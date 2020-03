La Fifa y la Confederación Asiática (AFC) han acordado posponer los partidos de la zona asiática de clasificación para el Mundial de Catar 2022 previstos para las ventanas internacionales del 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio próximos.

«No obstante, en apoyo a las federaciones miembro afectadas y siempre que la seguridad de todas las personas cumpla los estándares exigidos y las federaciones miembro en liza estén conformes, todavía será posible disputar los partidos durante los períodos internacionales de marzo o junio de 2020 con la aprobación previa de la Fifa y la AFC», señalaron ambas en un comunicado.

Los detalles de los partidos aplazados serán analizados por la Fifa y la AFC, que también decidieron posponer el campeonato de fútbol sala de Asia, clasificatorio para el Mundial de Lituania este año, que pasará a disputarse del 5 al 16 de agosto.

Respecto a los torneos de clasificación para los Juegos de Tokio del próximo verano la previsión es que se jueguen de acuerdo al calendario, a excepción de la eliminatoria femenina entre Corea y China que se disputará durante el período internacional del 1 al 10 de junio.

«La Fifa y la AFC continuarán evaluando la situación respecto al Covid-19 y decidirán si conviene introducir otras modificaciones en el calendario de los clasificatorios asiáticos para el Mundial de la 2022 con el fin de garantizar la seguridad y proteger la salud de todas las personas involucradas», añadieron.

Suspendidas las eliminatorias asiáticas de la FIFA por el coronavirus was last modified: by

En : Deportes