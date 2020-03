Suspendida La Liga española de primera y segunda división por el coronavirus. La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido este 12 de marzo todos los partidos de primera y segunda división, recoge el diario El Español.

La decisión se produce solo un día después que se cancelara todo el fútbol no profesional del ámbito estatal masculino y femenino durante las próximas dos semanas por la crisis del coronavirus.

Anteriormente se estuvo estudiando la posibilidad de que las siguientes jornadas ligueras se realizaran a puerta cerrada, pero el aumento en el número de casos de covid-19 y fallecidos en la nación llevó a la RFEF, La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles a cambiar de opinión.

En concreto, se verán afectadas las dos próximas jornadas (28 y 29), tal como habían instado varios clubes y algunos jugadores, entre ellos el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, con el fin de proteger la integridad de todos.

La noticia también ha sido consecuencia del positivo para coronavirus de uno de los miembros del primer equipo de baloncesto del Real Madrid, que llevó a la entidad a la puesta en cuarentena tanto de esa plantilla como a la de fútbol.

Los afectados en España por el brote de coronavirus ya superan los 2.150, entre los que hay que lamentar 50 fallecimientos.

