 INVER NOVILLON DE LA TOSCANA MONAGAS
J29958687 COMERCIAL RICHARD DEL ORINOCO MONAGAS
J29964222 ASOC COOP EL REY D CONDIME RL MONAGAS
J29986403 ABASTOS ARABES C A MONAGAS
J30000788 AGROPEC VIRGEN DEL VALLE CA MONAGAS
J30127899 DISTRIBUIDORA ROSA C A MONAGAS
J30151339 ABAS Y CAR MI SUEN LA PRA TOV MONAGAS
J30228208 KANDY C A MONAGAS
J30260932 ROSARIO CA MONAGAS
J30304846 ABASTOS Y LICO DON VINO CA MONAGAS
J30408699 COMERCIAL LA CHINITA C A MONAGAS
J30408699 COMERCIAL LA CHINITA C A MONAGAS
J30424150 COMERCIAL TOSCARIN CA MONAGAS
J30429271 AUTOMERCADO DON PANCHO CA MONAGAS
J30440705 ABAST Y LICORERIA YENIFER CA MONAGAS
J30461176 AUTOMERCADO LU ZHENG CA MONAGAS
J30527944 INVERSIONES ROMERO Y RIVERA MONAGAS
J30563517 GRANJA AVICOLA CHICHI CA MONAGAS
J30565338 SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA MONAGAS
J30565338 SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA MONAGAS
J30565338 SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA MONAGAS
J30620250 INVERSIONES TABATA HERNANDEZ MONAGAS
J30691906 DISTRIBUIDORA PRADO C A MONAGAS
J30701030 INVERSIONES SAKS CA MONAGAS
J30701030 INVERSIONES SAKS CA MONAGAS
J30701030 INVERSIONES SAKS CA MONAGAS
J30721611 COMERCIAL ROBLANC CA MONAGAS
J30742435 SUMIAGRO TINOCO CA MONAGAS
J30748280 AUTOMERCADO CHAN I C A MONAGAS
J30752079 COMERCIAL VIELI C A MONAGAS
J30773200 SUPERMERCADO YSAMAR CA MONAGAS
J30783907 ABTO VIRGEN D VALLE CAPAYACUA MONAGAS
J30791038 ANGI SUPERMERCADO C A MONAGAS
J30798814 EXQUISICARNES H GIL C A MONAGAS
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J30840569 BODEGA ANDA Y VUELVE CA MONAGAS
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J30958168 INVERSIONES LA ORQUIDEA C A MONAGAS
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J30958168 INVERSIONES LA ORQUIDEA C A MONAGAS
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J30958168 INVERSIONES LA ORQUIDEA C A MONAGAS
J30958168 INVERSIONES LA ORQUIDEA C A MONAGAS
J30959338 INVERSIONES CANANDONGA CA MONAGAS
J31019463 LA CASITA DE LOS BOCADOS CA MONAGAS
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J31111109 CENTRO MICHEL CA MONAGAS
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J31176110 AUTOMERCADO TODO MUNDO CA MONAGAS
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J31225148 SUPERMERC LA CASA QUN FUNG CA MONAGAS
J31229076 SUPERMERCADO BIG WORLD C A MONAGAS
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J31245556 ELIBEA JEWELRYS CA MONAGAS
J31259243 CARN Y CHARC PUNTA TRASERA CA MONAGAS
J31272487 SUPERMERC EL DRAGON DL MAR CA MONAGAS
J31416667 INVERSIONES BETGABY CA MONAGAS
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J40255626 FERIA DE HORTALI LA ECONOMICA MONAGAS
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J40441277 INVERSION MARICELA CASTELLIN MONAGAS
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J40477856 QUE POLOLO CA MONAGAS
J40482819 DISTRIBUIDORA REPRESCANTE CA MONAGAS
J40503454 ABASTO TOCOMAR CA MONAGAS
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J40513477 COMERCIAL BRYAN LOPEZ M CA MONAGAS
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J40543261 INV LAS LOMAS LUCES MEDINA CA MONAGAS
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J40612579 IVANA VARIEDADES CA MONAGAS
J40625940 INV Y LIC ERVATHAN VALLEJO MONAGAS
J40631722 BODEGON DONA SULA CA MONAGAS
J40631722 BODEGON DONA SULA CA MONAGAS
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J40637591 EMP SOC SERV SUM ALIM SOB PAT MONAGAS
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J40651715 POLLOS BLANCOS72 C A MONAGAS
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J40677328 SERVI Y SUMINISTROS VALDIZGUE MONAGAS
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J40679813 INVERSIONES HERRERA A01 CA MONAGAS
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J40684443 ROASCA SERVIC Y SUMINISTROS MONAGAS
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J40709397 COMERCIAL GOING MERRY CA MONAGAS
J40726065 DIST Y BENEF REMEMAR CA MONAGAS
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J40757178 D CARNES LA KLIDAD CA MONAGAS
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J40775062 INVERSIONES JORMABRAH C A MONAGAS
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J40786340 INVER HERNANDEZ ARISTIMUNO CA MONAGAS
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J40796939 ANTONIO 64 CA MONAGAS
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J40835037 CARNI Y CHARC EL GRAN BUF CA MONAGAS
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J40847295 COMERCIALIZAD CUPI WILLIAM CA MONAGAS
J40848516 FRIGORI LOS SOC FERNANDEZ CA MONAGAS
J40851468 CONSTRUC SERVICIOS ISAVIC CA MONAGAS
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J40854369 INVERSIONES HNOS JARAMILLO MONAGAS
J40855306 INV Y SUMI ADRIANTOS CA MONAGAS
J40857936 EL PILON DE AMANA CA MONAGAS
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J40858513 VIVERES MARYURIS 2016 CA MONAGAS
J40868140 INVERSIONES MAULAREZ CA MONAGAS
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J40879625 MINISUPER GOURMET CA MONAGAS
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J40888542 INVERSIONES LUCAS  BARCENAS MONAGAS
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J40913594 SUMIN Y FESTEJOS LUVIMARCA CA MONAGAS
J40932057 PINCHOS MINIMARKET CA MONAGAS
J40933772 BODEGA ESMERALDA RODRIGUEZ CA MONAGAS
J40939072 COMERCIAL NIE HOU CA MONAGAS
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J40945467 INVERSIONES ELVICRISTY CA MONAGAS
J40946290 CARNIC Y CHARC EL BAVO BRAVO MONAGAS
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J40974222 INVER DISTRIBUIDORA GRATIF CA MONAGAS
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J40985345 CONDIFRUT CA MONAGAS
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J41025338 INV FAMILIA YLANJIAN C A MONAGAS
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J41027281 INV LUIS RODRIGUEZ 2017 CA MONAGAS
J41034091 INVERSIONES YANGABRICAR C A MONAGAS
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J41041968 CORPORACION AGROCARIPE CA MONAGAS
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J41042020 LOS PRIMOS CHARCUTERIA CA MONAGAS
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J41042957 INVERSIONES ORIENCARNES CA MONAGAS
J41060055 INVERSIONES SURTIDOS Y KLIDAD MONAGAS
J41064823 SUPERMERCADO MELISGRE CA MONAGAS
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J41066604 INVER Y SURTIDOS MILY 2000 CA MONAGAS
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J41081310 GRUPO LA PAPAYA CA MONAGAS
J41084364 INVERSIONES RAMOS SILVA C A MONAGAS
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J41086437 SUPERMER UNIVER ALIMENTOS CA MONAGAS
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J41099745 CARNICERIA Y SUMINISTROS SISO MONAGAS
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J41109844 PAVON INVERSIONES CA MONAGAS
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J41129040 INV Y FESTEJOS SANSATION CA MONAGAS
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J41132753 BODEG CARNIC CHARCUT GLEYC CA MONAGAS
J41137418 COMERCIALIZADORA ARLUZ CA MONAGAS
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J41138974 SURTIDORA LA SORTARIA CA MONAGAS
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J41146091 DIST Y COMER PROMAR CA MONAGAS
J41158429 FRANGOS DE ORIENTE CA MONAGAS
J41159798 SUMINIST Y SERV SOFICA C A MONAGAS
J41160978 DISTRIBUIDORA ALO BRAZIL CA MONAGAS
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J41161863 DISTRI Y COMERCIALIZA NOHELIS MONAGAS
J41166017 TODAH HASHEM CA MONAGAS
J41166794 INVERSIONES EL MOLLEJUO CA MONAGAS
J41166955 SERVICIOS Y SUMINISTRO ZANCAR MONAGAS
J41169650 INVERSIONES DORLEN CA MONAGAS
J41170133 AGROPECUARIA RICARDERA RANCH MONAGAS
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J41177691 CARNIC Y CHARCUT K GANDARA CA MONAGAS
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J40567250 E P S COMERCIAL DE ALIMENTOS SUCRE
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J40791236 DE TODO UN POQUITO 02 CA SUCRE
J40818566 BODEGON DON LUCHO CA SUCRE
J40819289 INVERSIONES MARLUIS CA SUCRE
J40819530 INVERS BRAVOS MUNDO NUEVO CA SUCRE
J40821343 GRASAS EL PILAR CA SUCRE
J40821954 COMERCIAL JAICAR CA SUCRE
J40832253 SERVICIORIENTE KRF C A SUCRE
J40832755 INVERSIONES PAPUCHI CA SUCRE
J40845272 SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN SUCRE
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J40845272 SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN SUCRE
J40845272 SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN SUCRE
J40851604 ABAST CARN CHARC OSCARINA CA SUCRE
J40858204 COMERCIALIZA LA COSTENITA CA SUCRE
J40864885 AGRODIST EL ROBLE DE HERNAN M SUCRE
J40866909 COMERCIAL LA DINASTIA CA SUCRE
J40869525 KL INTERNACIONAL TRADING COMP SUCRE
J40881748 INVERSIONES PAREJO CA SUCRE
J40894199 ABASTO LA FAVORITA CA SUCRE
J40894199 ABASTO LA FAVORITA CA SUCRE
J40894267 INVERSIONES NEIMARYS 2010 CA SUCRE
J40904286 ARIADNA EMILIANO INVERSIONES SUCRE
J40908275 INVERSIONES DONA EUGENIA CA SUCRE
J40912080 COMERCIAL ARAGUAYAN 2016 CA SUCRE
J40912110 PILON SAN ROQUE CA SUCRE
J40919177 INVERSIONES MAGGI MAR CA SUCRE
J40932847 MULTIMERCADO MI AMORCITO CA SUCRE
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J40939752 DISVEN 2016 CA SUCRE
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J40941671 COMERCIALIZ MAYORIST J Y C CA SUCRE
J40944879 CONDIMENTOS LAS DELICIAS I CA SUCRE
J40951279 COMERCIALI Y DISTRIB J G CA SUCRE
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J40952510 INVERSIONES SANJOMA CA SUCRE
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J40987215 CARNIC Y CHARCUT VICTORIA I SUCRE
J40990780 COMERCIAL RODRIGUEZ DE BRITO SUCRE
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J41000074 COMER D ALIMENTO EL CIEGO CA SUCRE
J41008287 INVERSIONES HIRALYS CA SUCRE
J41009214 DISTRIBUI DE ALIMENTOS LA 15 SUCRE
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J41039927 LA MANSION DEL LIDER CA SUCRE
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J41063972 COMERCIAL ADRI I CA SUCRE
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J41111496 SUPERMERCADO MARY S C A SUCRE
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J41153592 COMERCIALIZADORA SIGLO XXI CA SUCRE
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J41156996 SUPERTODO 27 C A SUCRE
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J41190828 DISTRIB Y COMERC LOBO FRUTTIS SUCRE
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J41215226 VIVERES VANESSA CA SUCRE
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J41216295 INVERSIONES CORDPRAD CA SUCRE
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J41219082 SUPERTODO 29 C A SUCRE
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J41266618 ISAWIL INVERSIONES CA SUCRE
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J41291232 FRULEVER MERENGUE C A SUCRE
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J40196139 INVERSIONES K318 CA TRUJILLO
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J40220484 KITTYSIMA C A TRUJILLO
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J40273166 CHARCUTERIA EXPRESS CA TRUJILLO
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J40317868 INVERS HERMANOS MORENO GARCIA TRUJILLO
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J40322657 EL TESORO DEL PRADO C A TRUJILLO
J40337534 BATIMENDEZ Y VARIEDADES CA TRUJILLO
J40350092 INVERSIONES EL INICIO 23 CA TRUJILLO
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J40996879 INVERSIONES XTREMECLEAN CA TRUJILLO
J41018040 MINI MARKET EL BOSQUE ADONAY TRUJILLO
J41025500 DUARRY S MARKET CA TRUJILLO
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J41032370 SUPERMERCADO FLEXI CA TRUJILLO
J41032370 SUPERMERCADO FLEXI CA TRUJILLO
J41032370 SUPERMERCADO FLEXI CA TRUJILLO
J41035483 INVERSIONES DON MARTIN 2010 TRUJILLO
J41049425 PROSABANA CA TRUJILLO
J41050467 INV ABAS Y CARNIC MI LILI CA TRUJILLO
J41052617 MUNDO CHARCUTERO CA TRUJILLO
J41054655 OLIVOS CA TRUJILLO
J41063561 INVERSIONES LA ESQUINA B M CA TRUJILLO
J41063561 INVERSIONES LA ESQUINA B M CA TRUJILLO
J41063981 INVERSIONES YJM CA TRUJILLO
J41070062 INVERSIONES THAIMI CA TRUJILLO
J41070062 INVERSIONES THAIMI CA TRUJILLO
J41072579 EL BODEGON DE MARIJO CA TRUJILLO
J41075326 ALIMENTOS RICKVIL CA TRUJILLO
J41084559 INVERSIONES MONTENEGRO RN CA TRUJILLO
J41090755 MARKETING DOBLE PLAY CA TRUJILLO
J41098190 CARNIC Y CHARCUT YUSLEIBY CA TRUJILLO
J41109295 INVERSORA Y COMERC BELENZATE TRUJILLO
J41109325 EL BODEGON DE SAMY CA TRUJILLO
J41110573 INVERSIONES LA SUPER 2017 CA TRUJILLO
J41110573 INVERSIONES LA SUPER 2017 CA TRUJILLO
J41114632 INV QUE BENDICION DE DIOS CA TRUJILLO
J41115516 INVERSIONES JAIDIMAR C A TRUJILLO
J41119435 MARKET EXPRESS CAS Y CAMPO CA TRUJILLO
J41119435 MARKET EXPRESS CAS Y CAMPO CA TRUJILLO
J41120378 MINI MARKET CARLEST CA TRUJILLO
J41122269 INVERSIONES ANGIELY CA TRUJILLO
J41122354 SUPERM DE EUDUBERTT Y DEGNIS TRUJILLO
J41124458 INVER LA POPULAR TRUJILLO CA TRUJILLO
J41124861 BODEGON SAN RAFAEL ARCANGEL C TRUJILLO
J41125038 INVERSIONES Y SUMI SARDI CA TRUJILLO
J41130078 COPORACION SAOC CA TRUJILLO
J41130078 COPORACION SAOC CA TRUJILLO
J41130078 COPORACION SAOC CA TRUJILLO
J41135527 INVERS Y DISTRIB EL YUNIOR CA TRUJILLO
J41137545 INV Y DIST LA ESTANCIA II CA TRUJILLO
J41138169 SUPERM TODO LO PUED EN DIO CA TRUJILLO
J41138642 INVERSIONES EL GRINGO R B CA TRUJILLO
J41138642 INVERSIONES EL GRINGO R B CA TRUJILLO
J41146023 COMERCIALIZADORA JM YC CA TRUJILLO
J41146023 COMERCIALIZADORA JM YC CA TRUJILLO
J41146339 DISTRIB Y COMERC R S C A TRUJILLO
J41146686 ABASTOS Y LICOR EL COYOTE CA TRUJILLO
J41146686 ABASTOS Y LICOR EL COYOTE CA TRUJILLO
J41149841 EL BODEGON DE ALEKO CA TRUJILLO
J41150164 PLAY MARKET EXPRESS A F CA TRUJILLO
J41156375 INVERS LA HUERTA DE DON VILLA TRUJILLO
J41156489 INVERSIONES JM Y F CA TRUJILLO
J41158101 INVERSIONES DE KIM Y ANGEL CA TRUJILLO
J41159332 CASA MARKET CA TRUJILLO
J41160970 GUSTOS MARKET CA TRUJILLO
J41166015 INVERSIONES Y COMERC FER FER TRUJILLO
J41166015 INVERSIONES Y COMERC FER FER TRUJILLO
J41168293 INVERSIONES EDIPA CA TRUJILLO
J41179204 INVERSIONES RIVER BLUE CA TRUJILLO
J41185180 INVERSIONES 11 08 CA TRUJILLO
J41185788 MINIMARKET YE KAT LEN CA TRUJILLO
J41185792 INV Y SUMINISTROS TERAN Y BRI TRUJILLO
J41191217 EL NUEVO SOLAR DE PACO CA TRUJILLO
J41191722 INVERSIONES JIREHS CA TRUJILLO
J41191722 INVERSIONES JIREHS CA TRUJILLO
J41191998 BODEGA EL CARMEN 2018 C A TRUJILLO
J41193263 BODEGON EL ZABALITA CA TRUJILLO
J41193378 INVERSIONES EZ CA TRUJILLO
J41193395 DISTRIBUIDORA ZERBET C A TRUJILLO
J41193395 DISTRIBUIDORA ZERBET C A TRUJILLO
J41194784 VARIEDADES DUNANDRE CA TRUJILLO
J41199542 INVERSIONES CARY AG CA TRUJILLO
J41208764 INVER Y DISTRIBUIDORA A P CA TRUJILLO
J41208946 COMERCIALIZADORA TODO PEKIN TRUJILLO
J41208946 COMERCIALIZADORA TODO PEKIN TRUJILLO
J41209094 BODEGON ENTRE PANA S CA TRUJILLO
J41209094 BODEGON ENTRE PANA S CA TRUJILLO
J41210385 INV CAMINANDO POR FE CA TRUJILLO
J41213273 MINIMARKET MIA VICTORIA CA TRUJILLO
J41214314 INVERSI Y COMERCIA MILY CA TRUJILLO
J41214383 DISTRIBUID CALDERA VALERA CA TRUJILLO
J41214383 DISTRIBUID CALDERA VALERA CA TRUJILLO
J41217028 SUPER MARKET V R R CA TRUJILLO
J41217028 SUPER MARKET V R R CA TRUJILLO
J41217227 INVERSIONES MIADRI CA TRUJILLO
J41217942 MARKET SAN ONOFRE CA TRUJILLO
J41219952 INVER COMER Y DISTRI WENCITA TRUJILLO
J41219952 INVER COMER Y DISTRI WENCITA TRUJILLO
J41219957 INVERSIONES M Y K 2018 TRUJILLO
J41224506 INV Y DISTR RODRIVAL CA TRUJILLO
J41225580 DIST Y COMER LA CARPA CA TRUJILLO
J41225593 AGROINDUSTRIA J DAVID CA TRUJILLO
J41225593 AGROINDUSTRIA J DAVID CA TRUJILLO
J41225607 INVERSIONES SAN JUAN CA TRUJILLO
J41226033 VERISURE COMPANY CA TRUJILLO
J41226901 COMERCIALI MORON Y GARCIA CA TRUJILLO
J41228023 LA TERRAZA EXCHANGE C A TRUJILLO
J41228025 INV ISMABELLA CRISTO MI FORTA TRUJILLO
J41231989 INV Y FRUT SAN BENITO CA TRUJILLO
J41234259 MIS TRES GRANDES MUNECAS MAGI TRUJILLO
J41234269 INVERSIONES YASGUS 2045 CA TRUJILLO
J41235059 SUPERMERCADO TODOMERCA CA TRUJILLO
J41235854 INVERSIONES LA CHICHE C A TRUJILLO
J41236028 MINIMARKET YOSE CA TRUJILLO
J41237990 MINI MARKET ANCAADEU CA TRUJILLO
J41237990 MINI MARKET ANCAADEU CA TRUJILLO
J41238086 INVERSIONES LIMPIA HOGAR CA TRUJILLO
J41239024 AGROIND HERNANDEZ DELGADO C A TRUJILLO
J41239492 MINIMARKET CHEPALUMAR CA TRUJILLO
J41240613 INVERSIONES YESAR CA TRUJILLO
J41244011 INVERSIONES LADYS LORENA CA TRUJILLO
J41244477 INVERSIONES MAXX CA TRUJILLO
J41246161 DIST Y COMERC LEAFER ROMAN CA TRUJILLO
J41248335 INVERSIONES JESILU CA TRUJILLO
J41248335 INVERSIONES JESILU CA TRUJILLO
J41251910 INVERSIONES ALESSIA CA TRUJILLO
J41253524 DISTRIBUIDORA LAS 4 Y 2019 CA TRUJILLO
J41254467 SUPERMERCADO ISABELLA CA TRUJILLO
J41256280 INVERSIONES LA PAMPANERA 53 TRUJILLO
J41257833 MINIMARKET JUANVALEN CA TRUJILLO
J41261492 COMERCIALIZADORA VALDERRAMAS TRUJILLO
J41262288 INVERSIONES PF CA TRUJILLO
J41263746 INVERSIONES LAS PUCHUNGAS TRUJILLO
J41266209 INVERSIONES MENDOZA 2020 CA TRUJILLO
J41270785 COMERCIALIZDO PACHECO 2019 CA TRUJILLO
J41271000 DETODITO EXPRESS 2019 CA TRUJILLO
J41271116 MINIMARKET REICAR CA TRUJILLO
J41272581 INVERSIONES  AGRO MM7 CA TRUJILLO
J41272826 DISTRI Y COMER MALUAN CA TRUJILLO
J41272842 KAREMAR CA TRUJILLO
J41273730 MINI MARKET LOS ANDES RR TRUJILLO
J41275881 CENTRO MARKET CA TRUJILLO
J41275881 CENTRO MARKET CA TRUJILLO
J41276040 INV GENESIS JOSUE CA TRUJILLO
J41276404 AGROPECU EL PARAISO ANDINO CA TRUJILLO
J41276807 VALEN GLOBAL CA TRUJILLO
J41278372 INVERSIONES COLMENARES BJ C A TRUJILLO
J41283785 COMERCI Y DISTRI SELASOR CA TRUJILLO
J41287223 INVE LA FAMILIA PELUCHE CA TRUJILLO
J41293299 INVERSIONES JJ 2019 CA TRUJILLO
J41296346 INVERSIONES LUCHO P G CA TRUJILLO
J41298212 INVERSIONES DA OR C A TRUJILLO
J41298212 INVERSIONES DA OR C A TRUJILLO
J41304314 INV Y COMERCIALIZADORA LEON TRUJILLO
G20012104 FUNDACION VARGAS ALIMENTOS VARGAS
J00157257 SUPERMERCADO KATHERINE CA VARGAS
J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS
J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS
J11636786 PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL VARGAS
J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS
J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS
J29651570 INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A VARGAS
J29823164 ABASTO REY MAX CA VARGAS
J29954848 COMERCIAL A Y F CA VARGAS
J29963687 ASOC COOP POS TUR CIEL ABIERT VARGAS
J30077460 ABASTOS BUENA CASA C A VARGAS
J30328922 ABASTO Y LICORE FULL TIME SLR VARGAS
J30399816 AUTOMERCADO SIGLO XXIPG CA VARGAS
J31054199 INVERSIONES AGUJA PALAGAR CA VARGAS
J31363478 INVERSIONES AEROMAR C A VARGAS
J31366548 FRIGORIFICO SE LA CANTO CA VARGAS
J31564463 INVERSIONES LIZAMAR CA VARGAS
J31582855 INVERSIONES J O Y O I C A VARGAS
J31721395 INVERSIONES KAMIKIRA CA VARGAS
J40066647 DIST PESCADO DEL VALLE 079 CA VARGAS
J40159717 EL BODEGON DE CATIA LA MAR CA VARGAS
J40543879 INVERS TELLERIA COROMOTO C A VARGAS
J40803860 FRIG DELICATESES VARGAS 2016 VARGAS
J40839286 INV ANDRADE PAREDES CA VARGAS
J40870019 INVERSIONE LA VICTORIA D3H CA VARGAS
J40895994 INV LA ESTRELLA VISTA CARIBE VARGAS
J40925508 FRIGORI EL RINCON DEL SAB CA VARGAS
J40935427 MULTIMARKET INVERSIONES CA VARGAS
J41022193 SUPERMERCADO EL PEDRON YYN CA VARGAS
J41064704 MULTICOMERCIAL ROSILVA CA VARGAS
J41148116 LUNCH Y CHARC GILMAR 2018 CA VARGAS
J41199075 INV FRUTE Y VIVE ALEX 2019 CA VARGAS
E81957053 MO LINO LIAN YARACUY
E81957053 MO LINO LIAN YARACUY
E81957053 MO LINO LIAN YARACUY
E81957053 MO LINO LIAN YARACUY
J08518237 SUPERMERCADO NACIONAL CA YARACUY
J29638438 SUPERMERCADO TONG C A YARACUY
J29849711 VELUCA CA YARACUY
J29901522 INVERSIONES YAMI MONTILLA CA YARACUY
J29961899 DISTRIBUIDORA CIBA HDEZ CA YARACUY
J30353807 SUPERMERCADO LA SIRENA C A YARACUY
J30353807 SUPERMERCADO LA SIRENA C A YARACUY
J30498795 SUPERM PRINCIPAL FUNG C A YARACUY
J31481335 ABAST Y LICO LA THAIMARERA CA YARACUY
J31643644 MILANKA C A YARACUY
J40023443 COMERCIAL YLEANCA CA YARACUY
J40042430 SUPERMERCADO GRAN VICENTE CA YARACUY
J40042430 SUPERMERCADO GRAN VICENTE CA YARACUY
J40236253 COMERCIALIZADORA ROBRA CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40319538 INVERSIONES CHARIANGRO CA YARACUY
J40320641 INVERSORA DANHEL CA YARACUY
J40475250 ABASTOS FRIGORIF DON MARIO CA YARACUY
J40499302 ABA Y LIC MARIA LIONZA 666 CA YARACUY
J40543286 LOBO ALIMENTIC C A YARACUY
J40543987 INVERSIONES IHAB SAHER C A YARACUY
J40563868 YARACUYANA DE ALIMENTOS CA YARACUY
J40568798 ABAS CAR CHARC VEN VIV CAMPIN YARACUY
J40568798 ABAS CAR CHARC VEN VIV CAMPIN YARACUY
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J40573910 ABA DI ORLANDO PINEDA RY 2015 YARACUY
J40573910 ABA DI ORLANDO PINEDA RY 2015 YARACUY
J40573910 ABA DI ORLANDO PINEDA RY 2015 YARACUY
J40685180 BAZAR DEL GRANO ANNY CAR CA YARACUY
J40699417 DISTRIBUIDORA ALEXPA CA YARACUY
J40710000 MAY Y DET D VIVE DON KIKO CA YARACUY
J40735851 COMECIALIZADORA EL CONUCO S G YARACUY
J40740423 JOMANIC Y MAR CA YARACUY
J40740423 JOMANIC Y MAR CA YARACUY
J40756957 VARIEDADES EL MAMON C A YARACUY
J40768358 EL TORITO EXPRESS CA YARACUY
J40772712 INVERSORA JM E HIJOS CA YARACUY
J40790701 DAMASCO MINI MARKET CA YARACUY
J40823175 INVERSIONS LIJINM MONTILLA CA YARACUY
J40845470 COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA YARACUY
J40845470 COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA YARACUY
J40845470 COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA YARACUY
J40845470 COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA YARACUY
J40873104 COMERCIALIZADORA JHC 348 CA YARACUY
J40879501 DIST Y CHARC EL MANA GOMEZ CA YARACUY
J40904830 PORTU PATRIA CA YARACUY
J40944737 K D FRUIT CENTER CA YARACUY
J40955602 DIK EL RINCON DEL GRANO CA YARACUY
J40975816 CHARCU Y VIVER DON ELIO 2023 YARACUY
J40975816 CHARCU Y VIVER DON ELIO 2023 YARACUY
J41012800 SUMINISTROS FADELCA CA YARACUY
J41016231 PRIMERO DIOS C A YARACUY
J41037882 BODEGON KENIA FRUITS C A YARACUY
J41079383 INVERSIONES DANNELL CA YARACUY
J41088960 AGROPECUARIA LA CHATERA CA YARACUY
J41140975 MERCADERIA SAN PABLO CA YARACUY
J41143556 MULTIVARIED ISMENIA RAMIREZ YARACUY
J41155728 COMERCIALIZADORA MONTE SACRO YARACUY
J41158120 MAXI MARKET J M V CA YARACUY
J41158120 MAXI MARKET J M V CA YARACUY
J41202292 ANGELUZ PRODUCTOS CA YARACUY
J41234656 MINIMARKET EL KIOSKO CA YARACUY
J41240503 MINI ABASTOS JAYEAR CA YARACUY
J41240503 MINI ABASTOS JAYEAR CA YARACUY
J41264541 COMERCIAL PAPAYERO 2019 CA YARACUY
J41264541 COMERCIAL PAPAYERO 2019 CA YARACUY
J41264541 COMERCIAL PAPAYERO 2019 CA YARACUY
G20008030 FUND ALIM ESCOLAR EDO ZULIA ZULIA
J07028864 COSMETICOS MACHIQUES C A ZULIA
J07044038 IRON WOLTER  LA G SA ZULIA
J29382724 DISTRIB COSMO COSMETIC CA ZULIA
J29473183 COMERCIALIZADORA LA VICTORIA ZULIA
J29551997 COMERCIAL E INVERSIONES SANAY ZULIA
J29638655 MULTITIENDAS NELLY C A ZULIA
J29644472 SUPERTIENDAS PLAZA CA ZULIA
J29750606 INVERSIONES COSMO COSMETICOS ZULIA
J29758025 COMERCIALIZADORA SAN JOSE CA ZULIA
J29760912 COMERCIAL H Y J DEL NORTE C A ZULIA
J29802836 LA CANASTA PERIJANERA CA ZULIA
J29805368 INVERSI SANDOVAL FIGUEROA CA ZULIA
J29861211 VIVERES MELEAN CA ZULIA
J29877287 INVERSIONES LEIDY CA ZULIA
J29877287 INVERSIONES LEIDY CA ZULIA
J29882556 COMERCIALI D ALIM BIG POLL CA ZULIA
J30128361 SUPERMERCADO LA VILLA C A ZULIA
J30331340 COMERCIAL HUNG CA ZULIA
J30331340 COMERCIAL HUNG CA ZULIA
J30357183 DISTRIBUIDORA SAMBA CA ZULIA
J30357183 DISTRIBUIDORA SAMBA CA ZULIA
J30357183 DISTRIBUIDORA SAMBA CA ZULIA
J30357183 DISTRIBUIDORA SAMBA CA ZULIA
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J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
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J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
J30462263 SUPERMERCADO POPULAR C A ZULIA
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J30711105 ITALCARNE CA ZULIA
J30711105 ITALCARNE CA ZULIA
J30760455 EL SUPER CHIRIPERO C A ZULIA
J30828311 VARIEDADES REYES NAVA CA ZULIA
J30828311 VARIEDADES REYES NAVA CA ZULIA
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J30846225 COMERCIALI ZERP CASTELLANO CA ZULIA
J30847512 INVERSIONES EL TRIGAL C A ZULIA
J30847512 INVERSIONES EL TRIGAL C A ZULIA
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J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30888494 MERCADO INCA C A ZULIA
J30956509 CASA D LOS TABACOS BODEGON CA ZULIA
J30958187 INVERSIONES 2 001 C A ZULIA
J31065957 SUPER OFERTON CA ZULIA
J31065957 SUPER OFERTON CA ZULIA
J31079613 CHARCUTERIA LA UNION CA ZULIA
J31208313 INVERSIONES MUNDO DE COSAS CA ZULIA
J31233608 DELICATESES LA CASCADA C A ZULIA
J31233626 COMERC SUPER MILAGRO NORTE CA ZULIA
J31304250 INVERSIONES LOS AMIGOS CA ZULIA
J31346483 INVERSIONES SUPER CUJI C A ZULIA
J31415160 VIVERES QUINTERO CA ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31609233 SUPERMERCADO SAMBA C A ZULIA
J31630154 DISTRIB DE POLLOS MARYPAO CA ZULIA
J31636443 INVERSIONES DIORGE LEON CA ZULIA
J31738030 SUPER CENTER MARACAIBO C A ZULIA
J31755189 SUPERTIENDA SUJUAN CA ZULIA
J40034058 FRUTERIA Y ALGO MAS SAN JOSE ZULIA
J40067989 AUTOMERC Y CARNI EL EXITO ZULIA
J40068625 INVERS URDANETA FERNANDEZ C A ZULIA
J40076015 COMERC SUP GRAN EXIT MACHI CA ZULIA
J40147062 MERCADIT LA COLINA EXPRESS CA ZULIA
J40159437 SUPERMERCADO RICLAYCA CA ZULIA
J40188868 VIVERES Y CHARCUTERIA TIGOMAN ZULIA
J40201883 DISTRIBUIDORA SERGIO C A ZULIA
J40202322 RUMBA GRILL EXPRESS CA ZULIA
J40206029 KC ESTILOS Y BELLEZA CA ZULIA
J40206029 KC ESTILOS Y BELLEZA CA ZULIA
J40216759 INV LAUJA CA INLAUJACA ZULIA
J40221218 EL GRAN MONTI CA ZULIA
J40307152 SUPER TIENDA DON ELY CA ZULIA
J40311489 COMERCIALIZADORA RIOS PERERA ZULIA
J40311489 COMERCIALIZADORA RIOS PERERA ZULIA
J40368960 SUPRINCA ZULIA
J40368960 SUPRINCA ZULIA
J40368960 SUPRINCA ZULIA
J40386738 SUPERMERCADO EXITO 2014 C A ZULIA
J40386738 SUPERMERCADO EXITO 2014 C A ZULIA
J40409402 MINI MARKET CENTER CA ZULIA
J40421397 INV L BEND DE DIOS J Y Y C A ZULIA
J40466443 CICCINELLA MARKET CA ZULIA
J40469428 FERIA CAMPESINA A Y S CA ZULIA
J40469641 CARNESS RAFAEL C A ZULIA
J40481390 DIST D POLLOS VIRG D GUADALUP ZULIA
J40553704 INVERSIONES ISAMAR CA ZULIA
J40553704 INVERSIONES ISAMAR CA ZULIA
J40594319 EXITODO C A ZULIA
J40595736 INVERSIONS AGRICOLAS J Y C CA ZULIA
J40601401 INVERSIONES CARLOS Z W CA ZULIA
J40701354 INVERSIONES HERGON CA ZULIA
J40710111 INVERSIONES CARNICOS CA ZULIA
J40715614 FRUTERIA HNOS ACOSTA 2015 CA ZULIA
J40717539 SUPERM Y PANADER LATTAKIA CA ZULIA
J40770360 EMP Y COMER JN JN MIS HIJOS ZULIA
J40786288 BODEGON 77 CA ZULIA
J40812438 COMERCIALIZA EL TRIUN 2016 CA ZULIA
J40861380 PANADERIA Y PASTELERIA NAWAR ZULIA
J40861380 PANADERIA Y PASTELERIA NAWAR ZULIA
J40876681 CHARC VIVERS BELEN TIERRA PAN ZULIA
J40876681 CHARC VIVERS BELEN TIERRA PAN ZULIA
J40890125 DISTRIBUIDORA MI ROSITA CA ZULIA
J40895997 INVERSORA Y COMERC P SOILA CA ZULIA
J40909988 INVERSIONES JIRET 2016 CA ZULIA
J40943444 IL CAFFE MONTESARCHIO CA ZULIA
J40948892 CARNICERIA ORLANDO FERRE 2017 ZULIA
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