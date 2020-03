Suspendidas las carreras de los Hipódromos de Valencia y La Rinconada. El Instituto Nacional de Hipismo (INH) anunció este viernes la suspensión de las carreras de este viernes en el hipódromo de Valencia y de este sábado y domingo en La Rinconada.

Por medio de un comunicado, el INH precisó que la suspensión de las competencias se debe a que se hicieron oficial los dos primeros casos de personas contagiadas con el Covid-19 en el país.

El pasado jueves, y luego de que el Ejecutivo Nacional prohibiera las concentraciones públicas por la pandemia, el instituto dijo que las carreras se realizarían sin espectadores, pero ahora fueron canceladas.

