Surfer Gorilla lanza ‘Dimos vueltas en el aire’

El nuevo trabajo musical del dúo caribeño nació en el mar y las playas de Santa Marta.

¡Es un álbum lleno de creatividad y mucho corazón!

La agrupación caribeña Surfer Gorilla que mezcla sonidos del caribe, funky basslines, muchos samplers y el sabor del tambor, continúa haciendo música pese a las adversidades que el 2020 ha traído para la cultura en Colombia luego de la llegada del Covid-19.

El dúo compuesto por Charlie Gorilla y Mr. Mantequilla presenta ‘Dimos vueltas en el aire’, un disco lleno de amor, baile y buena vibra que nació en el confinamiento generado por la pandemia y que aborda temáticas como la vida, la sociedad y la política, todo al ritmo de sonidos funk, música afro-caribeña, hip hop, cumbia, drum & bass, lofi, dubstep y acid jazz.

«‘Dimos vueltas en el aire’ es un trabajo que habla de la vida, de la política y esos tipos sin gracia que nos dictan leyes que sólo les favorecen y de los cuales no podemos esperar nada positivo. Habla del 9 de septiembre de 2020, de la igualdad y de la importancia de derrumbar las líneas imaginarias llamadas fronteras. También aborda la legalización de las drogas, del mar, de las olas y los pajaritos y de lo cansados que estamos de la situación actual en Colombia», comenta el grupo.

«Grabamos las canciones encerrados. Algunas las veníamos tocando en vivo previo a todo este zaperoco, pero otras sí las hicimos pensando en que íbamos a morir. Así que tratamos de hacer algo que nos diera orgullo. No morimos…aún. Por eso estamos dando vueltas en el aire. Preparados para lo peor, esperando lo mejor», agrega.

Surfer Gorilla es un proyecto lleno de creatividad e intensidad, por eso, su fascinación con las elevaciones y las vueltas en el aire se convirtieron en el escape perfecto para darle vida a este nuevo lanzamiento que invita a ser fuerte en los momentos más difíciles.

«Si quieren una propuesta honesta, hecha con el corazón, mucho amor y con la mejor onda del mundo deben escuchar a estos dos gorillas haciendo música y pasándola muy bien», concluyen.

Surfer Gorilla lanza ‘Dimos vueltas en el aire’ was last modified: by

En : Gente