Surena formaliza su carrera como solista y muestra su magnetismo con el tema “Luna Llena”

Con pie firme y la certeza de que a través de sus canciones generará un impacto positivo entre sus seguidores, la joven Surena Wong formaliza su carrera como solista con un tema que invita a contemplar el magnetismo y poder femenino. Por eso, el tema Luna Llena promete convertirse en un himno a la femeneidad y a la fusión de culturas que se pueden percibir en su propuesta musical urbana, pop repleta de ritmos internacionales que enriquecen su estilo.

El tema posee melodías muy frescas en el que están presente la cumbia con sonidos mágicos y misteriosos, ideal para bailar y divertirse. Éste se encuentra disponible desde este 2 de noviembre en las diferentes plataformas como Spotify, Deezer, TikTok, entre otras.

Luna Llena fue escrito por esta cantautora y actriz zuliana, así como producido por el cantante urbano y productor César Querales en su estudio Race Records re-ubicado en Bogotá. Y cuenta con un video de la más alta calidad visual y creativa. Su director y productor, Juan Manuel Salas, de la productora audiovisual Prime Filmz, quienes diseñaron los 4 set del rodaje en las instalaciones de Televisa Canal 7 Televisa del Zulia (Maracaibo, Venezuela), creando un concepto fantasioso y muy, internacional que se puede apreciar en pantalla.

También fue primordial el apoyo y colaboración de los diseñadores zulianos Mikytico, quienes se encargaron del estilismo y diseño de vestuario con el que Surena y el resto del elenco desarrollan la historia de este tema en el que aparecen personajes emblemáticos de los cuentos infantiles, pero con un toque actual y vanguardista.

“Con Luna Llena quise hablar de nosotras. De la mujer y su magnetismo natural, que vuelve loco a los hombres. La Luna Llena es una analogía para esta situación, ya que ejerce alteraciones en el planeta y en los seres vivos. En este video “cambian” las reglas del juego: No son los hombres que se convierten en lobos infundiendo miedo, como nos ha mostrado la cultura pop, son las mujeres que tienen ese poder de atraer infinitamente. Es un Ladies Night. Son las protagonistas y las reinas de la noche, robándose las miradas en el club”, dijo la joven que posee raíces ecuatorianas y chinas.

El audiovisual cuenta además con la participación especial de célebres figuras zulianas como: Robert Nava, el cantante y actor zuliano Aristóteles Albornoz, los diseñadores Mikytico y Jhonder Montilla, jóvenes actrices y modelos del elenco de Carolay como Alejandra Flores y Bárbara Serpente; el actor Gabriel Valdivieso; y el influencer Andrés Villalobos.

Esto le añade un toque chic que le permitió a Salas y a esta joven promesa lograr un producto audiovisual muy característico en el que se conjugan representaciones y adaptaciones de personajes de los cuentos de hadas del folklore europeo, pero con una actitud moderna y empoderada tal y como lo que se describe en este tema.

Contactos: @surenaoficial en Instagram y Surena Wong en su canal de Youtube.

Sobre Surema Wong:

Estudió en conservatorio de música José Luis Paz el violín por varios años, luego inició sus estudios de guitara y teclado.

Es cantautora. Ha grabado dos EPs; también ha realizado composiciones para otros proyectos musicales. Realizó un showcase con 10 de sus canciones en Quito, Ecuador, de la mano de la disquera RedWay E & M (2014).

Ha tenido diversas y exitosas presentaciones en eventos de la ciudad Maracaibo como el Flamingo rock Fest III, La Hora del Planeta, Jóvenes por El Clima, Jazz De Autor, el Picnic Del Amor en el CBA, Pasarela de Moda Maracaibo (2019).

En su rol como actriz:

Participó en el comercial para televisión del calzado venezolano Sifrinita’s 2018, transmitido por Venevisión y HTV.

Destacó con su papel de Natalia, la mejor amiga de la protagonista en la exitosa serie musical juvenil Carolay, transmitida por Venevisión y Venevisión plus, escrita, producida y dirigida por Oduver Cubillán. Con este proyecto audiovisual, Surena Wong tiene la oportunidad de presentarse en la gira colegial zuliana y en ser entrevistada junto al elenco en Portada’s en el canal de la colina.

Sigue sus estudios actorales de teatro con la Academia Barikai y es parte del elenco profesional; a la par, ha tenido estudios de actuación para cine y televisión con el director venezolano Marcos Purroy.

