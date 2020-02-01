Supermercados que aceptan Petros con Biopago
|Rif
|Nombre Cliente
|Estado
|J09508471
|ADL PLANTA VIEJA C A
|AMAZONAS
|J29720230
|IMPORTADORA LOS TUCANES CA
|AMAZONAS
|J31279156
|DIST Y FRIGORI LAS FLORES CA
|AMAZONAS
|J31299455
|COMERCIAL TIERRA MAGICA C A
|AMAZONAS
|J31299455
|COMERCIAL TIERRA MAGICA C A
|AMAZONAS
|J31669065
|INV CONST STA BARBARA AMAZ CA
|AMAZONAS
|J40815293
|INVERSIONES JOSEISBELL CA
|AMAZONAS
|J40861210
|FRIGOCENTRO 2000 CA
|AMAZONAS
|J40861210
|FRIGOCENTRO 2000 CA
|AMAZONAS
|J40900745
|COMERCIALIZADORA AMAZONAS LAR
|AMAZONAS
|J41000900
|FRIGO FRUT CA
|AMAZONAS
|J41012591
|M J MAYOR Y DETAL CA
|AMAZONAS
|J41054905
|INVERSIONES ADAVER CA
|AMAZONAS
|J41229387
|AGROALIMENTOS RIO NEGRO CA
|AMAZONAS
|G20012490
|EPS COOP ALIM MUNICIP SOTILLO
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J08025603
|LA CASA DE LA CANA CA
|ANZOÁTEGUI
|J29349442
|DISTRIBUIDORA Y BODEGON SYNDY
|ANZOÁTEGUI
|J29363103
|COMERCIAL ALMI RUIZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J29393447
|LA CASA DE LOS PERREROS C A
|ANZOÁTEGUI
|J29393447
|LA CASA DE LOS PERREROS C A
|ANZOÁTEGUI
|J29418630
|VIVERE Y CARNICERI JM 2007 CA
|ANZOÁTEGUI
|J29498779
|POLLO LATINO C A
|ANZOÁTEGUI
|J29565085
|AUTOM Y PANAD LA NARANJA C A
|ANZOÁTEGUI
|J29674891
|PIO POLLO 2010 CA
|ANZOÁTEGUI
|J29674891
|PIO POLLO 2010 CA
|ANZOÁTEGUI
|J29681408
|GRANJA DON CHEPO CA
|ANZOÁTEGUI
|J29711420
|ABASTOS Y CARNICERIA LA GRAND
|ANZOÁTEGUI
|J29715635
|INVERSIONES H A S C A
|ANZOÁTEGUI
|J29738972
|EL BODEGON DE FRANKLIN CA
|ANZOÁTEGUI
|J29787855
|DELICATECES IL VITELLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J29813325
|CARNICERIA MEGACARNE CA
|ANZOÁTEGUI
|J29813325
|CARNICERIA MEGACARNE C A
|ANZOÁTEGUI
|J29813325
|CARNICERIA MEGACARNE C A
|ANZOÁTEGUI
|J29856280
|KVEN CA
|ANZOÁTEGUI
|J29856280
|KVEN CA
|ANZOÁTEGUI
|J29858340
|M J ATOCHE CA
|ANZOÁTEGUI
|J29863584
|IL ABASTO CA
|ANZOÁTEGUI
|J29866207
|INVERSIONES LOS UNICOS CA
|ANZOÁTEGUI
|J29868363
|SUPERMERC SANTA TERESA 121 CA
|ANZOÁTEGUI
|J29898555
|ABASTO Y LICORERIA OBATALA CA
|ANZOÁTEGUI
|J29969393
|FER & ROM CA
|ANZOÁTEGUI
|J29977459
|FRIGORIFICO REY DE REYES CA
|ANZOÁTEGUI
|J30021002
|FRIG Y CHARCUTERIAS L TAVARES
|ANZOÁTEGUI
|J30205635
|VIVER Y LICORES DON FRANCISCO
|ANZOÁTEGUI
|J30317051
|COMERCIAL CUMACHE SILVA C A
|ANZOÁTEGUI
|J30439637
|VIV Y LICO EL PARIAGUA CA
|ANZOÁTEGUI
|J30501075
|PRODUCTOS ALMA C A
|ANZOÁTEGUI
|J30501075
|PRODUCTOS ALMA C A
|ANZOÁTEGUI
|J30501075
|PRODUCTOS ALMA C A
|ANZOÁTEGUI
|J30650672
|LA COLMENA DE VENEZUELA CA
|ANZOÁTEGUI
|J30650672
|LA COLMENA DE VENEZUELA CA
|ANZOÁTEGUI
|J30650672
|LA COLMENA DE VENEZUELA CA
|ANZOÁTEGUI
|J30683399
|INVERSIONES JESHUA F L CA
|ANZOÁTEGUI
|J30683399
|INVERSIONES JESHUA F L CA
|ANZOÁTEGUI
|J30724724
|DISTRIB RUMBA Y ALGO MAS CA
|ANZOÁTEGUI
|J30806526
|INVERSIONES RIVERCA C A
|ANZOÁTEGUI
|J30811773
|COMERCIAL DONA LOLA CA
|ANZOÁTEGUI
|J30929597
|EL BODEGON DE DON PANCHO CA
|ANZOÁTEGUI
|J30964101
|TAURO S CENTER C A
|ANZOÁTEGUI
|J31022804
|DEPOSITO LUNG CA
|ANZOÁTEGUI
|J31057873
|MULTI COMPRAS LAURA C A
|ANZOÁTEGUI
|J31061806
|CARNICERIA GUARICONGO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31110391
|COMER MAR ARAG COMP ANONIMA
|ANZOÁTEGUI
|J31123394
|BODEGON GARCIMAR CA
|ANZOÁTEGUI
|J31173805
|RELIVE REP DE LICO DE VZLA CA
|ANZOÁTEGUI
|J31305705
|DISTRIB E INV GABY C A
|ANZOÁTEGUI
|J31314049
|CARNICER Y CHARCUTERIA SUNAMI
|ANZOÁTEGUI
|J31406628
|INVERSIONES TAGUAPICA DEL SUR
|ANZOÁTEGUI
|J31422186
|LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31422186
|LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31422186
|LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31422186
|LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31422186
|LICOMARKET PUNTO AMARILLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31644684
|AUTOMERCADO LATINO CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758070
|OPERADORA EL MERCADO 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758366
|OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758366
|OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758366
|OPERADORA PTO LA CRUZ 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758418
|OPERADORA LECHERIA 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758418
|OPERADORA LECHERIA 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31758418
|OPERADORA LECHERIA 2011 CA
|ANZOÁTEGUI
|J31763310
|DISTRIBUIDORA EL GRAN POLO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40003679
|OPERADORA EL PUENTE 2011 C A
|ANZOÁTEGUI
|J40037400
|COMERCIALIZAD STA FE 1980 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40065597
|CONDIME ESPECI Y GRAN GOURMET
|ANZOÁTEGUI
|J40162943
|INVERSIONES MJ ATOCHE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40165423
|INVERSIONES M B PUERTO PIRITU
|ANZOÁTEGUI
|J40165423
|INVERSIONES M B PUERTO PIRITU
|ANZOÁTEGUI
|J40172295
|INVERSIONES SAN VENANCIO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40172295
|INVERSIONES SAN VENANCIO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40182436
|LA MANSION CHINA C A
|ANZOÁTEGUI
|J40182436
|LA MANSION CHINA C A
|ANZOÁTEGUI
|J40184563
|INVERSIONES HOGARCLEAN CA
|ANZOÁTEGUI
|J40188231
|SUPERMERCAD EL REY DEL PUEBLO
|ANZOÁTEGUI
|J40188231
|SUPERMERCAD EL REY DEL PUEBLO
|ANZOÁTEGUI
|J40194307
|AUT VIRGEN DEL VALL 2013 POLO
|ANZOÁTEGUI
|J40195260
|AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG
|ANZOÁTEGUI
|J40195260
|AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG
|ANZOÁTEGUI
|J40195260
|AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG
|ANZOÁTEGUI
|J40195260
|AUTOMERCADO LA FLORESTA ZHENG
|ANZOÁTEGUI
|J40222264
|AGROPECUARIA CASTANURA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40234560
|SUPERMERCADO GRAN ASIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40234560
|SUPERMERCADO GRAN ASIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40234560
|SUPERMERCADO GRAN ASIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40234560
|SUPERMERCADO GRAN ASIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40234560
|SUPERMERCADO GRAN ASIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40245372
|VARIEDADES LOS ARMAS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40253416
|DISTRIBUIDORA DON TINO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40254651
|EXQUISIT Y MANICERIA DALIA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40269626
|INVERSIONES MAYORCA 2014 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40269626
|INVERSIONES MAYORCA 2014 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40269626
|INVERSIONES MAYORCA 2014 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40269626
|INVERSIONES MAYORCA 2014 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40279941
|BODEGON LA PINATA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40284828
|INVERSIONES URRIBARRI TORRES
|ANZOÁTEGUI
|J40343235
|LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40343235
|LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40343235
|LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40343235
|LICOMARKET VENECIA EXPRESS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40370392
|BODEGON HERMANOS ARCIA C A
|ANZOÁTEGUI
|J40370426
|COMERCIALIZADORA DONA PAULA
|ANZOÁTEGUI
|J40390410
|INVERSIONES URIMAES 1992 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40417864
|SAN ANTONIO DISTRIBU 2014 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40424454
|MAYORISTA DON MIGUEL C A
|ANZOÁTEGUI
|J40432396
|BODEG Y EXQUISI IL PADRINO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40451420
|BODEGON PA DONDE MARIA Y JJ
|ANZOÁTEGUI
|J40460391
|AERO LUNCH EXPRESS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40471654
|DISTRIBUIDORA DON GONZALO C A
|ANZOÁTEGUI
|J40476345
|AGUA VITAL DE ORIENTE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40493019
|ALIMEN BALANCEADOS ORIENTE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40514420
|PRODUCTOS ESPINOZA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40530463
|INVERSIONES YENNIS SANCHEZ
|ANZOÁTEGUI
|J40530696
|VARIEDADES NATHALIA JR CA
|ANZOÁTEGUI
|J40540299
|COMERCIAL LA COLMENA JM CA
|ANZOÁTEGUI
|J40548170
|DEGUSTOS CHARCUTERIA POLLOS
|ANZOÁTEGUI
|J40586173
|ABAST Y CHARCUT MI ESPE RJ CA
|ANZOÁTEGUI
|J40604148
|INVERSIONES ANDREINA XVIXX
|ANZOÁTEGUI
|J40612540
|INVERSIONES MC LAREN C A
|ANZOÁTEGUI
|J40612540
|INVERSIONES MC LAREN C A
|ANZOÁTEGUI
|J40617136
|BODE CARNI EL RIN DEL VEGUERO
|ANZOÁTEGUI
|J40617136
|BODE CARNI EL RIN DEL VEGUERO
|ANZOÁTEGUI
|J40624374
|B SI ME LA B ME LA E JBYNF CA
|ANZOÁTEGUI
|J40656451
|COMERCIAL 99 LOS PEDROS C A
|ANZOÁTEGUI
|J40669116
|INVERSIONES JMG 2016 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40673210
|INVERSIONES CHACON JD CA
|ANZOÁTEGUI
|J40730120
|THE GLORY OF GOD CA
|ANZOÁTEGUI
|J40762630
|MCM INVERIONES CA
|ANZOÁTEGUI
|J40762630
|MCM INVERIONES CA
|ANZOÁTEGUI
|J40763788
|DISTRIBUIDORA LECHOZAL C A
|ANZOÁTEGUI
|J40777542
|EXQUISITECES MIS 3 JOSE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40777542
|EXQUISITECES MIS 3 JOSE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40778675
|PROD Y SUMINISTROS RR 3000 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40781556
|ABASTO MI VICTORIA BM CA
|ANZOÁTEGUI
|J40781556
|ABASTO MI VICTORIA BM CA
|ANZOÁTEGUI
|J40783292
|REY MIDAS XX CA
|ANZOÁTEGUI
|J40792692
|TRAILER S CAFE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40820686
|TU MINI MARKET CA
|ANZOÁTEGUI
|J40821149
|INVERSIONES LEVISCARD CA
|ANZOÁTEGUI
|J40825241
|IMPORTADORA E INVERSIONES IP
|ANZOÁTEGUI
|J40825241
|IMPORTADORA E INVERSIONES IP
|ANZOÁTEGUI
|J40828983
|CARNE Y PRODUCT HNOS LOPEZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J40838215
|BODEGON GOURMET ORIENTE CA
|ANZOÁTEGUI
|J40855333
|INVERSIONES M Y K 2016 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40855333
|INVERSIONES M Y K 2016 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40859225
|INVERSIONES SAMUEL Y CALEB CA
|ANZOÁTEGUI
|J40859225
|INVERSIONES SAMUEL Y CALEB CA
|ANZOÁTEGUI
|J40868977
|IROZVERUS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40872963
|INVERSIONES ARAIMA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40881091
|JM MINI MARKET C A
|ANZOÁTEGUI
|J40881320
|COMER EL LIDER CHARCUTERO CA
|ANZOÁTEGUI
|J40882580
|COMERCIALIZADORA TOLU C A
|ANZOÁTEGUI
|J40902137
|BODEGON DONDE JOSE MANUEL C A
|ANZOÁTEGUI
|J40906494
|MAMATONA INVERSIONES CA
|ANZOÁTEGUI
|J40909970
|INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J40909970
|INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J40909970
|INVERSIONES P Y P MARTINEZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J40917255
|MINI MARKET DON AQUILES CA
|ANZOÁTEGUI
|J40922205
|COMERCI DISTRI LOS GUAROS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40936212
|DIST LAS DELICIAS R M CA
|ANZOÁTEGUI
|J40938736
|GRAN MARKA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40939681
|DISTRIBUIDORA MEIQIAN 77 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40943446
|VIV HORT Y VERD LA CATIRA CA
|ANZOÁTEGUI
|J40959945
|MINI MARKET RAGABY CA
|ANZOÁTEGUI
|J40960346
|EL BODEGON DE SEBA 2017 CA
|ANZOÁTEGUI
|J40960586
|L FUND CENT D L GUARDIA NACIO
|ANZOÁTEGUI
|J40960699
|COMERCIAL LOS PARAGUACUTOS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40962872
|COMERCIALIZADORA EL REY W CA
|ANZOÁTEGUI
|J40965336
|SUPERMARK MERCEDES DE STA FE
|ANZOÁTEGUI
|J40965460
|TODO HORTALIZAS CA
|ANZOÁTEGUI
|J40967520
|DISTRIBUIDORA EXQUISIT DM CA
|ANZOÁTEGUI
|J40970636
|DIST LOS HERMANOS RENGEL CA
|ANZOÁTEGUI
|J40970636
|DIST LOS HERMANOS RENGEL CA
|ANZOÁTEGUI
|J40970636
|DIST LOS HERMANOS RENGEL CA
|ANZOÁTEGUI
|J40970636
|DIST LOS HERMANOS RENGEL CA
|ANZOÁTEGUI
|J40971243
|INVERSIONES JOSYEN CA
|ANZOÁTEGUI
|J40985647
|FRIG CHARCU SAN MIGUELITO CA
|ANZOÁTEGUI
|J41004206
|MINIMARKET LGP Y ALGO MAS CA
|ANZOÁTEGUI
|J41006630
|INVERSIONES RAFA 2017 CA
|ANZOÁTEGUI
|J41006630
|INVERSIONES RAFA 2017 CA
|ANZOÁTEGUI
|J41034039
|DISTRI EL DIA DE LAS CER CA
|ANZOÁTEGUI
|J41034039
|DISTRI EL DIA DE LAS CER CA
|ANZOÁTEGUI
|J41038276
|CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA
|ANZOÁTEGUI
|J41038276
|CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA
|ANZOÁTEGUI
|J41038276
|CARNICERIA Y CHARCUTERIA JELA
|ANZOÁTEGUI
|J41060518
|INVERSIONES FRANKLIN CELESTIN
|ANZOÁTEGUI
|J41066336
|BODEGON LA LEYENDA C A
|ANZOÁTEGUI
|J41073606
|COMERCIAL SIMON MAR F 2021 CA
|ANZOÁTEGUI
|J41075723
|INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50
|ANZOÁTEGUI
|J41075723
|INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50
|ANZOÁTEGUI
|J41075723
|INVERSIONES GRAN MARTINEZ 50
|ANZOÁTEGUI
|J41091830
|INVERSIONES ASIL 505 C A
|ANZOÁTEGUI
|J41091830
|INVERSIONES ASIL 505 C A
|ANZOÁTEGUI
|J41093870
|DISTRIBUIDORA SANTIAGO S Y T
|ANZOÁTEGUI
|J41096611
|DISTRIBUIDORA GUIPE CA
|ANZOÁTEGUI
|J41096611
|DISTRIBUIDORA GUIPE CA
|ANZOÁTEGUI
|J41096611
|DISTRIBUIDORA GUIPE CA
|ANZOÁTEGUI
|J41126042
|DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS
|ANZOÁTEGUI
|J41126042
|DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS
|ANZOÁTEGUI
|J41126042
|DISTRIBUI COMERCIALI MATHEUS
|ANZOÁTEGUI
|J41141213
|MAK GLEIBERT CA
|ANZOÁTEGUI
|J41168023
|ABAST Y CHARCUTERIA DURAN CA
|ANZOÁTEGUI
|J41168023
|ABASTOS Y CHARCUTERIA DURAN
|ANZOÁTEGUI
|J41194107
|CENTURION MARKET CA
|ANZOÁTEGUI
|J41227039
|INVERSIONES LEZAMA CA
|ANZOÁTEGUI
|J41244265
|EL SUPER DE YANCA C A
|ANZOÁTEGUI
|J41249170
|SUPER KING CA
|ANZOÁTEGUI
|J41249170
|SUPER KING CA
|ANZOÁTEGUI
|J41249170
|SUPER KING CA
|ANZOÁTEGUI
|J41249170
|SUPER KING CA
|ANZOÁTEGUI
|J41251044
|ALIMENTOS LINMAR CA
|ANZOÁTEGUI
|J41262006
|SUPERMARKET ARAM CA
|ANZOÁTEGUI
|J41262006
|SUPERMARKET ARAM CA
|ANZOÁTEGUI
|J41264218
|MINI MARKET ALFONZO J L L CA
|ANZOÁTEGUI
|J41280565
|INV SEBASTIAN Y EMPERATRIZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J41280565
|INV SEBASTIAN Y EMPERATRIZ CA
|ANZOÁTEGUI
|J41285866
|MAXIMARKET 5 DE JULIO CA
|ANZOÁTEGUI
|J41293365
|INVERSIONES IRE OWO 6677 C A
|ANZOÁTEGUI
|E82255277
|WU YUJUN
|APURE
|G20011215
|EPS CABRESTEROS DE SAN FDO SA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
|INVERSIONES MERCATRADONA
|APURE
|J00325330
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|IMPORTLLANO C A
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|ARAGUA
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|COMERCIAL SMA TRINIDAD 2011
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|INV TEJERIAS COLONIA TOVAR CA
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|CORPORACION JJ CA
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|ARAGUA
|J40965665
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|DIST SOCIALISTA BARINAS DISBA
|BARINAS
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|DISALROJAS SA
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|G20011034
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|CENTRAL SANTO TOME I C A
|BOLÍVAR
|J09513002
|CENTRAL SANTO TOME I C A
|BOLÍVAR
|J09513002
|CENTRAL SANTO TOME I C A
|BOLÍVAR
|J09514872
|GRANOS VALENZUELA VIZCAYA C A
|BOLÍVAR
|J29461781
|CHAR Y DELICA MIRIAN
|BOLÍVAR
|J29546749
|DIST D EMBUT CHARC MIRIAM CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29566489
|COMERCIAL OLIMPICO PEKIN CA
|BOLÍVAR
|J29729249
|CHARCUTERIA Y VIVERES 360 CA
|BOLÍVAR
|J29811253
|CARNIC PESCA VIVER HORT LOGRO
|BOLÍVAR
|J29835569
|FERIA LA BENDICION CA
|BOLÍVAR
|J29845884
|CORPORACION EL FAMOSO CA
|BOLÍVAR
|J29845884
|CORPORACION EL FAMOSO CA
|BOLÍVAR
|J29891317
|ORLANDOMAR CA
|BOLÍVAR
|J29989590
|AUTOMERCADO ATLANTICO III CA
|BOLÍVAR
|J29990310
|LA CASA DEL VINO DE KAVAK CA
|BOLÍVAR
|J29997663
|DISTRIBUIDORA GLOBAL 888 C A
|BOLÍVAR
|J30171029
|DIST DE ALIMENT ORO NEGRO CA
|BOLÍVAR
|J30286092
|BODEGON EL OFERTON C A
|BOLÍVAR
|J30301063
|SUP STA MARI D LOS RIO CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30343151
|COSMETICOS GENESIS RAMIREZ CA
|BOLÍVAR
|J30369946
|GRANOS SELECTOS GUAYANA CA
|BOLÍVAR
|J30369946
|GRANOS SELECTOS GUAYANA CA
|BOLÍVAR
|J30369946
|GRANOS SELECTOS GUAYANA CA
|BOLÍVAR
|J30424099
|INVERSIONES R D L C A
|BOLÍVAR
|J30502336
|SUPERM Y LICORE LA PATRIA CA
|BOLÍVAR
|J30588004
|COMERCIAL GRAN ORIENTAL CA
|BOLÍVAR
|J30628244
|COMERCIAL CONTINENTAL C A
|BOLÍVAR
|J30637184
|EL BODEGON DE PAIVA CA
|BOLÍVAR
|J30697176
|COMERCIAL RIVAS C A
|BOLÍVAR
|J30821562
|COMERCIAL LA CAMPINA C A
|BOLÍVAR
|J30879372
|CENTRAL SANTO TOME II CA
|BOLÍVAR
|J30879372
|CENTRAL SANTO TOME II CA
|BOLÍVAR
|J30879372
|CENTRAL SANTO TOME II CA
|BOLÍVAR
|J30879372
|CENTRAL SANTO TOME II CA
|BOLÍVAR
|J30879372
|CENTRAL SANTO TOME II CA
|BOLÍVAR
|J31054914
|COMERCIALIZ HERMANS PERAZA CA
|BOLÍVAR
|J31096599
|MAYOR DE VIVERES STA ELENA CA
|BOLÍVAR
|J31101091
|BODEGON EL GRAN RONALD CA
|BOLÍVAR
|J31257230
|REPRESENTACIONES J L C A
|BOLÍVAR
|J31299736
|VIVERES KADA DIA C A
|BOLÍVAR
|J31299736
|VIVERES KADA DIA C A
|BOLÍVAR
|J31409541
|BODEGON D Y C CA
|BOLÍVAR
|J31423521
|INVERSIONES EASY MARKET CA
|BOLÍVAR
|J31433620
|BODEGON KURDOMANIA C A
|BOLÍVAR
|J31433620
|BODEGON KURDOMANIA C A
|BOLÍVAR
|J31751334
|MULTIVARIEDADES HNOS PERAZA
|BOLÍVAR
|J40003823
|COMERCIAL PLANTICO CA
|BOLÍVAR
|J40064515
|INVERSIONES MERCATINO C A
|BOLÍVAR
|J40092200
|ABAST Y PAN LA PISCINA CA
|BOLÍVAR
|J40100424
|DISGLOSUR CA
|BOLÍVAR
|J40110066
|MERCANAIMA
|BOLÍVAR
|J40135970
|VIVERES EL TOTAL C A
|BOLÍVAR
|J40145940
|INVERSIONES CALUGE C A
|BOLÍVAR
|J40166950
|DIST Y CHARCUT EL POLLO C A
|BOLÍVAR
|J40193132
|REPRESENTACI PACIFICO 1510 CA
|BOLÍVAR
|J40241948
|COMER BRISAS DEL ORINOCO 2013
|BOLÍVAR
|J40301910
|HIPERMER EL LOTO D GUAYANA CA
|BOLÍVAR
|J40301910
|HIPERMER EL LOTO D GUAYANA CA
|BOLÍVAR
|J40312072
|COMERCIAL MULTIPLAS CA
|BOLÍVAR
|J40312080
|ATLANTICO CENTER C A
|BOLÍVAR
|J40318581
|VALLITABURGUER CA
|BOLÍVAR
|J40321828
|MI BODEGA EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J40321828
|MI BODEGA EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J40321828
|MI BODEGA EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J40321828
|MI BODEGA EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J40331586
|OPERADORA PUERTO ORDAZ 2013
|BOLÍVAR
|J40331586
|OPERADORA PUERTO ORDAZ 2013
|BOLÍVAR
|J40331586
|OPERADORA PUERTO ORDAZ 2013
|BOLÍVAR
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|BODEGON Y LICORERIA SERVA C A
|BOLÍVAR
|J40337844
|INVERSIONES IMPERIAL GOLD CA
|BOLÍVAR
|J40343008
|KHEL EMANUEL C A
|BOLÍVAR
|J40343008
|KHEL EMANUEL C A
|BOLÍVAR
|J40401887
|CAR CHARCT Y VIVERES YSIS CA
|BOLÍVAR
|J40401887
|CAR CHARCT Y VIVERES YSIS CA
|BOLÍVAR
|J40406109
|NUESTRA TIERRA CA
|BOLÍVAR
|J40414117
|COMERCIAL JOSBELL C A
|BOLÍVAR
|J40480261
|BODEGON Y LICORERIA MI ANGEL
|BOLÍVAR
|J40505011
|VELASMO C A
|BOLÍVAR
|J40528003
|OPERADORA LAS AMERICA CA
|BOLÍVAR
|J40528003
|OPERADORA LAS AMERICA CA
|BOLÍVAR
|J40528003
|OPERADORA LAS AMERICA CA
|BOLÍVAR
|J40535996
|COMERCIALIZADORA CAMILIZ CA
|BOLÍVAR
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|COMERCIAL ELEONORA CA
|BOLÍVAR
|J40557961
|BODEGON SMOKEY C A
|BOLÍVAR
|J40559343
|VIVER Y CHAR D TO Y AL MAS CA
|BOLÍVAR
|J40561242
|CHARC Y EMBUT FORTALEZA DAVID
|BOLÍVAR
|J40593720
|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
|J40593720
|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
|J40593720
|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
|J40593720
|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
|J40593720
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|BOLÍVAR
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|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
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|BILOUCH AMERICAN IMPORT CA
|BOLÍVAR
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|CHARCUTERIA TEBEAL CA
|BOLÍVAR
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|BODEGON MARIACLARA CA
|BOLÍVAR
|J40710482
|COMERCIAL MUNDO MUJER CA
|BOLÍVAR
|J40710482
|COMERCIAL MUNDO MUJER CA
|BOLÍVAR
|J40728525
|BODEGON DEL REY ARTURO CA
|BOLÍVAR
|J40745102
|INV Y VARI MI PRIMER NIETO CA
|BOLÍVAR
|J40766709
|INVERSIONES J P CA
|BOLÍVAR
|J40771639
|ALIMENTOS LA FELICIDAD C A
|BOLÍVAR
|J40771639
|ALIMENTOS LA FELICIDAD C A
|BOLÍVAR
|J40784735
|D PASO EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J40786946
|CARNI Y CHARC HNOS CHACIN C A
|BOLÍVAR
|J40791481
|Y NOS VAMOS PA LA RUMBA CA
|BOLÍVAR
|J40797463
|BODEGON EL BOTALON CA
|BOLÍVAR
|J40812741
|DISTRIBUIDORA CARIBE MAR CA
|BOLÍVAR
|J40853371
|BODEGON Y CARNICERIA CABEZA
|BOLÍVAR
|J40875133
|SERVIC Y SUMIN VALOMI CA
|BOLÍVAR
|J40876779
|LA CAVA MARKET CA
|BOLÍVAR
|J40892488
|COMERCIAL LUCKY 18 CA
|BOLÍVAR
|J40893423
|CHARCU Y CARNICO MEDELLIN CA
|BOLÍVAR
|J40896714
|INVERSIONES AA 2020 CA
|BOLÍVAR
|J40896714
|INVERSIONES AA 2020 CA
|BOLÍVAR
|J40899807
|BODEGON LA NENA CA
|BOLÍVAR
|J40913776
|V Y V EMMAUEL DIOS CON N CA
|BOLÍVAR
|J40925913
|FRIGO MY OWN BUSINESS CA
|BOLÍVAR
|J40933252
|FRIGORIFICO GRAN BOVINO CA
|BOLÍVAR
|J40933433
|CARNI Y CHARCU MACHACA CA
|BOLÍVAR
|J40949558
|CARNI EL ZAMURO BLANCO CA
|BOLÍVAR
|J40958955
|EL TRIANGULO DE BELISARIO CA
|BOLÍVAR
|J41005991
|BACO S 93 CA
|BOLÍVAR
|J41049857
|COMERCIAL ROCCA V C A
|BOLÍVAR
|J41049857
|COMERCIAL ROCCA V C A
|BOLÍVAR
|J41053605
|INVERSIONES DSG CA
|BOLÍVAR
|J41054988
|COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM
|BOLÍVAR
|J41054988
|COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM
|BOLÍVAR
|J41054988
|COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM
|BOLÍVAR
|J41054988
|COMERCIAL LA MONUMENTAL CEM
|BOLÍVAR
|J41061491
|IMPORTADORA LUISA CA
|BOLÍVAR
|J41074923
|ABAS Y BODE LA DINAS YORIS CA
|BOLÍVAR
|J41093852
|MI BODEGUITA EXPRESS CA
|BOLÍVAR
|J41111002
|DIST E INV BECARA 1 C A
|BOLÍVAR
|J41114363
|INV MELVICRIC CA
|BOLÍVAR
|J41152973
|COMERCIAL SUPER CENTRO CA
|BOLÍVAR
|J41159847
|VIVERES SIPAO 2031 CA
|BOLÍVAR
|J41169234
|BODEG Y EXQUIS MIGUEL FRID CA
|BOLÍVAR
|J41169234
|BODEG Y EXQUIS MIGUEL FRID CA
|BOLÍVAR
|J41222480
|MARGARINA EXPRESS C A
|BOLÍVAR
|J41244412
|COMERCIAL EXITO 168 CA
|BOLÍVAR
|J41257135
|SUPER BODEGON LOLA CA
|BOLÍVAR
|G20010835
|ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA C A
|CARABOBO
|J07529677
|CARNIC Y CHARG MARIARA S A
|CARABOBO
|J07537361
|AUTOMERCADO EL PALITO C A
|CARABOBO
|J07541813
|GUATAPARO EXPRESS MARKET C A
|CARABOBO
|J07548566
|ABASTOS LA SUCESORA SRL
|CARABOBO
|J29454293
|DISTRIBUIDOR G C CA
|CARABOBO
|J29532639
|CAMPERO CA
|CARABOBO
|J29589061
|GRAN FERIA DEL CAMPO C A
|CARABOBO
|J29589061
|GRAN FERIA DEL CAMPO C A
|CARABOBO
|J29589061
|GRAN FERIA DEL CAMPO C A
|CARABOBO
|J29589061
|GRAN FERIA DEL CAMPO C A
|CARABOBO
|J29589061
|GRAN FERIA DEL CAMPO C A
|CARABOBO
|J29631021
|INVERSIONES TOUMA C A
|CARABOBO
|J29676313
|AIRES DE TRINCHERAS C A
|CARABOBO
|J29700203
|CHARCUTERIA CAMPO LINDO C A
|CARABOBO
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|LUQUE IMPORT DE VENEZUELA
|CARABOBO
|J29767340
|INVERSIONES IVAMACIE CA
|CARABOBO
|J29798025
|COMERCIALIZADORA PREARSA CA
|CARABOBO
|J29841233
|DIST DE CARNES LOS MERCADOS C
|CARABOBO
|J29871754
|GRAN FERIA HORTALIZAS PTO CAB
|CARABOBO
|J29908807
|TIYETA ONNEMAJER PENNENME CA
|CARABOBO
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|CHARCUTERIA SAN BENITO CA
|CARABOBO
|J30087189
|FRIGORIFICO BAILADORES SRL CA
|CARABOBO
|J30094268
|ABASTO JHONNY CA
|CARABOBO
|J30384158
|FRIGORIFICO VENEZUELA CA
|CARABOBO
|J30476350
|AUTOMERCADO LA PORTUGUESA C A
|CARABOBO
|J30476350
|AUTOMERCADO LA PORTUGUESA C A
|CARABOBO
|J30476350
|AUTOMERCADO LA PORTUGUESA C A
|CARABOBO
|J30476350
|AUTOMERCADO LA PORTUGUESA C A
|CARABOBO
|J30609378
|CHARCUTERIA EL ANGEL DEL DEST
|CARABOBO
|J30714575
|COMERCIALIZADORA KROMI MARKET
|CARABOBO
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|MINI PACK LA LIBANES II CA
|CARABOBO
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|GRAN POLLO TROPICAL CA
|CARABOBO
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|AUTOMERCADO LAS LLAVES CA
|CARABOBO
|J30933458
|AUTOMERCADO LAS LLAVES CA
|CARABOBO
|J30933458
|AUTOMERCADO LAS LLAVES CA
|CARABOBO
|J30933458
|AUTOMERCADO LAS LLAVES CA
|CARABOBO
|J30988471
|SUMINIST DE GRANOS SUGRACA CA
|CARABOBO
|J30988471
|SUMINIST DE GRANOS SUGRACA CA
|CARABOBO
|J31139917
|COOPERATIVA MARIA VIANNEY XX
|CARABOBO
|J31145641
|TERRASET CA
|CARABOBO
|J31168627
|INVER MIEL Y CHAMPANG CA
|CARABOBO
|J31168627
|INVER MIEL Y CHAMPANG CA
|CARABOBO
|J31184715
|MULTICARNES MARIANA C A
|CARABOBO
|J31414775
|AVIKEL CA
|CARABOBO
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|AUTOMERCADO EL HATO CA
|CARABOBO
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|ASOC COOPERATIVA CINARUCO RL
|CARABOBO
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|AUTOMERCADO MERCAPLAZA CA
|CARABOBO
|J31625339
|FLETES MAYALI 2006 CA
|CARABOBO
|J31682930
|PROCESADORA D ALIMENT 2007 CA
|CARABOBO
|J31700100
|DISTRIBUIDORA ITALPORTU CA
|CARABOBO
|J31721627
|DIST FRU VERD Y HORT YAI FER
|CARABOBO
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|INVERSIONES FATI MIRANDA CA
|CARABOBO
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|SUPER ABASTOS EL TURISTA C A
|CARABOBO
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|MINIMERCADO GRAN XING CA
|CARABOBO
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|SUMINISTROS F1 C A
|CARABOBO
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|DIST LA PUERTA DE TRUJILLO CA
|CARABOBO
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|DISTRIBUI LA PUERTA ANDINA CA
|CARABOBO
|J40147599
|DIST VALLE ESPERANZA 2015 CA
|CARABOBO
|J40181049
|FRIGORIFICO LOS TRUJILLANO CA
|CARABOBO
|J40215755
|LA ISABELICA SUPER MARKET CA
|CARABOBO
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|MINI WALMART EXPRESS CA
|CARABOBO
|J40258177
|FRIGORIF CARN EL TERMINAL CA
|CARABOBO
|J40271085
|INVERSIONES LA NUEVA COLONIA
|CARABOBO
|J40295765
|INVERSIONES VIVER FRUT C A
|CARABOBO
|J40313485
|EL REY DEL PLATANO 2013 CA
|CARABOBO
|J40371466
|KADMIEL 2014 CA
|CARABOBO
|J40371466
|KADMIEL 2014 C A
|CARABOBO
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|EPIKO CA
|CARABOBO
|J40413122
|INVERSIONES INTER RCF C A
|CARABOBO
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|INVERSIONES AKOKAN CA
|CARABOBO
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|PESCADERIA GOLDEN FISH CA
|CARABOBO
|J40506645
|FRIGO CARNES IL NONNO CA
|CARABOBO
|J40532921
|INVERSIONE RUTHGENMAR 2015 CA
|CARABOBO
|J40579373
|AUTOMERCADO EL PARQUE 2015 CA
|CARABOBO
|J40602277
|CARNICERIA LOS COLINA C A
|CARABOBO
|J40671355
|DISTRIBUIDORA LA BONANZA 90
|CARABOBO
|J40684451
|REPRESENTACIONES UVA 2015 CA
|CARABOBO
|J40746050
|BODEGON Y ABASTO EL CHUCHERA
|CARABOBO
|J40747598
|FRIGORIFICO Y AGROPEC EL BOOM
|CARABOBO
|J40787285
|INVERSIONES GEORGIS J R S CA
|CARABOBO
|J40787285
|INVERSIONES GEORGIS JRS CA
|CARABOBO
|J40800375
|SDC INVERSIONES CA
|CARABOBO
|J40816070
|COMERCIALIZADORA MAMA NORIS
|CARABOBO
|J40849239
|ABASTO WILPRO CA
|CARABOBO
|J40850862
|INVERSIONES CAMPOS 2021 CA
|CARABOBO
|J40880548
|ABASTO Y LICORERIA PARAISO C
|CARABOBO
|J40900172
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|CARABOBO
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|CHARC Y FRIG LUISMA Y FAMILIA
|CARABOBO
|J40918152
|CHARCUTERIA NAYFRES CA
|CARABOBO
|J40920262
|COMERC EL CENTAVO MENOS JG CA
|CARABOBO
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|COMERCIALIZADORA QUIRFER CA
|CARABOBO
|J40934388
|COMERCIAL TIRELLA CA
|CARABOBO
|J40946367
|AGRO GRANOS LOPEZ 2017 CA
|CARABOBO
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|CHARCUTERIA Y VIVERES VIP C A
|CARABOBO
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|BIG MARKET ISABELICA CA
|CARABOBO
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|BODEGON REYES AB CA
|CARABOBO
|J40971214
|BODEGON REYES AB CA
|CARABOBO
|J40978757
|CHAR EL BUEN SAB Y ALG MAS CA
|CARABOBO
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|CHARCUTERIA CASA ALFONZO CA
|CARABOBO
|J40992610
|CARNICERIA GUARANI CA
|CARABOBO
|J40999137
|ABAS CARN CHA EL CANTAURO SEN
|CARABOBO
|J41001664
|CHARC SAN MIG ARC LS GUAYOS
|CARABOBO
|J41005496
|INVERSIONES BILLY Y BILL CA
|CARABOBO
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|SANTO CRISTO D LA GRITA JY CA
|CARABOBO
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|ALIMENTOS LA GRAN VALENCIA CA
|CARABOBO
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|INVE LOS HERMANOS SILVA CA
|CARABOBO
|J41025499
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|CARABOBO
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|ALIMENTOS ALFA CA
|CARABOBO
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|CARABOBO
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|INVERSIONES L PRIAS CA
|CARABOBO
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|CARABOBO
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|CARABOBO
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|INVERSIONES ANTONEL 2017 CA
|CARABOBO
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|INVERSIONES ABEL CA
|CARABOBO
|J41117886
|INVERSIONES ABEL CA
|CARABOBO
|J41118735
|MINI MARKET BETO CA
|CARABOBO
|J41118735
|MINI MARKET BETO CA
|CARABOBO
|J41118735
|MINI MARKET BETO CA
|CARABOBO
|J41151347
|MINI MARKET LOS CHAMAQUITOS
|CARABOBO
|J41151347
|MINI MARKET LOS CHAMAQUITOS
|CARABOBO
|J41153159
|COMERCIALI DE ALIMEN C Y D 21
|CARABOBO
|J41183764
|BANADORA MARKET CA
|CARABOBO
|J29761541
|M Y T DISTRIBUCIONES C A
|COJEDES
|J40135521
|EURO MARKET EXPRESS CA
|COJEDES
|J40923761
|SUPERMERCAD LA BICICLETA 2017
|COJEDES
|G20011754
|EMP PROP SOC WABINOKOIDA DELT
|DELTA AMACURO
|G20012848
|EMPRE SOCIA ALIMEN URACOA S A
|DELTA AMACURO
|J29573451
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|DISTRITO CAPITAL
|J40428280
|INVERSIONES MARYORI 1213 CA
|DISTRITO CAPITAL
|J40428280
|INVERSIONES MARYORI 1213 CA
|DISTRITO CAPITAL
|J40429836
|BODEGA VILLA AVILA C A
|DISTRITO CAPITAL
|J40429836
|BODEGA VILLA AVILA C A
|DISTRITO CAPITAL
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|ASOC COOPERATIVA SALZAZON RS
|DISTRITO CAPITAL
|J40491574
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|DISTRITO CAPITAL
|J40493219
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|DISTRITO CAPITAL
|J40496104
|INVERS KAMI Y SOFI HL 7080 CA
|DISTRITO CAPITAL
|J40505761
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|DISTRITO CAPITAL
|J40509859
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|DISTRITO CAPITAL
|J40519290
|PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA
|DISTRITO CAPITAL
|J40519290
|PANAD PAST Y CHAR EL UNIDO CA
|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
|J40569300
|ABAS Y CARNI EL GRAN YO SOY
|DISTRITO CAPITAL
|J40575085
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
|J40602081
|SUMINISTROS BELLAMED CA
|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
|J40647370
|INVERSIONES ALNAVIC C A
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|J40835071
|INV HERMANOS ZAMBRANO 2018 CA
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|DISTRITO CAPITAL
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|DISTRITO CAPITAL
|J40908871
|INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA
|DISTRITO CAPITAL
|J40908871
|INVERSIONES EL PIRRY 1304 CA
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|INVERSIONES G B 21 CA
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|INVERSIONES ALEXALI 2017 C A
|DISTRITO CAPITAL
|J41005635
|INVERSIONES ALEXALI 2017 C A
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|INVERSIONES DK 0402 CA
|DISTRITO CAPITAL
|J41152854
|INVERSIONES DK 0402 CA
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|COMERCIALIZADORA ANAVICT CA
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|TRANSPORTE MERCAHOGAR CA
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|INVERSIO LA VICTORIA 2010 CA
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|SUPERMERCADO SAN TAELLA C A
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|INVERSIONES CASA DEL LLANO CA
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|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA
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|J40404326
|INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA
|GUÁRICO
|J40404326
|INVERSIONES HERMANOS ZOBRA CA
|GUÁRICO
|J40415373
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|GUÁRICO
|J40500413
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|J40505032
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|GUÁRICO
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|INVERSIONES FATSAADRY CA
|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|J40722900
|INVERS GRAN VICTORIA 2015 CA
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|J40733769
|ALEJANDRO INVERSIONES CA
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|INVERSIONES CARUCI CA
|GUÁRICO
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|INVERSIONES CARUCI CA
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|GUÁRICO
|J40755578
|INVERSIONES FRAY CAR C A
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|GUÁRICO
|J40875034
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|GUÁRICO
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|INVERSIONES F O C A
|GUÁRICO
|J40891613
|DON PEDRO JP CA
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|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|GUÁRICO
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|FAMILY MARKET S K CA
|GUÁRICO
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|FAMILY MARKET S K CA
|GUÁRICO
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|FAMILY MARKET S K CA
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|INVERSIONES LA PUERTA 2017 CA
|GUÁRICO
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|GUÁRICO
|J41012469
|BODEGA EL NEGRO 2017 CA
|GUÁRICO
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|DISTRIB INVER ALFREDOS 2017
|GUÁRICO
|J41057636
|INVER HERMANOS BOLIVAR 1985
|GUÁRICO
|J41062958
|INVERSIONES POLANCO 2018 CA
|GUÁRICO
|J41068119
|INVERSIONES MMK CA
|GUÁRICO
|J41116335
|DISTRIBUIDORA Y BODEGON MM CA
|GUÁRICO
|J41127364
|BODEGON EL GRAN MAUTE CA
|GUÁRICO
|J41128027
|INVERSIONES EL RUSSO IV CA
|GUÁRICO
|J41134169
|INVERSIONES LAS MERCEDES 2018
|GUÁRICO
|J41146153
|INVERSIONES J A 2018 CA
|GUÁRICO
|J41149054
|INV LA CARIDAD DEL COBRE 2018
|GUÁRICO
|J41161229
|INVERSIONES ISANEST CA
|GUÁRICO
|J41161246
|DISTRIBUIDORA VENEZUELA CA
|GUÁRICO
|J41166828
|LA MAZADA C A
|GUÁRICO
|J41166828
|LA MAZADA C A
|GUÁRICO
|J41185345
|DISTRIBUIDORA MAMA PANCHA 362
|GUÁRICO
|J41185345
|DISTRIBUIDORA MAMA PANCHA 362
|GUÁRICO
|J41209746
|INVERSIONES KINBANGANO CA
|GUÁRICO
|J41238023
|WILLYMAR 3000 CA
|GUÁRICO
|J41238023
|WILLYMAR 3000 CA
|GUÁRICO
|J41246423
|INV JOSE G HERNANDEZ 1810 CA
|GUÁRICO
|G20008602
|EMPR MIXT SOC PORC D ALBA SA
|LARA
|G20008602
|EMP MIX SOC PORCINOS DEL ALBA
|LARA
|G20012181
|FMBR RESER ACT GRAL FELIX A V
|LARA
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|SUPERMERCADO LA PALMA CA
|LARA
|J08501279
|SUPERMERCADO LA PALMA CA
|LARA
|J08501279
|SUPERMERCADO LA PALMA CA
|LARA
|J08512511
|MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA
|LARA
|J08512511
|MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA
|LARA
|J08512511
|MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA
|LARA
|J08512511
|MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA
|LARA
|J08512511
|MERC MAYOR DE ALIMEN BARQ CA
|LARA
|J08516398
|COMERCIAL RODPER C A
|LARA
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|CARN Y C ALTAGRACIA SRL
|LARA
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|AUTOMERCADO PALACIO CHINO CA
|LARA
|J29388960
|AUTOMERCADO PALACIO CHINO CA
|LARA
|J29388960
|AUTOMERCADO PALACIO CHINO CA
|LARA
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|RAAM INTERNATIONAL CA
|LARA
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|COMERCIAL ELEVEN C A
|LARA
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|JD ANGULO 2008 CA
|LARA
|J29581873
|MULTICENTER MIRAFLORES C A
|LARA
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|EL RAYO CA
|LARA
|J29628155
|INVERSIONES LA BARINESA CA
|LARA
|J29642620
|LIC Y ABAST EL BODE DE DANIEL
|LARA
|J29689803
|ASOC COOPERATIVA AVENSERVI RL
|LARA
|J29689803
|ASOC COOPERATIVA AVENSERVI RL
|LARA
|J29689967
|ESPLENDOR CA
|LARA
|J29710104
|COMERCIAL MEGA POPULAR C A
|LARA
|J29710104
|COMERCIAL MEGA POPULAR C A
|LARA
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|ESPERANZA PARA UN FUTURO 103
|LARA
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|LOS GRANDE ALMAC HAPPY DAY CA
|LARA
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|BODEGON DON SIMON G L CA
|LARA
|J29811498
|BODEGON DON SIMON G L CA
|LARA
|J29811531
|GRUPO HG DE VENEZUELA CA
|LARA
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|CHARCUT SAN ANTONIO BURGUE CA
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|COMERCIAL TODAS BELLAS CA
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|CORPORACION BLESS CA
|LARA
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|BODEG EL ANGAR EN YARITAG CA
|LARA
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|BODEGON MAGANAZ CA
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|LA MOZZARELLA CHARCUTERIA C A
|LARA
|J30371365
|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
|J30371365
|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
|J30371365
|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
|J30371365
|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
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|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
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|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
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|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
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|FRIGORIFICO LA POLLERA CA
|LARA
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|COMERC AGRIC DOMINGUEZ CA
|LARA
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|COMERC DRAGON DE ORO CA
|LARA
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|LARA
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|NUEVO SIGLO CA
|LARA
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|DISTRIBUIDORA LA CASA AZUL CA
|LARA
|J31104138
|DISTRIBUIDORA LA CASA AZUL CA
|LARA
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|PERFUMERIA ROYAL CENTER C A
|LARA
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|PESCAD EL EMPERADOR DEL MAR
|LARA
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|COMERCIAL JHONY XUE CA
|LARA
|J31207801
|COMERCIAL JHONY XUE CA
|LARA
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|INVERSIONES NOHELY CA
|LARA
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|COMERCIALIZADORA ROPER C A
|LARA
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|COMERCIAL SU ADELA C A
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|SUPERMERCADO LO MAXIMO C A
|LARA
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|COMERCIAL LIANG CA
|LARA
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|EL BODEGON DE PAPILO C A
|LARA
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|GRAN OFERTON TOCUYANO CA
|LARA
|J31544256
|GRAN OFERTON TOCUYANO CA
|LARA
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|GRAN OFERTON TOCUYANO CA
|LARA
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|LA ZARAGOZA CA
|LARA
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|COMERC GRAN VIA DL CENTRO SRL
|LARA
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|COMERCIAL INGINIO CA
|LARA
|J31758126
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|LARA
|J40041365
|BENDICIONES DEL CAMPO CA
|LARA
|J40041365
|BENDICIONES DEL CAMPO CA
|LARA
|J40041365
|BENDICIONES DEL CAMPO CA
|LARA
|J40044948
|COMERCIALIZADORA CARVI CA
|LARA
|J40044948
|COMERCIALIZADORA CARVI CA
|LARA
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|CONFITERIA YUWU CA
|LARA
|J40059491
|CONFITERIA YUWU CA
|LARA
|J40059491
|CONFITERIA YUWU CA
|LARA
|J40059491
|CONFITERIA YUWU CA
|LARA
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|SUPERMERCADO CAMILIN CA
|LARA
|J40335244
|AGROP Y MEZCLAD SAN ANTONIO
|LARA
|J40391431
|FRUTERIA GUAROS DE LARA 1 C A
|LARA
|J40418531
|DISTRIB DE LICORES HNOS BA CA
|LARA
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|LA VICTORIA ABOUTRABA CA
|LARA
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|SUPER FERIA LA MANZANA 61 C A
|LARA
|J40503712
|DISTRIBUIDORA EL TIO 2014 CA
|LARA
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|MAXI COMBO CA
|LARA
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|PABLO SUS HIJOS C A
|LARA
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|COMER LICOR Y VIV CARABOBO CA
|LARA
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|INVERSIONES EMACOL CA
|LARA
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|VARIEDADES EL CHINO FELIZ CA
|LARA
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|COMERCIALIZ EL GRAN ESFU CA
|LARA
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|FRUTAS Y VERDURAS CHIGUARA
|LARA
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|FRUT HORT MI GRAN COSECHA C A
|LARA
|J40582538
|COM BENDI DE DIOS ISAIAS 55 1
|LARA
|J40587591
|MEGA MERCADO GALLARDO CA
|LARA
|J40605030
|DISTRIBUIDORA AC17 CA
|LARA
|J40633220
|INVERSIONES TORO FUERTE C A
|LARA
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|PROAL LA NEGRA C A
|LARA
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|SOREMET C A
|LARA
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|COMERCIALIZADORA DRAGON FENIX
|LARA
|J40731570
|DISTRIBUIDO LA CEIBA 2021 CA
|LARA
|J40731570
|DISTRIBUIDO LA CEIBA 2021 CA
|LARA
|J40731570
|DISTRIBUIDO LA CEIBA 2021 CA
|LARA
|J40731570
|DISTRIBUIDO LA CEIBA 2021 CA
|LARA
|J40732847
|INV DE ALIMENTOS EL PORVENIR
|LARA
|J40784434
|INV HERMANOS CRESPO 2016 CA
|LARA
|J40789835
|EL EMPERADOR MG C A
|LARA
|J40790404
|LUNCHERIA SANTA INES LA 55 A
|LARA
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|SUPERMERCADO YASMIN DE QUIBOR
|LARA
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|FERIA EL SANTO CRISTO CA
|LARA
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|DISTRB Y COMERC CASABLANCA
|LARA
|J40833789
|COMERCIALIZADORA CC 31 CA
|LARA
|J40844387
|AGROPECUARIA LISMAR 17 CA
|LARA
|J40851438
|SEGOMARKET CA
|LARA
|J40851438
|SEGOMARKET CA
|LARA
|J40851438
|SEGOMARKET CA
|LARA
|J40858762
|SUPER MARKET WORLD C A
|LARA
|J40887795
|INVERSIONES GRANO DE MOSTAZA
|LARA
|J40897524
|INVER LA BENDICI DE DIOS 3 3
|LARA
|J40914510
|DISTRIBUIDORA LA NUEVA ERA CA
|LARA
|J40914510
|DISTRIBUIDORA LA NUEVA ERA CA
|LARA
|J40914737
|DISTRIBUIDORA MARIFER 2016 CA
|LARA
|J40914737
|DISTRIBUIDORA MARIFER 2016 CA
|LARA
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|INVER HERMANOS PERAZA 2016 CA
|LARA
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|SUPPLY MARKETS BQTO C A
|LARA
|J40936616
|SUPPLY MARKETS BQTO C A
|LARA
|J40936616
|SUPPLY MARKETS BQTO C A
|LARA
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|LARA
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|TODO MARKET EXPRESS QUIBOR CA
|LARA
|J40952479
|TODO MARKET EXPRESS QUIBOR CA
|LARA
|J40952479
|TODO MARKET EXPRESS QUIBOR CA
|LARA
|J40968471
|INV EL CARRITO D LAS COMPRAS
|LARA
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|LARA
|J40994061
|DISTRIBUIDORA MENDOZA CASTILL
|LARA
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|COMERC Y DISTR MERIZZO CA
|LARA
|J41015693
|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
|J41015693
|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
|J41015693
|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
|J41015693
|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
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|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
|J41015693
|SUPERMER Y COMERC LA CEIBA CA
|LARA
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|BODEGA W Y M CA
|LARA
|J41023679
|BODEGA W M CA
|LARA
|J41024465
|INV IYA FILIPENSES 4 19 C A
|LARA
|J41024465
|INV IYA FILIPENSES 4 19 C A
|LARA
|J41028995
|GRAN VIV Y HORT DON CAR MC CA
|LARA
|J41067126
|DELCAVEN 21 CA
|LARA
|J41069870
|ABASTOS FOOD SERVICE CA
|LARA
|J41069960
|COMERCIALIZADORA JME 2017 CA
|LARA
|J41089980
|DISTRIBU COMERCIA MIGUEL JOSE
|LARA
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|DIST Y COMERCIALIZADO CLM CA
|LARA
|J41098963
|MEGA INVERSIONES DETODITO CA
|LARA
|J41108684
|DISTRIBUIDORA VJB 2018 CA
|LARA
|J41109607
|BODEGON LA FORTALEZA 2016 C A
|LARA
|J41113961
|COMERCIALIZA JIANNA VALENTINA
|LARA
|J41113961
|COMERCIALIZA JIANNA VALENTINA
|LARA
|J41113961
|COMERCIALIZA JIANNA VALENTINA
|LARA
|J41119740
|INVERSIONES MI ANGEL 2040 CA
|LARA
|J41122515
|INVERSIONES Y ALIMENTOS ROLAR
|LARA
|J41123145
|INV Y COMERCIA EL MAIZAL 2009
|LARA
|J41126391
|AGROCOMERCIALIZ DL CAMP 2018
|LARA
|J41128339
|COMERCIALI Y DISTRI MAKLAS CA
|LARA
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|INVERSIONES MANA DE DIOS CA
|LARA
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|COMERC Y DIST LAS CAMELIAS CA
|LARA
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|COMERCIALIZ Y DISTRI ENMAUS
|LARA
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|INV Y COMERCIA BENDI D LO ALT
|LARA
|J41147580
|INVERSIONES MARCHAN Y LOBATON
|LARA
|J41154968
|SEGREW 2018 CA
|LARA
|J41154968
|SEGREW 2018 CA
|LARA
|J41156980
|INVERSIONES AETM CA
|LARA
|J41165295
|DISTRIBUIDORA LM 2101 CA
|LARA
|J41168705
|EL AREPONCITO CA
|LARA
|J41168705
|EL AREPONCITO CA
|LARA
|J41182293
|INVERSIONES LOS PILLINOS C A
|LARA
|J41204330
|CHARCU VIVERES MYR CA
|LARA
|J41234542
|COMERCIALIZADORA D R 2407
|LARA
|J41240277
|COMERCIALIZADORA ADRIAN22 CA
|LARA
|J41275029
|DISTRIBUIDORA C A D CA
|LARA
|J41280256
|INVERSIONES MARIJO 2019 CA
|LARA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
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|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
|J00167552
|SUPERMERCADOS UNICASA CA
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|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
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|SUPERMERCADOS UNICASA CA
|MÉRIDA
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|MÉRIDA
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|MÉRIDA
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|MÉRIDA
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|ABASTOS PARRA C A
|MÉRIDA
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|ABASTOS EL VIGIA CA
|MÉRIDA
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|ABT CARN CHARC LICOR LA MARIT
|MÉRIDA
|J29769438
|POLLOS Y CHARC BUBUQUI III CA
|MÉRIDA
|J29819888
|L & P VIVERES Y LICORES C A
|MÉRIDA
|J29819888
|L & P VIVERES Y LICORES C A
|MÉRIDA
|J30413655
|COMERCIAL LA TORRE CA
|MÉRIDA
|J31083852
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|MÉRIDA
|J31388963
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|MÉRIDA
|J31542582
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|MÉRIDA
|J31717335
|LA DESPENSA EXPRESS CA
|MÉRIDA
|J31751823
|TODO BURGUER LOS ANDES CA
|MÉRIDA
|J40166222
|COMERC TU PUNTO DE COMPRAS CA
|MÉRIDA
|J40166222
|COMERC TU PUNTO DE COMPRAS CA
|MÉRIDA
|J40166222
|COMERC TU PUNTO DE COMPRAS CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
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|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
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|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
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|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40223601
|EMPRESAS JUNIOR CA
|MÉRIDA
|J40438263
|DIST D ALIMENTOS LA FORTALEZA
|MÉRIDA
|J40438263
|DIST D ALIMENTOS LA FORTALEZA
|MÉRIDA
|J40457179
|PROCESADORA SANTA MARTHA CA
|MÉRIDA
|J40457179
|PROCESADORA SANTA MARTHA CA
|MÉRIDA
|J40587572
|COMERC LA FLOR D EL VIGIA CA
|MÉRIDA
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|DISTRIBUIDORA ARTEDUS CA
|MÉRIDA
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|D MERCEDES BODEGON C A
|MÉRIDA
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|QUESOS Y ALGO MAS CA
|MÉRIDA
|J41002282
|INVERSIONES ARTEDU R CA
|MÉRIDA
|J41048146
|MER DE ALIMEN SURT LOS ANDES
|MÉRIDA
|J41120812
|ABASTO Y CAR EL VALLE ANDINO
|MÉRIDA
|J00052131
|PANADERIA BUENA VISTA C A
|MIRANDA
|J00071382
|MATADERO MAELLA CA
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ III S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ III S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ III S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ III S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ III S R L
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ CA
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ CA
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ CA
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ CA
|MIRANDA
|J00081160
|AUTOMERCADO LUZ CA
|MIRANDA
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|DISTRIBUIDORA CIBADE CA
|MIRANDA
|J00136702
|DISTRIBUIDORA CIBADE CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MANUFACTURAS UNICEN C A
|MIRANDA
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|SUPERMERCADO LA FRAMBUESA CA
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|MIRANDA
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|SUPERM BRISAS DE MARIPEREZ CA
|MIRANDA
|J00177719
|SUPERM BRISAS DE MARIPEREZ CA
|MIRANDA
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|FRIGORIFICO PALO VERDE CA
|MIRANDA
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|AUTOMERCADO CARDOSO CA
|MIRANDA
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|ABASTOS Y LICORERI HORMITA CA
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|MIRANDA
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|ABAST Y CARN LAS MANDARIN CA
|MIRANDA
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|ABAST Y CARN ALEGRE L MATA CA
|MIRANDA
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|COMERCIAL PAITO EL GRANDE CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES DON KIRO 2007 C A
|MIRANDA
|J29379854
|INVERSIONES DON KIRO 2007 C A
|MIRANDA
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|COMERCIAL POPEYE CA
|MIRANDA
|J29382302
|COMERCIAL POPEYE CA
|MIRANDA
|J29382302
|COMERCIAL POPEYE CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|INVERSIONES LICOGERMAN CA
|MIRANDA
|J29443395
|INVERSIONES LICOGERMAN CA
|MIRANDA
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|YHVH SAMA C A
|MIRANDA
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|INVERSIONES FKH CA
|MIRANDA
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|ABASTO Y SUPERM MFWF CA
|MIRANDA
|J29500763
|INVERSIONES MWWD 2010 CA
|MIRANDA
|J29500763
|INVERSIONES MWWD 2010 CA
|MIRANDA
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|FRESH EXPRESS CA
|MIRANDA
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|PESCADERIA JORGE CUA CA
|MIRANDA
|J29544296
|COMERCIAL J G B 2024 C A
|MIRANDA
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|INV EL NOVILLO 2040 C A
|MIRANDA
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|DISTRIBUIDORA MORELY 18 C A
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|MIRANDA
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|FRIGORIFICO ELAGUILA CA
|MIRANDA
|J29601764
|FRIGORIFICO ELAGUILA CA
|MIRANDA
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|AGROPECUARIA MAICO CA
|MIRANDA
|J29653643
|CAR Y PESC EL PLAC D L CAR CA
|MIRANDA
|J29653643
|CAR Y PESC EL PLAC D L CAR CA
|MIRANDA
|J29661821
|COMERCIAL TIANRONG 2008 C A
|MIRANDA
|J29661821
|COMERCIAL TIANRONG 2008 C A
|MIRANDA
|J29661821
|COMERCIAL TIANRONG 2008 C A
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|GRUPO VARPER CA
|MIRANDA
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|SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA
|MIRANDA
|J29675903
|SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA
|MIRANDA
|J29675903
|SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA
|MIRANDA
|J29675903
|SUPERMERC LA CALIDAD 168 CA
|MIRANDA
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|ABASTOS VESUBIO CA
|MIRANDA
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|INVERSION EL GRAN ORIENTAL CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES DANIELIS 2011 CA
|MIRANDA
|J29725925
|INVERSIO BIELLA LINARES CA
|MIRANDA
|J29725925
|INVERSIO BIELLA LINARES CA
|MIRANDA
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|DISTRIBUIDORA ARACHAN CARIBE
|MIRANDA
|J29732782
|DISTRIBUIDORA ARACHAN CARIBE
|MIRANDA
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|FERIA CAMPESINA EL CABOTAJE
|MIRANDA
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|FRIGORIF EL HATO MARKET 09 CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES MIS NINAS C A
|MIRANDA
|J29844781
|COMERCIALIZADORA BATIUK CA
|MIRANDA
|J29864153
|FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA
|MIRANDA
|J29864153
|FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA
|MIRANDA
|J29864153
|FRIGORIFICO C L SEBASTIAN CA
|MIRANDA
|J29890456
|INVER LA ALEGRIA DEL CAMPO CA
|MIRANDA
|J29896084
|ABAS Y LIC MIS TRES HIJOS CA
|MIRANDA
|J29908454
|ASOC COOP ARROYO D CANDELE RL
|MIRANDA
|J29921953
|FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO
|MIRANDA
|J29921953
|FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO
|MIRANDA
|J29921953
|FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO
|MIRANDA
|J29921953
|FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO
|MIRANDA
|J29921953
|FERIA DEL PESCADO GUAICAIPURO
|MIRANDA
|J29951435
|FERIA CAMPES LA ESQ L COCO CA
|MIRANDA
|J29962436
|INVERSIONES YIR ANGEL S CA
|MIRANDA
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|FRUTAS MIRANDA NB CA
|MIRANDA
|J30055508
|EL BODEGON DE CARICUAO CA
|MIRANDA
|J30173204
|COMERCIAL ZONA COLONIAL 94 CA
|MIRANDA
|J30206541
|EL REY FRANGO POLLO BENEFI CA
|MIRANDA
|J30220649
|MAYOR D VIVER CHAR VERDUGO CA
|MIRANDA
|J30228742
|SUPERMERCADO RAGA CA
|MIRANDA
|J30228742
|SUPERMERCADO RAGA CA
|MIRANDA
|J30228742
|SUPERMERCADO RAGA CA
|MIRANDA
|J30252419
|DISTRIBUIDORA CERJER CA
|MIRANDA
|J30371691
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|MIRANDA
|J30415822
|HIPERSERVICE CA
|MIRANDA
|J30415822
|HIPERSERVICE CA
|MIRANDA
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|HIPERSERVICE CA
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|HIPERSERVICE CA
|MIRANDA
|J30415822
|HIPERSERVICE CA
|MIRANDA
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|PANAD Y PAST CANDILUZ CA
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|J30530206
|F LUNCH EL PUEBLO TEQUENO C A
|MIRANDA
|J30544555
|FRIG EL VALLE DE LAS CARNES
|MIRANDA
|J30614613
|MERCADO POPULAR PACAIRIGUA CA
|MIRANDA
|J30614613
|MERCADO POPULAR PACAIRIGUA CA
|MIRANDA
|J30634476
|FERRE VIER 2000 C A
|MIRANDA
|J30634476
|FERRE VIER 2000 C A
|MIRANDA
|J30643956
|INVERSIONES GOMEZ Y G 98 CA
|MIRANDA
|J30657447
|INVERSIONES SEBASMUEL 2011 CA
|MIRANDA
|J30657447
|INVERSIONES SEBASMUEL 2011 CA
|MIRANDA
|J30708538
|MERCADO DEL POLLO C A
|MIRANDA
|J30717111
|DIST Y COMERCIA SAMUEL 2827
|MIRANDA
|J30722819
|L MANS FRUT CRIOLL A&F INV CA
|MIRANDA
|J30734127
|DISTRIBUID LA VICTORIA RG CA
|MIRANDA
|J30757120
|DIST DE CARN ANDRISCARNES CA
|MIRANDA
|J30759958
|REPRESEN EL MONARCA DL TUY CA
|MIRANDA
|J30809175
|FRIG Y BOD HERMANOS VIERA CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30810252
|HIPER MODELO CA
|MIRANDA
|J30840994
|INVERSIONES LOS JAC 5 CA
|MIRANDA
|J30840994
|INV LOS JAC 5 CA
|MIRANDA
|J30842340
|F & L 2001 CA
|MIRANDA
|J30858223
|INVERSIONES CARACAS 2002 CA
|MIRANDA
|J30864525
|COMERCIAL LISBOA NUEVA CA
|MIRANDA
|J30884436
|GRANOS LA CEIBA CA
|MIRANDA
|J30893964
|T T SINCE 2002 CA
|MIRANDA
|J30910890
|BODEGA YADE Y YULA CA
|MIRANDA
|J30910890
|BODEGA YADE Y YULA CA
|MIRANDA
|J30911188
|ABASTO EL CRIOLLO DE SARRIA
|MIRANDA
|J30918350
|INVERSIONES ABADKLEY CA
|MIRANDA
|J30965279
|DISTRIBUID RODRIGUEZ PEREIRA
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
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|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31007138
|COMERCIALIZAD CENTRO GUARENAS
|MIRANDA
|J31017932
|INVERSIONES CARPENDIE CA
|MIRANDA
|J31019239
|DISTRIBUIDORA JE 2000 CA
|MIRANDA
|J31025647
|INVERSIONES BRIBOI C A
|MIRANDA
|J31046820
|INVERSIONES LA MECA 103 CA
|MIRANDA
|J31073253
|CENTRO TOTAL COMUNERO CA
|MIRANDA
|J31155845
|INVERSIONES DEYER I CA
|MIRANDA
|J31212728
|FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL
|MIRANDA
|J31212728
|FERIA CAMPES PUEBLO CARRIZAL
|MIRANDA
|J31216138
|FRIGORIF OH QUE CARNE 2004 CA
|MIRANDA
|J31224314
|COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A
|MIRANDA
|J31224314
|COMERCIAL FRIGOVIER 2005 C A
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31252895
|EXQUISITESES MODELO CA
|MIRANDA
|J31282308
|MERCADO MI CABANA CA
|MIRANDA
|J31297176
|COMERCIAL NIKO TUY H B CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31314132
|DIA DIA SUPERMERCADOS CA
|MIRANDA
|J31400131
|FRIG Y BODEG HNOS VIERA II CA
|MIRANDA
|J31407202
|COMERCIAL CANDY SHOPS 2005 CA
|MIRANDA
|J31407206
|COMERCIAL CANDY SHOPS 2006 CA
|MIRANDA
|J31422460
|INVERSIONES JACKIE 168 CA
|MIRANDA
|J31425338
|CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA
|MIRANDA
|J31425338
|CARNIC Y PESCAD LOS BRUNOS CA
|MIRANDA
|J31458659
|COMERCIALIZADORA SOLOCARNE CA
|MIRANDA
|J31459173
|FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA
|MIRANDA
|J31459173
|FRIGORIF EL GRANDE DEL TUY CA
|MIRANDA
|J31526533
|DULCES ARTESANALES F G R G
|MIRANDA
|J31614300
|LA CASA DE LAS HORTALIZAS C A
|MIRANDA
|J31620388
|DISTRIBUIDORA DISPROAVENCA CA
|MIRANDA
|J31736210
|CARNICERIA CHARCUTERIA Y PESC
|MIRANDA
|J31763691
|COMERCIALIZADORA MILY 1193 CA
|MIRANDA
|J40003591
|INVERSIONES TODOMARKET CA
|MIRANDA
|J40014704
|EL RINCON DE ALI SIG XXI CA
|MIRANDA
|J40016524
|ASOC COOP INV BARELIMAR 2011
|MIRANDA
|J40082386
|FRESH LA CASTELLANA CA
|MIRANDA
|J40093099
|EXQUISITECES LUIKAR CA
|MIRANDA
|J40093099
|EXQUISITECES LUIKAR CA
|MIRANDA
|J40093555
|INVERSIONES YEDA E R CA
|MIRANDA
|J40128216
|BODEGON EL QUESON C A
|MIRANDA
|J40159069
|BODEGA HEYDEOMAR CA
|MIRANDA
|J40162670
|DISTRIBUID QUESO RICO 2012 CA
|MIRANDA
|J40172526
|MANICERIA BARBOZA CA
|MIRANDA
|J40181699
|INVERSIONES EL CAUDAL 1231 CA
|MIRANDA
|J40192264
|SUPERMERCADO VISTA LINDA CA
|MIRANDA
|J40192264
|SUPERMERCADO VISTA LINDA CA
|MIRANDA
|J40203222
|ALIMENTOS ALFRECA CA
|MIRANDA
|J40210704
|DISTRIB D ALIMENTOS YO SOY CA
|MIRANDA
|J40212943
|INV BODEGA QUERIDOS CHAMOS CA
|MIRANDA
|J40214960
|CORPORACION RM 2424 CA
|MIRANDA
|J40221485
|BODEGA YASNELLY C A
|MIRANDA
|J40236432
|LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL
|MIRANDA
|J40236432
|LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL
|MIRANDA
|J40236432
|LACT Y EMB LA QUINTA ORIENTAL
|MIRANDA
|J40257902
|CHARCUTER Y VIVERES OMOMI CA
|MIRANDA
|J40307007
|BODEGA EL RINCON POLIFIBRA CA
|MIRANDA
|J40308793
|DISTRIBUIDORA EL FIESTERO CA
|MIRANDA
|J40314444
|LA PERLA DEL SUR CA
|MIRANDA
|J40332714
|INVERSIONES JJRC 2013 C A
|MIRANDA
|J40332714
|INVERSIONES JJRC 2013 C A
|MIRANDA
|J40332714
|INVERSIONES JJRC 2013 C A
|MIRANDA
|J40333442
|INV PARAD POLLO D CUA JJ 2209
|MIRANDA
|J40336506
|PHX SS C A
|MIRANDA
|J40336506
|PHX SS C A
|MIRANDA
|J40336506
|PHX SS C A
|MIRANDA
|J40336506
|PHX SS C A
|MIRANDA
|J40346731
|COR Y GRAT EN L MAN DEL SENOR
|MIRANDA
|J40351049
|INVERSIONES ANUNAQUIS CA
|MIRANDA
|J40363705
|AGROCULTIVOS VEL PAESE CA
|MIRANDA
|J40417363
|INVERSIONES SORYROS 2015 CA
|MIRANDA
|J40417363
|INVERSIONES SORYROS 2015 CA
|MIRANDA
|J40425193
|ALIM AG NUEVO AMANECER CA
|MIRANDA
|J40435649
|INVERSIONES FENI JYC CA
|MIRANDA
|J40436934
|INVERSIONES D JESUS JFC 0721
|MIRANDA
|J40436934
|INVERSIONES D JESUS JFC 0721
|MIRANDA
|J40440394
|ABAST Y LICORER MORENO M 2021
|MIRANDA
|J40443678
|INVERSIONES WYM 777 CA
|MIRANDA
|J40448571
|INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA
|MIRANDA
|J40448571
|INVER LA PRAD DEL TUY 2014 CA
|MIRANDA
|J40449075
|INV GRACIAS A JEHOVA 2014 CA
|MIRANDA
|J40467240
|INV FRIG QUE CARNE 19 11 CA
|MIRANDA
|J40468839
|INVERSIONES DESIMAR 2030 CA
|MIRANDA
|J40468839
|INVERSIONES DESIMAR 2030 CA
|MIRANDA
|J40477843
|ABAST Y LICO LA BATEA 2005 CA
|MIRANDA
|J40482802
|FRIGORIFICO CATALANO RIO CHIC
|MIRANDA
|J40484074
|INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA
|MIRANDA
|J40484074
|INVER EL CAPATAZ DEL TUY CA
|MIRANDA
|J40484255
|INVER HERNOS BERMUDEZ 6 HB CA
|MIRANDA
|J40503390
|EURO PAN DYV CA
|MIRANDA
|J40510318
|ABAST FRUT LAS GORDITAS 2014
|MIRANDA
|J40517659
|INVER EL REY DE LA FORTALEZA
|MIRANDA
|J40517659
|INVER EL REY DE LA FORTALEZA
|MIRANDA
|J40521823
|FRIGORIFICO D CACHE N W C A
|MIRANDA
|J40521939
|COMERCIAL MAMA TILA 070 F C
|MIRANDA
|J40523000
|VARIEDADES EL BOTALON CA
|MIRANDA
|J40527020
|DISTRIBUIDORA GOES 2111 CA
|MIRANDA
|J40529179
|INVERSIONES JE22 CA
|MIRANDA
|J40531966
|ABASTOS EL SENOR DE LOS MILAG
|MIRANDA
|J40533645
|INVERSIONES CAMIGUEL C A
|MIRANDA
|J40542575
|FRUTERIA 4272 CA
|MIRANDA
|J40542575
|FRUTERIA LUZ 4272 CA
|MIRANDA
|J40549319
|INV EL GRN BODEGON DEL TUY CA
|MIRANDA
|J40551750
|INV LOS TRES HERMANOS SIGLO X
|MIRANDA
|J40559870
|DISTRIBUIDORA TOROMAR 2007 CA
|MIRANDA
|J40568130
|COMERCIAL RUBARJO GUARENAS CA
|MIRANDA
|J40580566
|BODEGA ANCARGEN C A
|MIRANDA
|J40580566
|BODEGA ANCARGEN C A
|MIRANDA
|J40580855
|INVERSIONES OSMALIA C A
|MIRANDA
|J40596640
|CARNI CHAR Y VIVERES RDY 3001
|MIRANDA
|J40597975
|INVERSIONES TRES Y 57 CA
|MIRANDA
|J40618597
|INVERSION EL FORTIN DEL QUESO
|MIRANDA
|J40621758
|INVERSIONES ROSOBLANCO C A
|MIRANDA
|J40623665
|INVERSIONES TERECARL PG C A
|MIRANDA
|J40623665
|INVERSIONES TERECARL PG C A
|MIRANDA
|J40630013
|FRUTERIA TIERRA FIRME 1803
|MIRANDA
|J40634697
|INVERSIONES JIREH M E CA
|MIRANDA
|J40645330
|INVERS Y HORTALIZAS LOS WIL S
|MIRANDA
|J40646952
|INVERSIONE THE BUNKER 1204 CA
|MIRANDA
|J40652573
|INVERSIONES SEBAFRY CA
|MIRANDA
|J40653647
|INVERSIONES EL LUJO DEL PATRO
|MIRANDA
|J40665038
|INVER ANA JOSE P P 30 05 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
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|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40670082
|AUTOMERCADO EXPRESS 2707 CA
|MIRANDA
|J40677942
|INVERSIONES JHOSBERIT 2015 CA
|MIRANDA
|J40681523
|INVERSIONES JUNPIAR 2015 C A
|MIRANDA
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|INVERSIONES MARIANA Y BETANIA
|MIRANDA
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|INVERSIONES YESANYERDO 2015
|MIRANDA
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|INVERSIONES KAMADER 2021 CA
|MIRANDA
|J40715003
|INVERSIONES KAMADER 2021 CA
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|MIRANDA
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|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
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|J40806320
|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
|MIRANDA
|J40806320
|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
|MIRANDA
|J40806320
|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
|MIRANDA
|J40806320
|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
|MIRANDA
|J40806320
|INVERSIONES INVERAVI E J G CA
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|INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA
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|INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA
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|INVERSIONES DAIBELYS 2015 CA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|ALIMENTOS SERVI C A
|MIRANDA
|J40883754
|ALIMENTOS SERVI C A
|MIRANDA
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|MONTANA 3000 CA
|MIRANDA
|J40897373
|MONTANA 3000 CA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|ALIMENTOS ALAMESA CA
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|DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA
|MIRANDA
|J40955522
|DISTRIBUIDORA MUNDO TATICA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|DISTRIBUIDORA SHALOM 2016 CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
|J40987350
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|MIRANDA
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|INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA
|MIRANDA
|J40988591
|INVERSIONES WILLJO MIRCAR CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|INVERSIONES MIRANDA L Y CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
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|MIRANDA
|J41007655
|INVERSIONES EURIMAR 2020 CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES JCMD CA
|MIRANDA
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|MIRANDA
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|INVERSIONES GEORYES 2017 CA
|MIRANDA
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|CORPORACION LEMM24 CA
|MIRANDA
|J41026157
|CORPORACION LEMM24 CA
|MIRANDA
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|CHARCUTERIA LA FLOR DE ZARAZA
|MIRANDA
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|DISTRIBUIDORA A Y A 2017 CA
|MIRANDA
|J41058362
|INVERSIONES J J A 2017 CA
|MIRANDA
|J41065563
|INVERSIONES JEAMBER 2731 CA
|MIRANDA
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|F VIVERES Y HORTALIZAS MICHEL
|MIRANDA
|J41091956
|INVER HERMA TERAN ALCALA 2018
|MIRANDA
|J41093620
|INVERSIONES EUDYS Y WENDY CA
|MIRANDA
|J41094922
|INVERSIONES LIONIFER 2018 CA
|MIRANDA
|J41095649
|INVERSIONES LA PATRONA 1561
|MIRANDA
|J41104680
|INVERSIONES PROCOM 2018 CA
|MIRANDA
|J41109466
|AL GRANO Y ALGO MAS 812 CA
|MIRANDA
|J41110389
|INVERS EL BAMBU DEL TUY CA
|MIRANDA
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|FRUTERIA E Y K CA
|MIRANDA
|J41119050
|BODEGON SAINT DIEGO CA
|MIRANDA
|J41119050
|BODEGON SAINT DIEGO CA
|MIRANDA
|J41119050
|BODEGON SAINT DIEGO CA
|MIRANDA
|J41119050
|BODEGON SAINT DIEGO CA
|MIRANDA
|J41124449
|INVERSIONES YUCAREPA 6970
|MIRANDA
|J41125257
|INVERSIONES EIRJOB CA
|MIRANDA
|J41126745
|BODEGON ONCE 11 CA
|MIRANDA
|J41134352
|INVERSIONES DON GREGORIO 2018
|MIRANDA
|J41135303
|INVERSIONES CONTRERAS RF 1908
|MIRANDA
|J41135970
|INVERSIONES AARON 1403 CA
|MIRANDA
|J41144344
|INVERS OAKLAND BEACH 2018 CA
|MIRANDA
|J41147656
|INVERSI OCEANO AZUL YE 395 CA
|MIRANDA
|J41158882
|COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA
|MIRANDA
|J41158882
|COMERCIALIZADORA JS HAWAIANA
|MIRANDA
|J41171667
|JEHOVA ES MI PASTOR 23 1 CA
|MIRANDA
|J41173619
|COMERCIALIZADORA MARLE HL CA
|MIRANDA
|J41173619
|COMERCIALIZADORA MARLE HL CA
|MIRANDA
|J41173619
|COMERCIALIZADORA MARLE HL CA
|MIRANDA
|J41177157
|INVERSIONES POR TU CASA CA
|MIRANDA
|J41178549
|INVERSIONES M3H Y LOS COMPADR
|MIRANDA
|J41189685
|INVERS CASTLE NIGTH 1625 CA
|MIRANDA
|J41193423
|CORPORACION UMMMTOP CA
|MIRANDA
|J41193423
|CORPORACION UMMMTOP CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES W U I W 1728 CA
|MIRANDA
|J41256807
|INVERSI GLOBAL DBS 12 11 CA
|MIRANDA
|J41258645
|INVERSIONES JULIMAR 2709 CA
|MIRANDA
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|INVERSIONES YEISON 201928 CA
|MIRANDA
|J41264029
|INVERSIONES YEISON 201928 CA
|MIRANDA
|J41264911
|FELICES LOS 4 CA
|MIRANDA
|J41278355
|INVERS LA VERA DE J MAG CA
|MIRANDA
|J41287042
|INVERSIONES OSAKAYEN 65 66 CA
|MIRANDA
|J41312621
|INVERSIONES ZD CA
|MIRANDA
|G20011413
|EMP PROD SOCI LA PUNCERENA CA
|MONAGAS
|J08012030
|EL SOLAR C A
|MONAGAS
|J08016932
|DISTRIBUIDORA ORTIZ Y ORTIZ
|MONAGAS
|J08022535
|INVERSORA BELLORIN GARELLI CA
|MONAGAS
|J08022535
|INVERSORA BELLORIN GARELLI CA
|MONAGAS
|J08026501
|ABAST Y LICORERIA SAN AGUSTIN
|MONAGAS
|J08033723
|AGROP BIAGIO ANGELO Y ENZO CA
|MONAGAS
|J29362043
|INV LA CUCHILLA DE ROSLUIS
|MONAGAS
|J29367235
|SUPERMERCADO EL BRILLANTE CA
|MONAGAS
|J29369724
|DISTRIBUIDORA MAICORSA C A
|MONAGAS
|J29374912
|AC VOL TRBJ SOC PRODUCC ORIEN
|MONAGAS
|J29385397
|FULL POLLO C A
|MONAGAS
|J29405650
|CHARCUTERIA CLEMEN Y GABRIEL
|MONAGAS
|J29422125
|DISTRIBUIDORA DON CESAR CA
|MONAGAS
|J29444859
|SUPERTIENDA EL TRIUNFO C A
|MONAGAS
|J29444859
|SUPERTIENDA EL TRIUNFO C A
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29462436
|FIORPAN LIBERTADOR INV UNIPAN
|MONAGAS
|J29492858
|DELICATESES SANTA RITA C A
|MONAGAS
|J29494968
|COMERCIAL PARARE C A
|MONAGAS
|J29497666
|CARNICERIA JOSE VILLARROEL CA
|MONAGAS
|J29506350
|INVERSIONES GRAN CARRIONERA
|MONAGAS
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|TIEND DEPARTAM BOLIVAR FUERTE
|MONAGAS
|J29574654
|INVERSIONES ARNIXLAMAR CA
|MONAGAS
|J29600616
|COMERCIAL VEROMIGUEL C A
|MONAGAS
|J29614071
|COMERCIALIZADORA URACOA CA
|MONAGAS
|J29661287
|CARNES EL MILAGRITO CA
|MONAGAS
|J29662608
|INVERSORA MIROBRITO CA
|MONAGAS
|J29663582
|INVERSIONES DONA ZENAIDA C A
|MONAGAS
|J29663582
|INVERSIONES DONA ZENAIDA C A
|MONAGAS
|J29708609
|CENTRO OFERTAS CARIPITO C A
|MONAGAS
|J29715483
|EL GRAN PUNTO DE TODOS C A
|MONAGAS
|J29752224
|SUMINISTROS DONA MACHELA CA
|MONAGAS
|J29752224
|SUMINISTROS DONA MACHELA CA
|MONAGAS
|J29761999
|SUPERMERCADO XIAO DONG CA
|MONAGAS
|J29762167
|SURTIDOS TOTAL CA
|MONAGAS
|J29764844
|COMERCIAL TRES KING CA
|MONAGAS
|J29786645
|LUCHO S SUPERME PAN & DELY CA
|MONAGAS
|J29793294
|INVERSIONES CARMEN BELENO C A
|MONAGAS
|J29810158
|INVERSIONES ROSTOKER CA
|MONAGAS
|J29835591
|VARIEDADES JEHOVA YIRE CA
|MONAGAS
|J29835591
|VARIEDADES JEHOVA YIRE CA
|MONAGAS
|J29844360
|BODEGON VALLE DE LUNA CA
|MONAGAS
|J29848972
|INVERSIONES POR 100 PRE CA
|MONAGAS
|J29869383
|MULTISERVICIOS CACHEN CA
|MONAGAS
|J29871607
|DISTRIBUIDORA LOGAR CA
|MONAGAS
|J29876428
|CHARCUTERIA EL GRAN CHIROLA
|MONAGAS
|J29876428
|CHARCUTERIA EL GRAN CHIROLA
|MONAGAS
|J29899192
|DISTRIBUIDORA YOFRANNY GARCIA
|MONAGAS
|J29907086
|COMERCIAL CASA PROSPERA C A
|MONAGAS
|J29924425
|DISTRIBUIDORA LEOMAR JOSE C A
|MONAGAS
|J29931886
|TRANSP Y EVEN JUANKARLEN CA
|MONAGAS
|J29937601
|L MUNDO D LS ESPECIES ALG MAS
|MONAGAS
|J29944281
|FULL POLLO MV 2010 CA
|MONAGAS
|J29956281
|INVER NOVILLON DE LA TOSCANA
|MONAGAS
|J29958687
|COMERCIAL RICHARD DEL ORINOCO
|MONAGAS
|J29964222
|ASOC COOP EL REY D CONDIME RL
|MONAGAS
|J29986403
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|MONAGAS
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|MONAGAS
|J30127899
|DISTRIBUIDORA ROSA C A
|MONAGAS
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|ABAS Y CAR MI SUEN LA PRA TOV
|MONAGAS
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|KANDY C A
|MONAGAS
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|ROSARIO CA
|MONAGAS
|J30304846
|ABASTOS Y LICO DON VINO CA
|MONAGAS
|J30408699
|COMERCIAL LA CHINITA C A
|MONAGAS
|J30408699
|COMERCIAL LA CHINITA C A
|MONAGAS
|J30424150
|COMERCIAL TOSCARIN CA
|MONAGAS
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|AUTOMERCADO DON PANCHO CA
|MONAGAS
|J30440705
|ABAST Y LICORERIA YENIFER CA
|MONAGAS
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|AUTOMERCADO LU ZHENG CA
|MONAGAS
|J30527944
|INVERSIONES ROMERO Y RIVERA
|MONAGAS
|J30563517
|GRANJA AVICOLA CHICHI CA
|MONAGAS
|J30565338
|SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA
|MONAGAS
|J30565338
|SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA
|MONAGAS
|J30565338
|SERVI ALIMENTOS ORIENTE CA
|MONAGAS
|J30620250
|INVERSIONES TABATA HERNANDEZ
|MONAGAS
|J30691906
|DISTRIBUIDORA PRADO C A
|MONAGAS
|J30701030
|INVERSIONES SAKS CA
|MONAGAS
|J30701030
|INVERSIONES SAKS CA
|MONAGAS
|J30701030
|INVERSIONES SAKS CA
|MONAGAS
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|COMERCIAL ROBLANC CA
|MONAGAS
|J30742435
|SUMIAGRO TINOCO CA
|MONAGAS
|J30748280
|AUTOMERCADO CHAN I C A
|MONAGAS
|J30752079
|COMERCIAL VIELI C A
|MONAGAS
|J30773200
|SUPERMERCADO YSAMAR CA
|MONAGAS
|J30783907
|ABTO VIRGEN D VALLE CAPAYACUA
|MONAGAS
|J30791038
|ANGI SUPERMERCADO C A
|MONAGAS
|J30798814
|EXQUISICARNES H GIL C A
|MONAGAS
|J30798814
|EXQUISICARNES H GIL C A
|MONAGAS
|J30840569
|BODEGA ANDA Y VUELVE CA
|MONAGAS
|J30917209
|DISTRIBUIDORA COMANCHE CA
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30958168
|INVERSIONES LA ORQUIDEA C A
|MONAGAS
|J30959338
|INVERSIONES CANANDONGA CA
|MONAGAS
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|LA CASITA DE LOS BOCADOS CA
|MONAGAS
|J31021552
|SUPER BENYS CA BARRANCAS
|MONAGAS
|J31032401
|BODEGON YAN DANIELS C A
|MONAGAS
|J31032401
|BODEGON YAN DANIELS C A
|MONAGAS
|J31037044
|INV EL INDIO BLANCO C A
|MONAGAS
|J31056863
|SUPERMERCADO FELIZ CHEN C A
|MONAGAS
|J31111109
|CENTRO MICHEL CA
|MONAGAS
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|SUPERMERCADO WIN FUNG C A
|MONAGAS
|J31174450
|INVERSIONES EL TURCO CA
|MONAGAS
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|AUTOMERCADO TODO MUNDO CA
|MONAGAS
|J31176110
|AUTOMERCADO TODO MUNDO CA
|MONAGAS
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|DONDE CUCHI COM CA
|MONAGAS
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|COMERCIAL LA COBALONGA C A
|MONAGAS
|J31225148
|SUPERMERC LA CASA QUN FUNG CA
|MONAGAS
|J31229076
|SUPERMERCADO BIG WORLD C A
|MONAGAS
|J31229076
|SUPERMERCADO BIG WORLD C A
|MONAGAS
|J31245556
|ELIBEA JEWELRYS CA
|MONAGAS
|J31259243
|CARN Y CHARC PUNTA TRASERA CA
|MONAGAS
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|SUPERMERC EL DRAGON DL MAR CA
|MONAGAS
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|INVERSIONES BETGABY CA
|MONAGAS
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|EL CASTILLO DE NATY CA
|MONAGAS
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|DISTRIBUCIONES EL ATAJERO C A
|MONAGAS
|J31522827
|SUPERMERCADO AMIGOS HE LI CA
|MONAGAS
|J31575906
|ABASTOS CONAD CA
|MONAGAS
|J31576325
|DISTRIBUIDORA JOZULID C A
|MONAGAS
|J31595236
|BODEGON EL BUEN PUNTO CA
|MONAGAS
|J31603895
|ASOC COOP EL SAMAN DE TUNAPUI
|MONAGAS
|J31649777
|EL BODEGON DE RIO COCOLLAR CA
|MONAGAS
|J31688795
|DISTRIBUIDORA JORMACA CA
|MONAGAS
|J31706106
|COMERCIAL FLOR DE QUIRIQUIRE
|MONAGAS
|J31724360
|SUPERMERCADO CARREFOUR CA
|MONAGAS
|J31726330
|COMERCIAL SUSY HOUSE CA
|MONAGAS
|J31741428
|3BL PRODUCTOS CA
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|INVERSIONES GEOVANDO CA
|MONAGAS
|J31751422
|DIST E INV GUAIMARE CA
|MONAGAS
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|AGROPRO EL GUACHARO DE ORIENT
|MONAGAS
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|SUPERMERCADO MAN LONG CA
|MONAGAS
|J31766136
|SUPERMERCADO MAN LONG CA
|MONAGAS
|J31766136
|SUPERMERCADO MAN LONG CA
|MONAGAS
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|MINI TIENDA MILBA CA
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|ABSTO Y LIC HERMANOS PLAZA CA
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|COMERCIAL DAILY OFFERS CA
|MONAGAS
|J40014617
|COMERCIAL DAILY OFFERS CA
|MONAGAS
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|EL JEQUE MAYOR CA
|MONAGAS
|J40039117
|EL JEQUE MAYOR CA
|MONAGAS
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|EL JEQUE MAYOR CA
|MONAGAS
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|SUPERMERCADO LIANG CORDERO CA
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|INV EL NUEVO TOME Y DEME CA
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|SUPERMERCADO KOBI C A
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|PICA CARNE CA
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|DISTRIBUIDORA ARAMOS C A
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|DISTRIBUIDORA ARAMOS C A
|MONAGAS
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|DISTRIBUIDORA ARAMOS C A
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|TIENDA PASO CAMINANT OESTE CA
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|SUPERMERC GRAN GUAYABALES CA
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|COMERCIAL BARBARA STEFANI CA
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|GRANO DIOS PROVEEDOR CA
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|DISTRIBUIDORA CHELSEA II CA
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|DISTRIBUIDORA MALAVE AILLON
|MONAGAS
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|CARNIC Y CHARCUT EL MACIZO CA
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|PANAD PASTEL CHARCU LA ROMANA
|MONAGAS
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|COMERCIAL ANDRES YANG CHEN CA
|MONAGAS
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|VIV Y CHARC EBENEZER ORIENTE
|MONAGAS
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|INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMO
|MONAGAS
|J40140661
|INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMO
|MONAGAS
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|CHARCU Y EMBUTIDOS AMERICA CA
|MONAGAS
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|INVERSIONES AURICRUZ C A
|MONAGAS
|J40152691
|INVERSIONES AURICRUZ C A
|MONAGAS
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|INVERSIONES BISUJOYAS C A
|MONAGAS
|J40155025
|INVERSIONES BISUJOYAS C A
|MONAGAS
|J40155025
|INVERSIONES BISUJOYAS C A
|MONAGAS
|J40155025
|INVERSIONES BISUJOYAS C A
|MONAGAS
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|AMALZOR C A
|MONAGAS
|J40179070
|INVERSIONES ALERODERICH CA
|MONAGAS
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|INVERSIONES ALERODERICH CA
|MONAGAS
|J40179070
|INVERSIONES ALERODERICH CA
|MONAGAS
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|CARNI Y CHART DON JOSE ROMERO
|MONAGAS
|J40213016
|FRIGORIFICO EMY POLLOS CA
|MONAGAS
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|INVER Y SUMINS RETIMARCA CA
|MONAGAS
|J40222824
|PANAD Y CHAR MARIOTA CA
|MONAGAS
|J40222824
|PANAD Y CHAR MARIOTA CA
|MONAGAS
|J40224123
|INVERSIONES VALLITA DOS CA
|MONAGAS
|J40224123
|INVERSIONES VALLITA DOS CA
|MONAGAS
|J40234682
|INVERSORA LA BONITA 2013 CA
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|FERIA DE HORTALI LA ECONOMICA
|MONAGAS
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|AGROALIMENTOS CERRO NEGRO CA
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|INVERSIONES GUANIAMO NORTE CA
|MONAGAS
|J40282928
|INVERSIONES GUANIAMO NORTE CA
|MONAGAS
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|MONAGAS
|J40298650
|ACROEVENTS SPAULNETS CA
|MONAGAS
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|ACROEVENTS SPAULNETS CA
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|DISTRIBUIDORA DAMARYCRUZ 1812
|MONAGAS
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|MONAGAS
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|INVERSIONES FELIX ANTONIO CA
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|J40353266
|INVERSIONES LISBERKY C A
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|DIST Y TRANSP LEONELA DL VALL
|MONAGAS
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|DISTRIBUIDORA EMY POLLOS C A
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|COMERCIAL MELISSA CA
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|DISTRIBUIDORA SAMOIRAM CA
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|J40395598
|INVERSIONES VIELI C A
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|J40402259
|VARIEDADES PAOLA ANGELICA C A
|MONAGAS
|J40402259
|VARIEDADES PAOLA ANGELICA C A
|MONAGAS
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|AROMAS ESPECIAS Y ALGO MAS CA
|MONAGAS
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|INVER EL RETORNO DEL FUNDADOR
|MONAGAS
|J40426868
|AUTOMERCADO DON CESAR CA
|MONAGAS
|J40426868
|AUTOMERCADO DON CESAR CA
|MONAGAS
|J40426868
|AUTOMERCADO DON CESAR CA
|MONAGAS
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|INVERSION MARICELA CASTELLIN
|MONAGAS
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|MONAGAS
|J40477280
|CONFITS NINA CA
|MONAGAS
|J40477280
|CONFITS NINA CA
|MONAGAS
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|QUE POLOLO CA
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|DISTRIBUIDORA REPRESCANTE CA
|MONAGAS
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|ABASTO TOCOMAR CA
|MONAGAS
|J40509599
|SUPERMERCADO VILLA ORIENTE CA
|MONAGAS
|J40513477
|COMERCIAL BRYAN LOPEZ M CA
|MONAGAS
|J40517022
|INV PERUCHO Y MARLENIS CA
|MONAGAS
|J40524003
|VARIEDADES ARIANNYS Y SOFIA C
|MONAGAS
|J40535871
|INVERSIONES DONA SELSA CA
|MONAGAS
|J40543261
|INV LAS LOMAS LUCES MEDINA CA
|MONAGAS
|J40551297
|EL PLACER GOURMET CARIPE CA
|MONAGAS
|J40573646
|INVERSIONE FARIAS APARICIO CA
|MONAGAS
|J40575065
|INVERSIONES LA TABLITA SA CA
|MONAGAS
|J40581006
|AGROFRUTO SAN BENITO C A
|MONAGAS
|J40585566
|DESPRESAD DE POLLOS EXPRESS
|MONAGAS
|J40591815
|INV AGROPECUARIAS ALDEBARAN
|MONAGAS
|J40612579
|IVANA VARIEDADES CA
|MONAGAS
|J40625940
|INV Y LIC ERVATHAN VALLEJO
|MONAGAS
|J40631722
|BODEGON DONA SULA CA
|MONAGAS
|J40631722
|BODEGON DONA SULA CA
|MONAGAS
|J40631722
|BODEGON DONA SULA CA
|MONAGAS
|J40637591
|EMP SOC SERV SUM ALIM SOB PAT
|MONAGAS
|J40637591
|EMP SOC SERV SUM ALIM SOB PAT
|MONAGAS
|J40637591
|EMP SOC SERV SUM ALIM SOB PAT
|MONAGAS
|J40640224
|INVERSIONES CONTRERAS CACERES
|MONAGAS
|J40651715
|POLLOS BLANCOS72 C A
|MONAGAS
|J40651715
|POLLOS BLANCOS72 C A
|MONAGAS
|J40653472
|COMERCIAL MANLENIS DIAZ CA
|MONAGAS
|J40671893
|AGROPECUARIA PARIANA CA
|MONAGAS
|J40677328
|SERVI Y SUMINISTROS VALDIZGUE
|MONAGAS
|J40677328
|SERVI Y SUMINISTROS VALDIZGUE
|MONAGAS
|J40679813
|INVERSIONES HERRERA A01 CA
|MONAGAS
|J40679813
|INVERSIONES HERRERA A01 CA
|MONAGAS
|J40679813
|INVERSIONES HERRERA A01 CA
|MONAGAS
|J40679813
|INVERSIONES HERRERA A01 CA
|MONAGAS
|J40682824
|INVER Y SUM MORENORIENTE CA
|MONAGAS
|J40683963
|AVICOLA EL POLLO MIO CA
|MONAGAS
|J40684443
|ROASCA SERVIC Y SUMINISTROS
|MONAGAS
|J40695340
|DISTRIB CARLOS LAREZ COM CA
|MONAGAS
|J40705111
|BODE CARN EL CEBU D MIS HIJOS
|MONAGAS
|J40707288
|VIVERES Y LICORES DON ALFREDO
|MONAGAS
|J40709397
|COMERCIAL GOING MERRY CA
|MONAGAS
|J40726065
|DIST Y BENEF REMEMAR CA
|MONAGAS
|J40726065
|DIST Y BENEF REMEMAR CA
|MONAGAS
|J40729407
|FRIGORIFICO PARIA C A
|MONAGAS
|J40729469
|INV LA RECOMPENSA DE DIOS C A
|MONAGAS
|J40729515
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|MONAGAS
|J40731532
|BODEGON Y LICORERIA MITCHELL
|MONAGAS
|J40731882
|COMERC JADE Y JOAN DAVID CA
|MONAGAS
|J40736354
|ABASTO BODEGON DON EMILIO 33
|MONAGAS
|J40738729
|ASOC COOP EL GRAN FESTIN RL
|MONAGAS
|J40739631
|SERVICARNES DOSPJ CA
|MONAGAS
|J40755533
|SUPERMERCADO HAO LI LAI CA
|MONAGAS
|J40757178
|D CARNES LA KLIDAD CA
|MONAGAS
|J40757178
|D CARNES LA KLIDAD CA
|MONAGAS
|J40757178
|D CARNES LA KLIDAD CA
|MONAGAS
|J40757178
|D CARNES LA KLIDAD CA
|MONAGAS
|J40775062
|INVERSIONES JORMABRAH C A
|MONAGAS
|J40776159
|FRIGOR DELICAT DON FERNANDO
|MONAGAS
|J40786340
|INVER HERNANDEZ ARISTIMUNO CA
|MONAGAS
|J40790982
|EL KATIRE PEPE CA
|MONAGAS
|J40796939
|ANTONIO 64 CA
|MONAGAS
|J40818249
|AVICOLA EL AVION C A
|MONAGAS
|J40825250
|DISTIBUIDORA EL POLLERITO CA
|MONAGAS
|J40833336
|INVER MANTILLA ROMERO 2016 CA
|MONAGAS
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|DISTRIBUIDORA FARGON CA
|MONAGAS
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|CARNI Y CHARC EL GRAN BUF CA
|MONAGAS
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|INVER MONTE VERDE SUR C A
|MONAGAS
|J40835354
|INVERSIONES SIKIUMAR CA
|MONAGAS
|J40846760
|SUMINISTROS DON CHINO CA
|MONAGAS
|J40847295
|COMERCIALIZAD CUPI WILLIAM CA
|MONAGAS
|J40848516
|FRIGORI LOS SOC FERNANDEZ CA
|MONAGAS
|J40851468
|CONSTRUC SERVICIOS ISAVIC CA
|MONAGAS
|J40851468
|CONSTRUC SERVICIOS ISAVIC CA
|MONAGAS
|J40854369
|INVERSIONES HNOS JARAMILLO
|MONAGAS
|J40855306
|INV Y SUMI ADRIANTOS CA
|MONAGAS
|J40857936
|EL PILON DE AMANA CA
|MONAGAS
|J40857936
|EL PILON DE AMANA CA
|MONAGAS
|J40857936
|EL PILON DE AMANA CA
|MONAGAS
|J40858513
|VIVERES MARYURIS 2016 CA
|MONAGAS
|J40868140
|INVERSIONES MAULAREZ CA
|MONAGAS
|J40877904
|COM VIEJO SOGUERO TEMBLADOR C
|MONAGAS
|J40879625
|MINISUPER GOURMET CA
|MONAGAS
|J40885377
|SERVI INVERSIONES ARAMAR CA
|MONAGAS
|J40886246
|CHARCUTERIA DONDE YUBE CA
|MONAGAS
|J40888542
|INVERSIONES LUCAS BARCENAS
|MONAGAS
|J40893668
|RPRESNTACIONS DIOSYMAR 351 CA
|MONAGAS
|J40894659
|CARNI Y CHARCU LAS TRES F CA
|MONAGAS
|J40898197
|CARNICERIA FABIANNYS CA
|MONAGAS
|J40898742
|INVERSIO SUMINIST KLYVER C A
|MONAGAS
|J40898742
|INVERSIO SUMINIST KLYVER C A
|MONAGAS
|J40901169
|CARNICERIA A J HERNANDEZ CA
|MONAGAS
|J40901169
|CARNICERIA A J HERNANDEZ CA
|MONAGAS
|J40904715
|GESTION VZLA CA
|MONAGAS
|J40913594
|SUMIN Y FESTEJOS LUVIMARCA CA
|MONAGAS
|J40932057
|PINCHOS MINIMARKET CA
|MONAGAS
|J40933772
|BODEGA ESMERALDA RODRIGUEZ CA
|MONAGAS
|J40939072
|COMERCIAL NIE HOU CA
|MONAGAS
|J40939072
|COMERCIAL NIE HOU CA
|MONAGAS
|J40939072
|COMERCIAL NIE HOU CA
|MONAGAS
|J40939141
|INVERSIONE ZARAGOZA GARCIA CA
|MONAGAS
|J40944920
|PANFIL INVERSIONES LRL CA
|MONAGAS
|J40945467
|INVERSIONES ELVICRISTY CA
|MONAGAS
|J40946290
|CARNIC Y CHARC EL BAVO BRAVO
|MONAGAS
|J40947551
|MULTIALIMENTOS CARIPITO 2021
|MONAGAS
|J40947873
|COMERCIALIZADORA ABIEL EFRATA
|MONAGAS
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|SERV Y ASES PROFECIONALES LAM
|MONAGAS
|J40953430
|INVERSIONES CONEY ISLAND CA
|MONAGAS
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|KALA STORE CA
|MONAGAS
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|DELIC EN CARNES SANTA BARBARA
|MONAGAS
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|INVER DISTRIBUIDORA GRATIF CA
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|ASOCIACION COOPERATIVA HANNA
|MONAGAS
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|CONDIFRUT CA
|MONAGAS
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|CONDIFRUT CA
|MONAGAS
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|SUPERALIM DELICAT HERCULES CA
|MONAGAS
|J40988075
|SUPERALIM DELICAT HERCULES CA
|MONAGAS
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|JUNIN PLAZA CA
|MONAGAS
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|INVERSIONES MIGDIE CA
|MONAGAS
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|BODEGON DE CARNES LA RAVELL
|MONAGAS
|J40998297
|CARNIC Y CHARC BEIKHAN CA
|MONAGAS
|J41010577
|DIST LA BONSIGNORERA CA
|MONAGAS
|J41010849
|NAHUM CA
|MONAGAS
|J41011821
|CARN Y DELIC JORGE GINORY CA
|MONAGAS
|J41013130
|SER Y SUMINIST JIREHDAGMAR CA
|MONAGAS
|J41018688
|INVERSIONES FUPLANCA CA
|MONAGAS
|J41025338
|INV FAMILIA YLANJIAN C A
|MONAGAS
|J41025338
|INV FAMILIA YLANJIAN C A
|MONAGAS
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|INV LUIS RODRIGUEZ 2017 CA
|MONAGAS
|J41034091
|INVERSIONES YANGABRICAR C A
|MONAGAS
|J41034777
|FRIGORIFICO LA PIAR CA
|MONAGAS
|J41041968
|CORPORACION AGROCARIPE CA
|MONAGAS
|J41041968
|CORPORACION AGROCARIPE CA
|MONAGAS
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|LOS PRIMOS CHARCUTERIA CA
|MONAGAS
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|LOS PRIMOS CHARCUTERIA CA
|MONAGAS
|J41042957
|INVERSIONES ORIENCARNES CA
|MONAGAS
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|INVERSIONES SURTIDOS Y KLIDAD
|MONAGAS
|J41064823
|SUPERMERCADO MELISGRE CA
|MONAGAS
|J41064823
|SUPERMERCADO MELISGRE CA
|MONAGAS
|J41064823
|SUPERMERCADO MELISGRE CA
|MONAGAS
|J41066604
|INVER Y SURTIDOS MILY 2000 CA
|MONAGAS
|J41068485
|INVERSIONES JAKAK S CA
|MONAGAS
|J41070172
|LA PARADA DEL OSO MAYOR C A
|MONAGAS
|J41076693
|IKARA MULTISERVICIOS CA
|MONAGAS
|J41081310
|GRUPO LA PAPAYA CA
|MONAGAS
|J41084364
|INVERSIONES RAMOS SILVA C A
|MONAGAS
|J41084364
|INVERSIONES RAMOS SILVA C A
|MONAGAS
|J41084364
|INVERSIONES RAMOS SILVA C A
|MONAGAS
|J41086437
|SUPERMER UNIVER ALIMENTOS CA
|MONAGAS
|J41086437
|SUPERMER UNIVER ALIMENTOS CA
|MONAGAS
|J41097314
|COMERCIALIZADORA DON MATEO CA
|MONAGAS
|J41099745
|CARNICERIA Y SUMINISTROS SISO
|MONAGAS
|J41102737
|INVERSIONES DAGA MIRANDA CA
|MONAGAS
|J41102793
|CORPOR LOS TRES CON VALLITA
|MONAGAS
|J41104411
|PROC ALIM NAZARENO D ACHAGUAS
|MONAGAS
|J41109844
|PAVON INVERSIONES CA
|MONAGAS
|J41109844
|PAVON INVERSIONES CA
|MONAGAS
|J41109844
|PAVON INVERSIONES CA
|MONAGAS
|J41110226
|SOLUCIONES FABIANCAR CA
|MONAGAS
|J41110226
|SOLUCIONES FABIANCAR CA
|MONAGAS
|J41110226
|SOLUCIONES FABIANCAR CA
|MONAGAS
|J41113515
|INVERSIONES WACAND CA
|MONAGAS
|J41114882
|VIVERES Y PESC EL GUARATARO
|MONAGAS
|J41116902
|BODEGA VALLE CARIPE CA
|MONAGAS
|J41119221
|TIERRA MAR LOS ROMERO C A
|MONAGAS
|J41119486
|VIVERES LA GRITA NG CA
|MONAGAS
|J41121996
|BODEGON DON NESTOR C A
|MONAGAS
|J41124546
|INVERS DISTRIBUI JOSYEY CA
|MONAGAS
|J41128864
|INVERSIONES TWINS M M CA
|MONAGAS
|J41129040
|INV Y FESTEJOS SANSATION CA
|MONAGAS
|J41129040
|INV Y FESTEJOS SANSATION CA
|MONAGAS
|J41129329
|COMERC Y DISTRIBUID COMIX C A
|MONAGAS
|J41132433
|DELI FRUIT ON THE LUNCH CA
|MONAGAS
|J41132433
|DELI FRUIT ON THE LUNCH CA
|MONAGAS
|J41132433
|DELI FRUIT ON THE LUNCH CA
|MONAGAS
|J41132753
|BODEG CARNIC CHARCUT GLEYC CA
|MONAGAS
|J41137418
|COMERCIALIZADORA ARLUZ CA
|MONAGAS
|J41138003
|INV Y SUMIS ANGYMAR CA
|MONAGAS
|J41138974
|SURTIDORA LA SORTARIA CA
|MONAGAS
|J41138974
|SURTIDORA LA SORTARIA CA
|MONAGAS
|J41146091
|DIST Y COMER PROMAR CA
|MONAGAS
|J41158429
|FRANGOS DE ORIENTE CA
|MONAGAS
|J41159798
|SUMINIST Y SERV SOFICA C A
|MONAGAS
|J41160978
|DISTRIBUIDORA ALO BRAZIL CA
|MONAGAS
|J41160978
|DISTRIBUIDORA ALO BRAZIL CA
|MONAGAS
|J41160978
|DISTRIBUIDORA ALO BRAZIL CA
|MONAGAS
|J41161863
|DISTRI Y COMERCIALIZA NOHELIS
|MONAGAS
|J41166017
|TODAH HASHEM CA
|MONAGAS
|J41166794
|INVERSIONES EL MOLLEJUO CA
|MONAGAS
|J41166955
|SERVICIOS Y SUMINISTRO ZANCAR
|MONAGAS
|J41169650
|INVERSIONES DORLEN CA
|MONAGAS
|J41170133
|AGROPECUARIA RICARDERA RANCH
|MONAGAS
|J41170133
|AGROPECUARIA RICARDERA RANCH
|MONAGAS
|J41173975
|VARI Y DELICATESES EL TURKITO
|MONAGAS
|J41175818
|DISETNOCA C A
|MONAGAS
|J41177691
|CARNIC Y CHARCUT K GANDARA CA
|MONAGAS
|J41177691
|CARNIC Y CHARCUT K GANDARA CA
|MONAGAS
|J41179652
|INVERSIONES TODA VENTA CA
|MONAGAS
|J41181780
|SUMIALIMENTOS UNIVERSAL C A
|MONAGAS
|J41181780
|SUMIALIMENTOS UNIVERSAL C A
|MONAGAS
|J41181801
|COMERCIALIZ EL PODER DE LA FE
|MONAGAS
|J41185350
|JOSNOR CA
|MONAGAS
|J41187258
|FRIGORIFICO EL VENERABLE 2016
|MONAGAS
|J41188968
|INV Y SURT DE VIVERES ED CA
|MONAGAS
|J41191815
|BODEGON EL SAMBO MAURERA CA
|MONAGAS
|J41196892
|BODEGON BIBLOS CA
|MONAGAS
|J41199139
|INVERSIONES DONDE ASTRID C A
|MONAGAS
|J41209078
|INVERSIONES AVSR C A
|MONAGAS
|J41210283
|DELICATESES LA MANO DE DIOS
|MONAGAS
|J41227824
|AGROPECUA HERMANOS GALINDO CA
|MONAGAS
|J41233767
|AGROINDUSTRIAL D FRUTAS CA
|MONAGAS
|J41235955
|ABASTOS Y DELICATESES MADEROS
|MONAGAS
|J41245584
|INVERS EL CATIRE JEANJEAN CA
|MONAGAS
|J41246322
|SERV Y SUMINISTROS YURA S CA
|MONAGAS
|J41266880
|INVERS Y SUMINIS W Y L CA
|MONAGAS
|J41267819
|BOOMERANG FOODS CA
|MONAGAS
|J41289025
|COMER Y SUMI LA ESTRADA P D M
|MONAGAS
|J41307213
|SUMINIS DE ALIMENT VALL REAL
|MONAGAS
|J06500720
|ALMACENES HERMANOS MATTAR C A
|NUEVA ESPARTA
|J06511253
|LA NUEVA PRINCESA SA
|NUEVA ESPARTA
|J29369405
|KAUKAB INTERNACIONAL C A
|NUEVA ESPARTA
|J29453079
|INVERSIONES TANOURI C A
|NUEVA ESPARTA
|J29755030
|INV NAVIERA DEL CARIBE CA
|NUEVA ESPARTA
|J29755030
|INV NAVIERA DEL CARIBE CA
|NUEVA ESPARTA
|J29755030
|INV NAVIERA DEL CARIBE CA
|NUEVA ESPARTA
|J29755030
|INV NAVIERA DEL CARIBE CA
|NUEVA ESPARTA
|J29857164
|INGECA CA
|NUEVA ESPARTA
|J30428061
|BODEGON GENESIS C A
|NUEVA ESPARTA
|J30528960
|LOS ANGELES C A
|NUEVA ESPARTA
|J30753140
|CARNICE PESCADERIA MARIELYS
|NUEVA ESPARTA
|J30911969
|EL MUNDO DE LOS CHOCOLATES CA
|NUEVA ESPARTA
|J30978699
|BODEGON N J C A
|NUEVA ESPARTA
|J31005560
|MARGARITA COOLING CA
|NUEVA ESPARTA
|J31007047
|PROVEE POPULAR D MARGARITA CA
|NUEVA ESPARTA
|J31266793
|SUPERMARKET AMIRA CA
|NUEVA ESPARTA
|J31310151
|FRIGORIFICO VALENTINA C A
|NUEVA ESPARTA
|J31517134
|COMERCIAL GRAN BAHIA II C A
|NUEVA ESPARTA
|J31642167
|LA FERIA DEL COMEDOR C A
|NUEVA ESPARTA
|J40109675
|INVERSIONES ANGILU CA
|NUEVA ESPARTA
|J40139582
|MA2000 CA
|NUEVA ESPARTA
|J40175353
|MINIMARKET N Y J CA
|NUEVA ESPARTA
|J40280848
|DISTRIBUIDORA SHAY CA
|NUEVA ESPARTA
|J40339146
|SUPER OLIMPICA 21 CA
|NUEVA ESPARTA
|J40394079
|COMERCIAL ALTAIR CA
|NUEVA ESPARTA
|J40399534
|ABTO LICORERIA DIA Y NOCHE CA
|NUEVA ESPARTA
|J40454368
|STUDIO 8 CA
|NUEVA ESPARTA
|J40473824
|INVERSIONES MI BABA Y YO C A
|NUEVA ESPARTA
|J40592480
|MINIMARKET PA DONDE PIO CA
|NUEVA ESPARTA
|J40670871
|EL CAMINO DE LAS ESPECIAS II
|NUEVA ESPARTA
|J40682239
|DISTRIBUIDORA DE CASCIA C A
|NUEVA ESPARTA
|J40787030
|BODEGON DE PASO C A
|NUEVA ESPARTA
|J40904023
|MINIMARKET DE ORO 2016 CA
|NUEVA ESPARTA
|J40905338
|ALIMENTOS Y EMBUTIDOS JAAFAR
|NUEVA ESPARTA
|J40983420
|COMERCIALIZADOR LOS GOCHOS CA
|NUEVA ESPARTA
|J08506919
|ALMACENADORA ASOPORTUGUESA SA
|PORTUGUESA
|J40000934
|INV Y GENER RONDON ZAMBRANO
|PORTUGUESA
|J40276405
|EMPRESA ASOCIAT MI PRINCESITA
|PORTUGUESA
|J40276882
|HIPER GRAN FANG CA
|PORTUGUESA
|J40276882
|HIPER GRAN FANG CA
|PORTUGUESA
|J40321383
|EMPRESA ASOCIATIVA BERACA
|PORTUGUESA
|J40330140
|DISTRIBUIDORA KENDRA FRED CA
|PORTUGUESA
|J40558253
|COMERCIALIZADORA GRAJALES CA
|PORTUGUESA
|J40885916
|INVERSIONES MA Y RAVI CA
|PORTUGUESA
|J40965580
|BODEGON J Y C CA
|PORTUGUESA
|J41079081
|MAYOR Y DISTRIBUC BERACA CA
|PORTUGUESA
|J41178355
|DISTRIBUIDORA EL BODEGON JAEL
|PORTUGUESA
|J41178355
|DISTRIBUIDORA EL BODEGON JAEL
|PORTUGUESA
|J41293725
|BODEGON YYR CA
|PORTUGUESA
|G20001358
|FUNDACION MERCADOS POPULARES
|SIN INFORMACIÓN
|G20001358
|FUNDACION MERCADOS POPULARES
|SIN INFORMACIÓN
|G20009704
|PRODUCTOS LA FINA CA
|SIN INFORMACIÓN
|G20009789
|INDUGRAM CA
|SIN INFORMACIÓN
|G20010481
|CORP DES CUENCA RIO TUY FDM
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|G20012180
|CORP DE SERV PESQ Y ACUICO VZ
|SIN INFORMACIÓN
|J00348478
|INTEGRAL DE MERC Y ALMACE INM
|SIN INFORMACIÓN
|J00348478
|INTEGRAL DE MERC Y ALMACE INM
|SIN INFORMACIÓN
|J00348478
|INTEGRAL DE MERC Y ALMACE INM
|SIN INFORMACIÓN
|J00348478
|INTEGRAL DE MERC Y ALMACE INM
|SIN INFORMACIÓN
|J00348478
|INTEGRAL DE MERC Y ALMACE INM
|SIN INFORMACIÓN
|J29362128
|BODEGON COSTA LINDA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29413636
|FRIGORIFICO LLANO Y COSTA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29431329
|INVERSIONES SIXTA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29437842
|INVERSIONES RAFRADA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29674399
|INVERSIONES EVELYN 1591 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29729764
|FRUTERIA RAYMAR C A
|SIN INFORMACIÓN
|J29759907
|BOLIPUERTOS SA
|SIN INFORMACIÓN
|J29759907
|BOLIPUERTOS SA
|SIN INFORMACIÓN
|J29771727
|INVERSIONES LEMZ 55 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29803494
|COMERCIAL MATAKAN CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29835329
|BODEGON PHOENIX CA
|SIN INFORMACIÓN
|J29929163
|INVERSIONES MARIA MIGUELINA
|SIN INFORMACIÓN
|J29998227
|COMERCIALIZA TIERRA MAGICA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30209914
|INVERSIONES RONDON MATOS CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30328325
|DEMCA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30372117
|DISTRIB D ALIMENTOS SAN JORGE
|SIN INFORMACIÓN
|J30524517
|ABASTOS WILLIANS ROSARIO CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30665660
|ABAS FRUT CHAR Y C EL DESC 24
|SIN INFORMACIÓN
|J30690965
|ABASTO Y LICORERIA MAGANUR CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30724066
|INVERSIONES YOAH ALI C A
|SIN INFORMACIÓN
|J30774645
|CJA D AHRR DE LOS TRABJ CIARA
|SIN INFORMACIÓN
|J30776801
|ANDIMONAGAS C A
|SIN INFORMACIÓN
|J30831042
|COMERCIAL DON MARKET CA
|SIN INFORMACIÓN
|J30948291
|ABASTO Y CHARC EMISAEL 2002
|SIN INFORMACIÓN
|J30968701
|ABASTO FRANCI CA
|SIN INFORMACIÓN
|J31084514
|BODEGA EL SOL VALENCIANO CA
|SIN INFORMACIÓN
|J31128962
|ANDICUMANA C A
|SIN INFORMACIÓN
|J31263792
|ANDICARIBE C A
|SIN INFORMACIÓN
|J31344194
|ABASTO Y CHARCUT O C J C 2001
|SIN INFORMACIÓN
|J31455655
|ANDICARONI C A
|SIN INFORMACIÓN
|J31459112
|CHARCU Y CARNI VERACA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J31459112
|CHARCU Y CARNI VERACA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J31486374
|VARIEDADES EL SOTANO 1 C A
|SIN INFORMACIÓN
|J31551055
|ANDIORINOCO C A
|SIN INFORMACIÓN
|J31718269
|ABASTO LICORERIA AVIERE
|SIN INFORMACIÓN
|J31753469
|CORPORACION LOBELL CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40084103
|EL PUNTAZO COSTENO CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40145468
|FRIGORIFICO TOROBELK C A
|SIN INFORMACIÓN
|J40303813
|SUPERMERCADO 6X8 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40303813
|SUPERMERCADO 6X8 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40308244
|OBREROS DE DIOS ME CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40503560
|INVERSIONES ROGERS ALFONZO CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40532183
|DIST Y COMER JESUS DAVID
|SIN INFORMACIÓN
|J40539424
|INV CASTRO CONTRERAS CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40546723
|COMERZ DISTRIB LA STEHILERA
|SIN INFORMACIÓN
|J40553970
|DISTRIBUIDORA JOR ALEX 2021
|SIN INFORMACIÓN
|J40591796
|INVERSIONES FRANYER 2015 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40604090
|INVERSIONES AA963 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40605328
|DISTRIBUIDORA CARIBEAN ISLAND
|SIN INFORMACIÓN
|J40617545
|ABAS Y CHARCU LA PRINCIPAL CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40631326
|INVERSIONES ASHE OSHA JR CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40656418
|MINI BODEGON VALENTIN C A
|SIN INFORMACIÓN
|J40657801
|INVERSIONES CHACA 2015 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40670159
|INVERSIONES DRAV 0274 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40670159
|INVERSIONES DRAV 0274 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40677224
|INVERSIONES CASATIUNA XXI CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40738824
|CORPORACION VENLART CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40757168
|INVER ALAS DORADAS D TODASANA
|SIN INFORMACIÓN
|J40761493
|ABASTO LUDWING ASHLEY CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40774608
|EMBUTIDOS Y DELICATESES N F
|SIN INFORMACIÓN
|J40792820
|INVERSIONES CONDY PLAST LV CA
|SIN INFORMACIÓN
|J40793010
|MURBRACA
|SIN INFORMACIÓN
|J40861780
|COOP FRUTERIA DONA LIGIA RL
|SIN INFORMACIÓN
|J40922690
|BODEGON KUJAVI 3 CUYAGUA C A
|SIN INFORMACIÓN
|J40983157
|DISTRI Y COMERCIALI ABBA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41022727
|INVERSIONES EL AHIJADO CHI CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41023656
|DISTRIBU Y COMERCI SAN ISIDRO
|SIN INFORMACIÓN
|J41053595
|DISTRIBUIDORA RITMAN C A
|SIN INFORMACIÓN
|J41066143
|INVERSIONES DALMOR CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41072460
|COMERCIALIZA SAN PASCUAL CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41114489
|INVER SHANGO MIGUA J J CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41138915
|ALKAPA RRA 2018 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41155383
|INVERSIONES MARISAMU CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41161208
|INVERSIONES EL PROGRESO 2018
|SIN INFORMACIÓN
|J41203555
|INVERSIONES ALADEREMI CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41209011
|KIOSKO RADIMALUZ CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41211623
|INVERSIONES MARBELL JYT CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41211874
|REPRE MILAN Y FERNANDO CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41214371
|INVERSIONES GRANOSCAFE JM CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41216029
|INVERSIONES OSCAR V C A
|SIN INFORMACIÓN
|J41235423
|INVERSIONES BERENICE 2019 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41238342
|INVERSIONES LA CAPILLA CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41238631
|INVERSIONES CENTRO CAPIAGUA
|SIN INFORMACIÓN
|J41239542
|INVERSIONES JIMHER CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41264451
|INVERSIONES OGUNDA 02 29 CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41270871
|INVR Y DIST BOANERGES CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41270876
|INV Y COMERC LA CREACION DE D
|SIN INFORMACIÓN
|J41272730
|DISTIBU Y COMERCIA EL NOVILLO
|SIN INFORMACIÓN
|J41301249
|COMERCIA LA PROSPERIDA LIH CA
|SIN INFORMACIÓN
|J41315141
|COMERCIALIZADORA FRAMAR 2019
|SIN INFORMACIÓN
|J08033240
|SUPERMERCADO FRANCYS C A
|SUCRE
|J08033240
|SUPERMERCADO FRANCYS C A
|SUCRE
|J08033240
|SUPERMERCADO FRANCYS C A
|SUCRE
|J08033240
|SUPERMERCADO FRANCYS C A
|SUCRE
|J08033240
|SUPERMERCADO FRANCYS C A
|SUCRE
|J29365314
|ABASTO K KITO CA
|SUCRE
|J29425908
|DISTRIBUIDORA MISTER QUESO CA
|SUCRE
|J29432410
|COMERCIAL LUIS EMILIO CA
|SUCRE
|J29437198
|ABAST CARN CHAR DON MIGUEL CA
|SUCRE
|J29442934
|COMERCIAL LOS LUISES CA
|SUCRE
|J29446098
|COMERCIALIZADORA LA PLAZA C A
|SUCRE
|J29474044
|DISTRIBUIDORA ORE CA
|SUCRE
|J29478239
|BODEGA ANA C A
|SUCRE
|J29496322
|DISTRIBUIDORA FRANCIMAR CA
|SUCRE
|J29505858
|TRANSP DE ALIME ELLAYMOUND CA
|SUCRE
|J29620729
|ASOCIACION COOPERATIVA ANRODE
|SUCRE
|J29655300
|COMERCIAL AVALO S A
|SUCRE
|J29689036
|COMERCIAL SILVA GOMEZ CA
|SUCRE
|J29714554
|DISTRIBUIDORA JESUFER CA
|SUCRE
|J29715245
|ASOC COOPERATIVA KRISMARLE RL
|SUCRE
|J29715245
|ASOC COOPERATIVA KRISMARLE RL
|SUCRE
|J29715245
|ASOC COOPERATIVA KRISMARLE RL
|SUCRE
|J29731017
|EL LOCO DE LAS OFERTAS CA
|SUCRE
|J29767224
|COMERCIALIZADORA DL CA
|SUCRE
|J29770032
|COMERCIAL LA CASA CHINA C A
|SUCRE
|J29782137
|DISTRI DE ALIMENTOS CHITO CA
|SUCRE
|J29819754
|BODEGON TAZZ CA
|SUCRE
|J29866493
|FRIGORIFICO CARNEXPRESS ZV CA
|SUCRE
|J29869730
|COMERCIAL LA UNIVERSAL CA
|SUCRE
|J29880977
|TRAPOCA 09 CA
|SUCRE
|J29884433
|DISTRIBUIDORA O R L CA
|SUCRE
|J29884433
|DISTRIBUIDORA O R L CA
|SUCRE
|J29893054
|DISTRIBUI JOSE GREGORIO C A
|SUCRE
|J29893054
|DISTRIBUI JOSE GREGORIO C A
|SUCRE
|J29893054
|DISTRIBUI JOSE GREGORIO C A
|SUCRE
|J29893054
|DISTRIBUI JOSE GREGORIO C A
|SUCRE
|J29895495
|DISTRIBUIDORA DON CARLOS CA
|SUCRE
|J29950156
|INVERSIONES PASSARELLI C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPERMERC FRANCYS II C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPERMERC FRANCYS II C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPERMERC FRANCYS II C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPERMERC FRANCYS II C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPERMERC FRANCYS II C A
|SUCRE
|J30023186
|SUPER MERCADO FRANCYS II CA
|SUCRE
|J30052805
|SUPERMERCADO COLOSO COLON CA
|SUCRE
|J30052805
|SUPERMERCADO COLOSO COLON CA
|SUCRE
|J30200245
|INVERSIONES TELEMUNDO C A
|SUCRE
|J30333142
|INVERSIONES EL PARAISO CA
|SUCRE
|J30530255
|ROYAL AUTO MARKET CA
|SUCRE
|J30535169
|COMERCIAL CEDENO CA
|SUCRE
|J30535169
|COMERCIAL CEDENO CA
|SUCRE
|J30576420
|MI JUANA CA
|SUCRE
|J30599308
|INVERSIONES GUERRA VENALES CA
|SUCRE
|J30599308
|INVERSIONES GUERRA VENALES CA
|SUCRE
|J30599308
|INVERSIONES GUERRA VENALES CA
|SUCRE
|J30599308
|INVERSIONES GUERRA VENALES CA
|SUCRE
|J30679361
|INVERS FASHION CENTER C A
|SUCRE
|J30679361
|INVERS FASHION CENTER C A
|SUCRE
|J30679361
|INVERSIONES FASHION CENTER
|SUCRE
|J30697170
|DISTRIBUIDORA DON CARLOS CA
|SUCRE
|J30849802
|IMPORTADORA PANAVEN CA
|SUCRE
|J30860952
|COMERCIAL FENG CA
|SUCRE
|J30860952
|COMERCIAL FENG CA
|SUCRE
|J30860952
|COMERCIAL FENG CA
|SUCRE
|J30869437
|BODEGON VILLAMONT CA
|SUCRE
|J30882672
|INVERSIONES RIMAG CA
|SUCRE
|J30915510
|BODEGON REYMAR CA
|SUCRE
|J30920710
|MINI MARKET EL MEJOR PUNTO
|SUCRE
|J30930280
|COMERC EL VENEZOLANO CA
|SUCRE
|J30959423
|VARIEDADES TRINA CA
|SUCRE
|J30959423
|VARIEDADES TRINA CA
|SUCRE
|J30961328
|CEPILLADOS LIOPO CA
|SUCRE
|J31056443
|COMERCIAL CHEN CA
|SUCRE
|J31056443
|COMERCIAL CHEN CA
|SUCRE
|J31058924
|BODEGON DON PEPE S A
|SUCRE
|J31064757
|INVERSIONES SAINT MICHELLE CA
|SUCRE
|J31065163
|MANSION DE LA CARNE CA
|SUCRE
|J31065163
|MANSION DE LA CARNE CA
|SUCRE
|J31065163
|MANSION DE LA CARNE CA
|SUCRE
|J31071381
|FARMACIA FARMAFASHION C A
|SUCRE
|J31084596
|BODEGON LA COLINA CA
|SUCRE
|J31103674
|PANA CHARC PAST LA CANDELARIA
|SUCRE
|J31133200
|COMERCIAL S M TUNAPUY CA
|SUCRE
|J31133200
|COMERCIAL S M TUNAPUY CA
|SUCRE
|J31161144
|CARNE OFERTAS CA
|SUCRE
|J31170013
|COMERCIAL VALDIVIEZO CA
|SUCRE
|J31173732
|COMERCIAL MAREMARE C A
|SUCRE
|J31173732
|COMERCIAL MAREMARE C A
|SUCRE
|J31177145
|BODEGON LICORERIA DON JOSE CA
|SUCRE
|J31178297
|DISTRIBUIDORA CRONEMAX CA
|SUCRE
|J31178297
|DISTRIBUIDORA CRONEMAX CA
|SUCRE
|J31303798
|DIST Y PROCESAD PARIA MAR CA
|SUCRE
|J31303798
|DIST Y PROCESAD PARIA MAR CA
|SUCRE
|J31303798
|DIST Y PROCESAD PARIA MAR CA
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31327658
|EL FAMOSO 2005 C A
|SUCRE
|J31331759
|EL GRAN BODEGON DE JOSE CA
|SUCRE
|J31331759
|EL GRAN BODEGON DE JOSE CA
|SUCRE
|J31378492
|BODEGON SANTA BARBARA C A
|SUCRE
|J31378492
|BODEGON SANTA BARBARA C A
|SUCRE
|J31378492
|BODEGON SANTA BARBARA C A
|SUCRE
|J31380093
|COMERCIAL GRAN PAISANO CA
|SUCRE
|J31442495
|INVERSIONES SOL DE SUCRE C A
|SUCRE
|J31488457
|BODEGON LOS COMPADRES C A
|SUCRE
|J31507836
|BODEGON DONA BELEN CA
|SUCRE
|J31515107
|BODEGON MAMA ALICIA C A
|SUCRE
|J31571364
|BODEGON RESTAURANT VICO C A
|SUCRE
|J31709858
|ABAS Y LIC LOS ALMENDRONES CA
|SUCRE
|J31724721
|ABASTO Y LICORE LAS DOS AA CA
|SUCRE
|J31726209
|SUPERMERCADO LA PARED CA
|SUCRE
|J31732576
|ABASTOS MARIPEDRO CA
|SUCRE
|J31746523
|COMERCIAL CORDOVA C A
|SUCRE
|J31746523
|COMERCIAL CORDOVA C A
|SUCRE
|J31746523
|COMERCIAL CORDOVA C A
|SUCRE
|J31746687
|SUPERMERCADO 168 FENG CA
|SUCRE
|J31764643
|DISTRIBUIDORA CRISTO REY CA
|SUCRE
|J31767784
|TRANS COMERCIALIZADORA BRITO
|SUCRE
|J40024863
|INVERSIONES PINTUVILO CA
|SUCRE
|J40024863
|INVERSIONES PINTUVILO CA
|SUCRE
|J40036763
|DISTRIBUIDORA SB C A
|SUCRE
|J40052990
|DISTRIBUCIONES MOYA LOPEZ CA
|SUCRE
|J40057130
|CONSTRUCI Y MULTI JUAN MANUEL
|SUCRE
|J40057130
|CONSTRUCI Y MULTI JUAN MANUEL
|SUCRE
|J40073429
|DISTRIBUIDORA GORDILLO CA
|SUCRE
|J40090892
|DISTRIBUIDORA LC CA
|SUCRE
|J40100296
|MULTIMERCADO UNICO C A
|SUCRE
|J40100296
|MULTIMERCADO UNICO C A
|SUCRE
|J40100296
|MULTIMERCADO UNICO C A
|SUCRE
|J40100296
|MULTIMERCADO UNICO C A
|SUCRE
|J40100296
|MULTIMERCADO UNICO C A
|SUCRE
|J40111854
|SUPER MARKET ORIENTE CA
|SUCRE
|J40114606
|MALAVER MILLAN SERVICES CA
|SUCRE
|J40114606
|MALAVER MILLAN SERVICES CA
|SUCRE
|J40150306
|C M GRAN CHINA C A
|SUCRE
|J40150306
|C M GRAN CHINA C A
|SUCRE
|J40156372
|WILROXY CA
|SUCRE
|J40168087
|INVERSIONES GUAICAIPURO C A
|SUCRE
|J40169444
|INVER EL REY DEL COLESTERO CA
|SUCRE
|J40172579
|BODEGON PARIANO CA
|SUCRE
|J40185989
|COMERCIAL LO MAS BARATO CA
|SUCRE
|J40185989
|COMERCIAL LO MAS BARATO CA
|SUCRE
|J40185989
|COMERCIAL LO MAS BARATO CA
|SUCRE
|J40185989
|COMERCIAL LO MAS BARATO CA
|SUCRE
|J40199300
|SUPERMERCADO MERCA AGRO CA
|SUCRE
|J40199300
|SUPERMERCADO MERCA AGRO CA
|SUCRE
|J40201888
|EMP PROP SOC DIR COM HOR PROD
|SUCRE
|J40202383
|COMERCIALIZADORA J E M 26 C A
|SUCRE
|J40202560
|BODEGON EL PATRON C A
|SUCRE
|J40219223
|FRESCOR CA
|SUCRE
|J40237032
|DIST DE LICOR Y VIVER EL MUCO
|SUCRE
|J40237106
|EL SAMAN DE LA PLAZA CA
|SUCRE
|J40287683
|DE TODO UN POQUITO CA
|SUCRE
|J40288342
|CARN Y CHAR FRIGOCARNES CARUP
|SUCRE
|J40309341
|COMERCIAL SUPER MIL COROMITA
|SUCRE
|J40309341
|COMERCIAL SUPER MIL COROMITA
|SUCRE
|J40309341
|COMERCIAL SUPER MIL COROMITA
|SUCRE
|J40309341
|COMERCIAL SUPER MIL COROMITA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40315714
|TATI CA
|SUCRE
|J40323913
|MINIMARKET JUNCAL CA
|SUCRE
|J40325164
|BODEGON EL GRAN WICHO CA
|SUCRE
|J40334088
|COMERCIALIZADORA LORENZO C A
|SUCRE
|J40342372
|CHUITO EXPRESS C A
|SUCRE
|J40342372
|CHUITO EXPRESS C A
|SUCRE
|J40378903
|MIS DOS HIJOS C A
|SUCRE
|J40379052
|COMERCIAL R Y M 3000 CA
|SUCRE
|J40384599
|BODEGON SANTA TERESA CA
|SUCRE
|J40412624
|COMERCIAL EL MILAGRO C A
|SUCRE
|J40419789
|SUPERMERCADO ESQ DEL MDO CA
|SUCRE
|J40423085
|ABASTO Y LICORERIA FERMIN CA
|SUCRE
|J40423915
|MINIMARKET COLON CA
|SUCRE
|J40425640
|FRIDICENCA C A
|SUCRE
|J40427063
|INVERSIONES CAJOKER CA
|SUCRE
|J40431944
|INVERSIONES AGROFER C A
|SUCRE
|J40432633
|COMERCIAL SAN MIGUEL MV C A
|SUCRE
|J40435588
|EMPAQ Y DIST DONA FRANCISCA
|SUCRE
|J40436696
|INVERSIONES SHIRLUCHO CA
|SUCRE
|J40441045
|SUPERMERCADO NVA VICTORIA CA
|SUCRE
|J40467984
|BODEGON MONCHITO Y GABY CA
|SUCRE
|J40472604
|COMERCIAL LOS ANGELES CA
|SUCRE
|J40472604
|COMERCIAL LOS ANGELES CA
|SUCRE
|J40474183
|CORAZON DE JESUS CASTILLO C A
|SUCRE
|J40475984
|INVERSIONES FRANK TUNAPUY CA
|SUCRE
|J40479923
|ABAST Y LICOR D D DIVI NIN CA
|SUCRE
|J40481291
|INVERSIONES ROXFA C A
|SUCRE
|J40481291
|INVERSIONES ROXFA C A
|SUCRE
|J40481291
|INVERSIONES ROXFA C A
|SUCRE
|J40493160
|BODEGA LICORERIA MI ANGELITO
|SUCRE
|J40496976
|DISTRIBUIDORA FULL QUESO CA
|SUCRE
|J40507875
|ABASTO MI ANGELITO CA
|SUCRE
|J40522479
|COMERCIAL VICTORIA CA
|SUCRE
|J40522479
|COMERCIAL VICTORIA CA
|SUCRE
|J40522479
|COMERCIAL VICTORIA CA
|SUCRE
|J40522479
|COMERCIAL VICTORIA CA
|SUCRE
|J40522479
|COMERCIAL VICTORIA CA
|SUCRE
|J40524947
|INVERSIONES MI PRINCESA CA
|SUCRE
|J40540035
|MULTI ABASTO PAOLA CA
|SUCRE
|J40551096
|SUPERMERCADO LIANG IRAPA CA
|SUCRE
|J40557594
|COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO
|SUCRE
|J40567250
|E P S COMERCIAL DE ALIMENTOS
|SUCRE
|J40567250
|E P S COMERCIAL DE ALIMENTOS
|SUCRE
|J40567250
|E P S COMERCIAL DE ALIMENTOS
|SUCRE
|J40571086
|DELISMAR CA
|SUCRE
|J40575035
|INVERSIONES LA CRIOLLITA C A
|SUCRE
|J40578431
|CARNICER LA CASA DE LA CARNE
|SUCRE
|J40584727
|AGROPECUARIA LUIS GOMEZ CA
|SUCRE
|J40584727
|AGROPECUARIA LUIS GOMEZ CA
|SUCRE
|J40584727
|AGROPECUARIA LUIS GOMEZ CA
|SUCRE
|J40584727
|AGROPECUARIA LUIS GOMEZ CA
|SUCRE
|J40588084
|INVERSIONES MIS HIJOS CA
|SUCRE
|J40595159
|MINI MARKET MI PUNTO CA
|SUCRE
|J40632241
|CHARCUTERIA Y ESPECIAS LIBERT
|SUCRE
|J40639063
|DISTRIBUIDORA JA Y LL CA
|SUCRE
|J40640777
|KARUPANA 2015 CA
|SUCRE
|J40640814
|SUPER MERCADO JL CA
|SUCRE
|J40644424
|INVERSIONES BERTALIN E HIJOS
|SUCRE
|J40656668
|ABAST Y CHARCUT LAS DELIC C A
|SUCRE
|J40665116
|INVERSIONES ROJAS CA
|SUCRE
|J40672531
|HYPER MARKET DON FRANCO CA
|SUCRE
|J40677554
|DIST YORVELUIS JOSE CA
|SUCRE
|J40683373
|BODEGON REST MISTER LICOR CA
|SUCRE
|J40699835
|INVERSIONES LOS RAMIREZ C A
|SUCRE
|J40704658
|ABASTO BELLO ARENAS CA
|SUCRE
|J40718965
|BODEG Y LICOR LOS HMNOS Y Y S
|SUCRE
|J40730847
|DIST FRANKAR HERNANDEZ BRITO
|SUCRE
|J40733085
|SUPPER POWER C A
|SUCRE
|J40735947
|INVERSIONES YIMMI CA
|SUCRE
|J40741206
|BODEGON Y ABASTO LAS ACACIAS
|SUCRE
|J40761825
|ABAS Y CHARCUT SAN MIGU MV II
|SUCRE
|J40767987
|DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ RIVAS
|SUCRE
|J40771231
|VENEORIENTAL ALI VISTA MAR CA
|SUCRE
|J40776953
|FRIGO NACHO CA
|SUCRE
|J40783150
|COMERCIAL ESQUINA CALIENTE CA
|SUCRE
|J40783150
|COMERCIAL ESQUINA CALIENTE CA
|SUCRE
|J40783150
|COMERCIAL ESQUINA CALIENTE CA
|SUCRE
|J40785478
|INVERSIONES LINSY CA
|SUCRE
|J40791236
|DE TODO UN POQUITO 02 CA
|SUCRE
|J40818566
|BODEGON DON LUCHO CA
|SUCRE
|J40819289
|INVERSIONES MARLUIS CA
|SUCRE
|J40819530
|INVERS BRAVOS MUNDO NUEVO CA
|SUCRE
|J40821343
|GRASAS EL PILAR CA
|SUCRE
|J40821954
|COMERCIAL JAICAR CA
|SUCRE
|J40832253
|SERVICIORIENTE KRF C A
|SUCRE
|J40832755
|INVERSIONES PAPUCHI CA
|SUCRE
|J40845272
|SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN
|SUCRE
|J40845272
|SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN
|SUCRE
|J40845272
|SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN
|SUCRE
|J40845272
|SURTIHOGAR HERMANOS MILLAN
|SUCRE
|J40851604
|ABAST CARN CHARC OSCARINA CA
|SUCRE
|J40858204
|COMERCIALIZA LA COSTENITA CA
|SUCRE
|J40864885
|AGRODIST EL ROBLE DE HERNAN M
|SUCRE
|J40866909
|COMERCIAL LA DINASTIA CA
|SUCRE
|J40869525
|KL INTERNACIONAL TRADING COMP
|SUCRE
|J40881748
|INVERSIONES PAREJO CA
|SUCRE
|J40894199
|ABASTO LA FAVORITA CA
|SUCRE
|J40894199
|ABASTO LA FAVORITA CA
|SUCRE
|J40894267
|INVERSIONES NEIMARYS 2010 CA
|SUCRE
|J40904286
|ARIADNA EMILIANO INVERSIONES
|SUCRE
|J40908275
|INVERSIONES DONA EUGENIA CA
|SUCRE
|J40912080
|COMERCIAL ARAGUAYAN 2016 CA
|SUCRE
|J40912110
|PILON SAN ROQUE CA
|SUCRE
|J40919177
|INVERSIONES MAGGI MAR CA
|SUCRE
|J40932847
|MULTIMERCADO MI AMORCITO CA
|SUCRE
|J40932847
|MULTIMERCADO MI AMORCITO CA
|SUCRE
|J40939752
|DISVEN 2016 CA
|SUCRE
|J40939752
|DISVEN 2016 CA
|SUCRE
|J40941671
|COMERCIALIZ MAYORIST J Y C CA
|SUCRE
|J40944879
|CONDIMENTOS LAS DELICIAS I CA
|SUCRE
|J40951279
|COMERCIALI Y DISTRIB J G CA
|SUCRE
|J40951279
|COMERCIALI Y DISTRIB J G CA
|SUCRE
|J40951279
|COMERCIALI Y DISTRIB J G CA
|SUCRE
|J40952510
|INVERSIONES SANJOMA CA
|SUCRE
|J40968482
|COMERCIAL SEBANICOLE CA
|SUCRE
|J40968482
|COMERCIAL SEBANICOLE CA
|SUCRE
|J40968482
|COMERCIAL SEBANICOLE CA
|SUCRE
|J40968482
|COMERCIAL SEBANICOLE CA
|SUCRE
|J40974965
|INVERSIONES SHARON MAR CA
|SUCRE
|J40974965
|INVERSIONES SHARON MAR CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40981437
|MINIMARKET LA LLOVIZNA CA
|SUCRE
|J40987215
|CARNIC Y CHARCUT VICTORIA I
|SUCRE
|J40990780
|COMERCIAL RODRIGUEZ DE BRITO
|SUCRE
|J40998797
|COMERCIAL RAYS CA
|SUCRE
|J40998797
|COMERCIAL RAYS CA
|SUCRE
|J41000074
|COMER D ALIMENTO EL CIEGO CA
|SUCRE
|J41008287
|INVERSIONES HIRALYS CA
|SUCRE
|J41009214
|DISTRIBUI DE ALIMENTOS LA 15
|SUCRE
|J41014784
|COMERCIAL NANO CA
|SUCRE
|J41021662
|INVERSIONES MIS 3 HIJOS CA
|SUCRE
|J41026299
|KOSMETICOS ALI CA
|SUCRE
|J41026299
|KOSMETICOS ALI CA
|SUCRE
|J41030342
|INVERSIONES R L A CA
|SUCRE
|J41039927
|LA MANSION DEL LIDER CA
|SUCRE
|J41043244
|INVERSIONES MV CA
|SUCRE
|J41063972
|COMERCIAL ADRI I CA
|SUCRE
|J41074917
|BOD Y ABAS EL ASTURIANO MA CA
|SUCRE
|J41074917
|BOD Y ABAS EL ASTURIANO MA CA
|SUCRE
|J41082768
|RE DON NICANOR PINTO MORILLO
|SUCRE
|J41085303
|SUPER MARKET IRAPA CA
|SUCRE
|J41098587
|INVERSIONES LOS LIRA
|SUCRE
|J41098587
|INVERSIONES LOS LIRA
|SUCRE
|J41111495
|INVERSIONES YULY CA
|SUCRE
|J41111496
|SUPERMERCADO MARY S C A
|SUCRE
|J41111510
|SAMARA FASHION MARKET CA
|SUCRE
|J41122540
|MINI MARK LOS HERM GONZALEZ
|SUCRE
|J41124602
|MINIMARKET EDUARDOS CA
|SUCRE
|J41128812
|DISTRIBUIDO Y COMERC RK CA
|SUCRE
|J41131112
|COMERCIALIZADORA L D CA
|SUCRE
|J41140298
|COMERCIAL DIAZ C A
|SUCRE
|J41141638
|COMERCIALIZADORA CAREG C A
|SUCRE
|J41153592
|COMERCIALIZADORA SIGLO XXI CA
|SUCRE
|J41153592
|COMERCIALIZADORA SIGLO XXI CA
|SUCRE
|J41153592
|COMERCIALIZADORA SIGLO XXI CA
|SUCRE
|J41153592
|COMERCIALIZADORA SIGLO XXI CA
|SUCRE
|J41156996
|SUPERTODO 27 C A
|SUCRE
|J41162692
|ABASTO AYACUCHO CA
|SUCRE
|J41162692
|ABASTO AYACUCHO CA
|SUCRE
|J41164960
|BODEGON CARNEXPRESS I CA
|SUCRE
|J41164968
|MR QUESOS DELICATESES CA
|SUCRE
|J41167320
|SODICA CA
|SUCRE
|J41167320
|SODICA CA
|SUCRE
|J41176843
|INV MINIMARKET NIRVANA CA
|SUCRE
|J41178346
|NUR MARKET CA
|SUCRE
|J41178346
|NUR MARKET CA
|SUCRE
|J41178346
|NUR MARKET CA
|SUCRE
|J41178968
|DISTRIBUIDORA LEOMAM CA
|SUCRE
|J41178968
|DISTRIBUIDORA LEOMAM CA
|SUCRE
|J41189354
|MULTIMARKET PRO C A
|SUCRE
|J41189354
|MULTIMARKET PRO C A
|SUCRE
|J41190828
|DISTRIB Y COMERC LOBO FRUTTIS
|SUCRE
|J41190828
|DISTRIB Y COMERC LOBO FRUTTIS
|SUCRE
|J41194959
|HOOKAH MARKET ARAYA CA
|SUCRE
|J41215226
|VIVERES VANESSA CA
|SUCRE
|J41215226
|VIVERES VANESSA CA
|SUCRE
|J41216295
|INVERSIONES CORDPRAD CA
|SUCRE
|J41216295
|INVERSIONES CORDPRAD CA
|SUCRE
|J41218588
|INVERSIONES MALAVE C A
|SUCRE
|J41219082
|SUPERTODO 29 C A
|SUCRE
|J41219082
|SUPERTODO 29 C A
|SUCRE
|J41219082
|SUPERTODO 29 C A
|SUCRE
|J41230081
|INVERSIONES GRA ESPERANZA C A
|SUCRE
|J41230196
|DISTRIBUIDORA JOSLUI CA
|SUCRE
|J41237517
|INVERSIONES OFERTAS CHEN CA
|SUCRE
|J41240333
|DISTRIBUIDORA J Y R I CA
|SUCRE
|J41250291
|COMERCIALIZADORA CEPA CA
|SUCRE
|J41264980
|MUNDO MARKET CA
|SUCRE
|J41266618
|ISAWIL INVERSIONES CA
|SUCRE
|J41266618
|ISAWIL INVERSIONES CA
|SUCRE
|J41275907
|COMERCIAL NEW CHINA CA
|SUCRE
|J41275907
|COMERCIAL NEW CHINA CA
|SUCRE
|J41283389
|COMERCIAL EL DIAMANTE CA
|SUCRE
|J41283389
|COMERCIAL EL DIAMANTE CA
|SUCRE
|J41291232
|FRULEVER MERENGUE C A
|SUCRE
|J41294036
|LICOMARKET LAS TRES J CA
|SUCRE
|J09005484
|ASOC COOP DE S MULT FLOR
|TÁCHIRA
|J29388348
|KARNICOS DEL SUR CA
|TÁCHIRA
|J29447139
|QUESOS Y CHARCUT DUGLITE C A
|TÁCHIRA
|J29749932
|EL UNIVERSO DEL CHURRO CA
|TÁCHIRA
|J30155799
|DISTRIBUIDORA DIAGUAMIN C A
|TÁCHIRA
|J30264159
|SUPERMERCADO GOMEZ CA
|TÁCHIRA
|J30275455
|COMERCIAL LA G PARADA C A
|TÁCHIRA
|J30526930
|GARZON HIPERMERCADO CA
|TÁCHIRA
|J30656327
|COMER Y EMPAQ ALFA Y OMEGA 83
|TÁCHIRA
|J30765721
|COMER VARIEDADES ANGELES CA
|TÁCHIRA
|J30958755
|DETALGRANOS C A
|TÁCHIRA
|J30974646
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|SUP PREMIUN CA
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|J30974646
|SUP PREMIUN CA
|TÁCHIRA
|J30974646
|SUP PREMIUN CA
|TÁCHIRA
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|SUP PREMIUN CA
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|HIPERM EL PUNTO D LA GRITA CA
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|HIPERM EL PUNTO D LA GRITA CA
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|SUPERMERCADO CARACAS SA
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|ABASTOS Y LICO KATE Y KEKO CA
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|INVERSIONES SAN JACINTO C A
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|TRUJILLO
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|INVERSIONES K318 CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES K318 CA
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|KITTYSIMA C A
|TRUJILLO
|J40220484
|KITTYSIMA C A
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|CHARCUTERIA EXPRESS CA
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|CHARCUTERIA EXPRESS CA
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|MUNDO AGRICOLA CA
|TRUJILLO
|J40276453
|MUNDO AGRICOLA CA
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|TRUJILLO
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|INVERS HERMANOS MORENO GARCIA
|TRUJILLO
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|INVERS HERMANOS MORENO GARCIA
|TRUJILLO
|J40317868
|INVERS HERMANOS MORENO GARCIA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES EL INICIO 23 CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES DISPROLAC CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES DISPROLAC CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES DISPROLAC CA
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|PLUSMERCADO CA
|TRUJILLO
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|PLUSMERCADO CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
|J40406647
|MULTITIENDA LA ORQUIDEA CA
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|TRUJILLO
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|INVER TRES REYES D LA CARNE Y
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|BURGUER PAN BOCONO C A
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|LA SUIZA GOURMET CA
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|TRUJILLO
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|EL BODEGON DE ANCAR CA
|TRUJILLO
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|INVERS CONTICINIO EXPRESS CA
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|TRUJILLO
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|COMERC LA GRANDEZA DE DIOS CA
|TRUJILLO
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|COMERC LA GRANDEZA DE DIOS CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
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|TRUJILLO
|J40907786
|INVERSIONES LAS ARAUJAS LH CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
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|INVE HERMANOS GODOY 16
|TRUJILLO
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|MANGO S CA
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|G W INVERSIONES PICHARDO CA
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|SUPERMERCADO FLEXI CA
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|SUPERMERCADO FLEXI CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES LA ESQUINA B M CA
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|TRUJILLO
|J41070062
|INVERSIONES THAIMI CA
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|INVERSIONES LA SUPER 2017 CA
|TRUJILLO
|J41110573
|INVERSIONES LA SUPER 2017 CA
|TRUJILLO
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|MARKET EXPRESS CAS Y CAMPO CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
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|TRUJILLO
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|INVER LA POPULAR TRUJILLO CA
|TRUJILLO
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|BODEGON SAN RAFAEL ARCANGEL C
|TRUJILLO
|J41125038
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|COPORACION SAOC CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
|J41130078
|COPORACION SAOC CA
|TRUJILLO
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|INV Y DIST LA ESTANCIA II CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES EL GRINGO R B CA
|TRUJILLO
|J41138642
|INVERSIONES EL GRINGO R B CA
|TRUJILLO
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|COMERCIALIZADORA JM YC CA
|TRUJILLO
|J41146023
|COMERCIALIZADORA JM YC CA
|TRUJILLO
|J41146339
|DISTRIB Y COMERC R S C A
|TRUJILLO
|J41146686
|ABASTOS Y LICOR EL COYOTE CA
|TRUJILLO
|J41146686
|ABASTOS Y LICOR EL COYOTE CA
|TRUJILLO
|J41149841
|EL BODEGON DE ALEKO CA
|TRUJILLO
|J41150164
|PLAY MARKET EXPRESS A F CA
|TRUJILLO
|J41156375
|INVERS LA HUERTA DE DON VILLA
|TRUJILLO
|J41156489
|INVERSIONES JM Y F CA
|TRUJILLO
|J41158101
|INVERSIONES DE KIM Y ANGEL CA
|TRUJILLO
|J41159332
|CASA MARKET CA
|TRUJILLO
|J41160970
|GUSTOS MARKET CA
|TRUJILLO
|J41166015
|INVERSIONES Y COMERC FER FER
|TRUJILLO
|J41166015
|INVERSIONES Y COMERC FER FER
|TRUJILLO
|J41168293
|INVERSIONES EDIPA CA
|TRUJILLO
|J41179204
|INVERSIONES RIVER BLUE CA
|TRUJILLO
|J41185180
|INVERSIONES 11 08 CA
|TRUJILLO
|J41185788
|MINIMARKET YE KAT LEN CA
|TRUJILLO
|J41185792
|INV Y SUMINISTROS TERAN Y BRI
|TRUJILLO
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|EL NUEVO SOLAR DE PACO CA
|TRUJILLO
|J41191722
|INVERSIONES JIREHS CA
|TRUJILLO
|J41191722
|INVERSIONES JIREHS CA
|TRUJILLO
|J41191998
|BODEGA EL CARMEN 2018 C A
|TRUJILLO
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|BODEGON EL ZABALITA CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES EZ CA
|TRUJILLO
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|DISTRIBUIDORA ZERBET C A
|TRUJILLO
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|DISTRIBUIDORA ZERBET C A
|TRUJILLO
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|VARIEDADES DUNANDRE CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES CARY AG CA
|TRUJILLO
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|INVER Y DISTRIBUIDORA A P CA
|TRUJILLO
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|COMERCIALIZADORA TODO PEKIN
|TRUJILLO
|J41208946
|COMERCIALIZADORA TODO PEKIN
|TRUJILLO
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|BODEGON ENTRE PANA S CA
|TRUJILLO
|J41209094
|BODEGON ENTRE PANA S CA
|TRUJILLO
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|INV CAMINANDO POR FE CA
|TRUJILLO
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|MINIMARKET MIA VICTORIA CA
|TRUJILLO
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|INVERSI Y COMERCIA MILY CA
|TRUJILLO
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|DISTRIBUID CALDERA VALERA CA
|TRUJILLO
|J41214383
|DISTRIBUID CALDERA VALERA CA
|TRUJILLO
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|SUPER MARKET V R R CA
|TRUJILLO
|J41217028
|SUPER MARKET V R R CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES MIADRI CA
|TRUJILLO
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|MARKET SAN ONOFRE CA
|TRUJILLO
|J41219952
|INVER COMER Y DISTRI WENCITA
|TRUJILLO
|J41219952
|INVER COMER Y DISTRI WENCITA
|TRUJILLO
|J41219957
|INVERSIONES M Y K 2018
|TRUJILLO
|J41224506
|INV Y DISTR RODRIVAL CA
|TRUJILLO
|J41225580
|DIST Y COMER LA CARPA CA
|TRUJILLO
|J41225593
|AGROINDUSTRIA J DAVID CA
|TRUJILLO
|J41225593
|AGROINDUSTRIA J DAVID CA
|TRUJILLO
|J41225607
|INVERSIONES SAN JUAN CA
|TRUJILLO
|J41226033
|VERISURE COMPANY CA
|TRUJILLO
|J41226901
|COMERCIALI MORON Y GARCIA CA
|TRUJILLO
|J41228023
|LA TERRAZA EXCHANGE C A
|TRUJILLO
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|INV ISMABELLA CRISTO MI FORTA
|TRUJILLO
|J41231989
|INV Y FRUT SAN BENITO CA
|TRUJILLO
|J41234259
|MIS TRES GRANDES MUNECAS MAGI
|TRUJILLO
|J41234269
|INVERSIONES YASGUS 2045 CA
|TRUJILLO
|J41235059
|SUPERMERCADO TODOMERCA CA
|TRUJILLO
|J41235854
|INVERSIONES LA CHICHE C A
|TRUJILLO
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|MINIMARKET YOSE CA
|TRUJILLO
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|MINI MARKET ANCAADEU CA
|TRUJILLO
|J41237990
|MINI MARKET ANCAADEU CA
|TRUJILLO
|J41238086
|INVERSIONES LIMPIA HOGAR CA
|TRUJILLO
|J41239024
|AGROIND HERNANDEZ DELGADO C A
|TRUJILLO
|J41239492
|MINIMARKET CHEPALUMAR CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES YESAR CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES LADYS LORENA CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES MAXX CA
|TRUJILLO
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|DIST Y COMERC LEAFER ROMAN CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES JESILU CA
|TRUJILLO
|J41248335
|INVERSIONES JESILU CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES ALESSIA CA
|TRUJILLO
|J41253524
|DISTRIBUIDORA LAS 4 Y 2019 CA
|TRUJILLO
|J41254467
|SUPERMERCADO ISABELLA CA
|TRUJILLO
|J41256280
|INVERSIONES LA PAMPANERA 53
|TRUJILLO
|J41257833
|MINIMARKET JUANVALEN CA
|TRUJILLO
|J41261492
|COMERCIALIZADORA VALDERRAMAS
|TRUJILLO
|J41262288
|INVERSIONES PF CA
|TRUJILLO
|J41263746
|INVERSIONES LAS PUCHUNGAS
|TRUJILLO
|J41266209
|INVERSIONES MENDOZA 2020 CA
|TRUJILLO
|J41270785
|COMERCIALIZDO PACHECO 2019 CA
|TRUJILLO
|J41271000
|DETODITO EXPRESS 2019 CA
|TRUJILLO
|J41271116
|MINIMARKET REICAR CA
|TRUJILLO
|J41272581
|INVERSIONES AGRO MM7 CA
|TRUJILLO
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|DISTRI Y COMER MALUAN CA
|TRUJILLO
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|KAREMAR CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
|J41275881
|CENTRO MARKET CA
|TRUJILLO
|J41275881
|CENTRO MARKET CA
|TRUJILLO
|J41276040
|INV GENESIS JOSUE CA
|TRUJILLO
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|TRUJILLO
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|VALEN GLOBAL CA
|TRUJILLO
|J41278372
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|TRUJILLO
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|COMERCI Y DISTRI SELASOR CA
|TRUJILLO
|J41287223
|INVE LA FAMILIA PELUCHE CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES JJ 2019 CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES LUCHO P G CA
|TRUJILLO
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|INVERSIONES DA OR C A
|TRUJILLO
|J41298212
|INVERSIONES DA OR C A
|TRUJILLO
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|INV Y COMERCIALIZADORA LEON
|TRUJILLO
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|VARGAS
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|SUPERMERCADO KATHERINE CA
|VARGAS
|J11636786
|PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL
|VARGAS
|J11636786
|PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL
|VARGAS
|J11636786
|PRUEBAS CLAVE EMPRESARIAL
|VARGAS
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|INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A
|VARGAS
|J29651570
|INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A
|VARGAS
|J29651570
|INVERS MUNDO MAGICO 2008 C A
|VARGAS
|J29823164
|ABASTO REY MAX CA
|VARGAS
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|COMERCIAL A Y F CA
|VARGAS
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|ASOC COOP POS TUR CIEL ABIERT
|VARGAS
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|ABASTOS BUENA CASA C A
|VARGAS
|J30328922
|ABASTO Y LICORE FULL TIME SLR
|VARGAS
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|AUTOMERCADO SIGLO XXIPG CA
|VARGAS
|J31054199
|INVERSIONES AGUJA PALAGAR CA
|VARGAS
|J31363478
|INVERSIONES AEROMAR C A
|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|INVERSIONES J O Y O I C A
|VARGAS
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|INVERSIONES KAMIKIRA CA
|VARGAS
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|DIST PESCADO DEL VALLE 079 CA
|VARGAS
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|EL BODEGON DE CATIA LA MAR CA
|VARGAS
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|INVERS TELLERIA COROMOTO C A
|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|MULTIMARKET INVERSIONES CA
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|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|VARGAS
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|E81957053
|MO LINO LIAN
|YARACUY
|E81957053
|MO LINO LIAN
|YARACUY
|E81957053
|MO LINO LIAN
|YARACUY
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|YARACUY
|J30353807
|SUPERMERCADO LA SIRENA C A
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|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
|J40042430
|SUPERMERCADO GRAN VICENTE CA
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|YARACUY
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|INVERSIONES CHARIANGRO CA
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|INVERSIONES CHARIANGRO CA
|YARACUY
|J40319538
|INVERSIONES CHARIANGRO CA
|YARACUY
|J40319538
|INVERSIONES CHARIANGRO CA
|YARACUY
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|INVERSORA DANHEL CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|ABAS CAR CHARC VEN VIV CAMPIN
|YARACUY
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|ABAS CAR CHARC VEN VIV CAMPIN
|YARACUY
|J40568798
|ABAS CAR CHARC VEN VIV CAMPIN
|YARACUY
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|YARACUY
|J40573910
|ABA DI ORLANDO PINEDA RY 2015
|YARACUY
|J40573910
|ABA DI ORLANDO PINEDA RY 2015
|YARACUY
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|YARACUY
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|DISTRIBUIDORA ALEXPA CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|JOMANIC Y MAR CA
|YARACUY
|J40740423
|JOMANIC Y MAR CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA
|YARACUY
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|COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA
|YARACUY
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|COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA
|YARACUY
|J40845470
|COMERCIALIZA CASA BARRADAS CA
|YARACUY
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|COMERCIALIZADORA JHC 348 CA
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|YARACUY
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|PORTU PATRIA CA
|YARACUY
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|K D FRUIT CENTER CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
|J40975816
|CHARCU Y VIVER DON ELIO 2023
|YARACUY
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|SUMINISTROS FADELCA CA
|YARACUY
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|PRIMERO DIOS C A
|YARACUY
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|INVERSIONES DANNELL CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
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|MULTIVARIED ISMENIA RAMIREZ
|YARACUY
|J41155728
|COMERCIALIZADORA MONTE SACRO
|YARACUY
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|YARACUY
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|MAXI MARKET J M V CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|MINI ABASTOS JAYEAR CA
|YARACUY
|J41240503
|MINI ABASTOS JAYEAR CA
|YARACUY
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|YARACUY
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|YARACUY
|J41264541
|COMERCIAL PAPAYERO 2019 CA
|YARACUY
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|INVERSIONES LEIDY CA
|ZULIA
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|ZULIA
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|ZULIA
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|COMERCIAL HUNG CA
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|DISTRIBUIDORA SAMBA CA
|ZULIA
|J30357183
|DISTRIBUIDORA SAMBA CA
|ZULIA
|J30357183
|DISTRIBUIDORA SAMBA CA
|ZULIA
|J30357183
|DISTRIBUIDORA SAMBA CA
|ZULIA
|J30357183
|DISTRIBUIDORA SAMBA CA
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
|J30462263
|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
|J30462263
|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
|J30462263
|SUPERMERCADO POPULAR C A
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
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|SUPERMERCADO POPULAR C A
|ZULIA
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|ITALCARNE CA
|ZULIA
|J30711105
|ITALCARNE CA
|ZULIA
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|EL SUPER CHIRIPERO C A
|ZULIA
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|VARIEDADES REYES NAVA CA
|ZULIA
|J30828311
|VARIEDADES REYES NAVA CA
|ZULIA
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|VARIEDADES REYES NAVA CA
|ZULIA
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|COMERCIALI ZERP CASTELLANO CA
|ZULIA
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|INVERSIONES EL TRIGAL C A
|ZULIA
|J30847512
|INVERSIONES EL TRIGAL C A
|ZULIA
|J30847512
|INVERSIONES EL TRIGAL C A
|ZULIA
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|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
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|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30888494
|MERCADO INCA C A
|ZULIA
|J30956509
|CASA D LOS TABACOS BODEGON CA
|ZULIA
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|INVERSIONES 2 001 C A
|ZULIA
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|SUPER OFERTON CA
|ZULIA
|J31065957
|SUPER OFERTON CA
|ZULIA
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|CHARCUTERIA LA UNION CA
|ZULIA
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|INVERSIONES MUNDO DE COSAS CA
|ZULIA
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|DELICATESES LA CASCADA C A
|ZULIA
|J31233626
|COMERC SUPER MILAGRO NORTE CA
|ZULIA
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|ZULIA
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|INVERSIONES SUPER CUJI C A
|ZULIA
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|ZULIA
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|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
|ZULIA
|J31609233
|SUPERMERCADO SAMBA C A
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|SUPERMERCADO EDUARYEN CA
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|INVERSI Y DISTRIBU J Y O CA
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|INV JESUCRISTO ES EL SENOR CA
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|MINI MARKET IKARUS
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|INVR OLDA COMPANIA ANONIMA
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