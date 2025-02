Suplementos que podrían ayudar a combatir la sarcopenia o pérdida de masa muscular

La suplementación puede ser una herramienta útil para prevenir y tratar la sarcopenia, especialmente cuando se combina con una dieta adecuada y ejercicio físico. Algunos suplementos recomendados incluyen:1. Proteínas:

Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación muscular. Se recomienda consumir entre 1.0 y 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día .

Suplementos que pueden ayudar a combatir la sarcopenia

Algunos de los suplementos que pueden ser beneficiosos para combatir la sarcopenia relacionada con la edad incluyen:

1. Suplementos proteicos:

La ingesta adecuada de proteínas es fundamental para mantener la masa muscular. Se recomienda consumir entre 1.0 y 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para personas con sarcopenia.

2. Suplementos de aminoácidos:

Algunos aminoácidos como la leucina pueden ayudar a estimular la síntesis de proteínas musculares. Estudios han mostrado beneficios de la suplementación con leucina sola o combinada con otros nutrientes.

3. Suplementos de vitamina D:

La vitamina D tiene un papel importante en la función muscular, y sus niveles suelen disminuir con la edad. La suplementación con vitamina D puede ser beneficiosa para combatir la sarcopenia.

Es importante consultar con un profesional de la salud para determinar la suplementación más adecuada en cada caso, ya que los requerimientos pueden variar según la edad, estado de salud y otros factores individuales.

Suplementos que podrían ayudar a combatir la sarcopenia o pérdida de masa muscular was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.